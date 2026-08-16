Aseguran más de media tonelada de presunta marihuana en una empresa de paquetería de León, Guanajuato

Foto: SSyP

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Más de media tonelada de presunta marihuana fue localizada al interior de una empresa de paquetería en el municipio de León, Guanajuato, luego de que el oficial canino “Orkan” de la Unidad Canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) los detectó durante labores de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) informó que el hallazgo de la droga se llevó a cabo durante una inspección preventiva en una empresa ubicada en la colonia Las Rosas, donde se ubicaron 39 cajas de cartón con aproximadamente 506 kilogramos de presunta marihuana.

El binomio canino “Orkan” localizó la hierba sobre tres tarimas que durante el recorrido por el área de almacenamiento. El pesaje preliminar arrojó 506 kilogramos con 376 gramos, cantidad que equivale de manera estimada a 506 mil 376 dosis.

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Cómo se realizó el operativo

ARCHIVO - Esta fotografía del 23 de abril de 2026 se muestran clones de marihuana a la venta en Santa Ana, California. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

Con la autorización correspondiente, integrantes de las FSPE ingresaron a las instalaciones de la empresa de mensajería para efectuar una revisión orientada a detectar posibles envíos de sustancias u objetos vinculados con actividades ilícitas. Tras el marcaje positivo del binomio canino, los elementos estatales abrieron los paquetes y confirmaron el hallazgo.

Las cajas, empaques y la sustancia fueron asegurados, registrados y embalados conforme a los procedimientos de cadena de custodia. El cargamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en León.

Las autoridades detallaron que corresponderá a la FGR practicar los dictámenes para determinar la naturaleza exacta de la sustancia y avanzar en las pesquisas sobre la procedencia, ruta y destino del cargamento, así como establecer si el envío guarda relación con alguna conducta delictiva y, en su caso, determinar posibles responsabilidades.

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Según se precisó la SSyP, el aseguramiento de los indicios no implica por sí mismo la atribución de responsabilidad a remitentes, destinatarios o terceras personas.

Las inspecciones en empresas de mensajería forman parte de las acciones preventivas de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato para identificar posibles mecanismos de traslado de sustancias ilícitas. Los binomios de la Unidad Canina K9 aportan capacidades especializadas para la detección de narcóticos, armas y otros indicios.

Cabe señalar que en diciembre de 2025 también se localizaron más de 160 kilos de marihuana al interior de una bodega de una paquetería en la colonia Las Rosas del municipio de León, los cuales pretendían enviar a San Luis Potosí y Querétaro.

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Con el apoyo de un binomio canino, las autoridades identificaron 27 paquetes sellados al vacío que contenían hierba con las características de la marihuana, equivalentes a 162 dosis de droga.

Decomiso de precursores químicos en la carretera Morelia–Salamanca

El decomiso fue realizado en el marco de la operación blindaje seguro. Crédito: SSP Guanajuato

El pasado mes de de marzo se llevó a cabo otro decomiso en el estado, en el que un retén montado sobre la carretera Morelia–Salamanca permitió asegurar más de 17 mil litros de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, detalló que en el lugar fueron detenidos dos hombres originarios de Querétaro que transportaban la carga sin documentación que acreditara su legalidad.

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El tráiler interceptado contenía también sustancias granuladas consideradas materiales clave para la producción de drogas sintéticas, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP). Las autoridades no precisaron el tipo exacto de precursores, ya que corresponderá a la autoridad ministerial practicar las pruebas de clasificación.

Fueron detenidos los dos sujetos que transportaban la carga. Crédito: SSP Guanajuato

El operativo se enmarcó en el Plan Blindaje, que sostiene 7 puntos de control permanentes en carreteras federales y estatales de municipios como Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón y Cerro Gordo, entre otros.

En esos trabajos participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

“Seguimos trabajando con presencia, inteligencia y coordinación para que Guanajuato no sea ruta ni destino de actividades ilegales”, afirmó González Martínez.