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Kenia Os es nominada a los Premios Luminus por su documental

Los Premios Luminus reconocen lo más destacado del cine, documentales y contenidos nacionales estrenados durante el último año

“La OG”, el proyecto más íntimo de Kenia Os, gana espacio en la próxima edición de los Premios Luminus. (Cinemex)
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La XXI edición de los Premios Luminus, organizada por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, se celebrará el próximo 26 de agosto en los Estudios Churubusco.

Entre los nominados, destaca Kenia Os por su documental “Kenia Os: La OG”, reconocimiento otorgado a producciones mexicanas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La nominación responde al éxito del documental, que expone el proceso creativo y personal de la artista.

El evento reconoce tanto a películas como a contenidos para plataformas, reflejando los cambios en el consumo audiovisual en México.

Kenia Os y su documental: una mirada interna

Kenia Os: La OG” es la obra que posicionó a la cantante entre los nominados en la categoría de Mejor Contenido Alternativo, donde comparte terna con títulos como “Juan Gabriel – Mis 40 en Bellas Artes” y “Carlos Ballarta: TLATOANI”.

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El documental ofrece un acceso poco habitual a la vida profesional de la artista, mostrando detalles de su preparación, sus logros y también sus desafíos.

La propia Kenia Os señaló que el proyecto representa el cierre de una etapa y la oportunidad de compartir con sus seguidores partes de su carrera que antes permanecían fuera de foco.

La cantante explicó que la obra permite a los fans vivir desde dentro lo que implica montar un show de gran escala, como el que realizó en el Palacio de los Deportes.

“Me siento súper feliz de que muchísimos de mis fans van a poder ver el concierto y el proceso de creación de uno de mis shows más importantes”, expresó la intérprete.

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El documental, que sigue al cortometraje K23 premiado en festivales y nominado al Grammy, se diferencia por su enfoque en la autenticidad.

La artista destaca la inclusión de momentos vulnerables, donde se muestra no solo el éxito, sino también las dificultades que enfrenta en su carrera.

“Siempre he proyectado una imagen empoderada, pero aquí también se verá mi lado más vulnerable”, reconoció Kenia Os.

Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
“Kenia Os: La OG” es la obra que posicionó a la cantante entre los nominados en la categoría de Mejor Contenido Alternativo. (Kenia OS)

Premios Luminus 2026 y nuevos criterios

En la edición XXI, los Premios Luminus mantienen la tradición de galardonar a lo más destacado del cine mexicano, pero amplían su alcance para incluir producciones de plataformas y series televisivas.

Este año, “Mesa de Regalos” lidera con cinco nominaciones, seguido por títulos como “Soy Frankelda”, “El Club Perfecto”, “Autos, Mota y Rocanrol”, “Corina” y “Chespirito: Sin querer queriendo”.

El regreso de la denominación Luminus, utilizada originalmente en 2016, busca dotar al evento de un carácter distintivo y actual.

El objetivo es reflejar la evolución de la industria y reconocer la diversidad de propuestas que llegan tanto a salas de cine como a servicios de streaming.

La decisión de premiar por primera vez a la serie mexicana más vista, medida por Parrot Analytics, responde a la relevancia creciente de las plataformas digitales en la difusión de producciones nacionales.

Expectativas para la ceremonia y panorama de la industria

La próxima edición de los Premios Luminus se perfila como un reflejo de la transformación que atraviesa la producción audiovisual en México.

Con la incorporación de categorías que reconocen tanto el cine tradicional como los nuevos formatos digitales, el evento busca adaptarse a la realidad de un público cada vez más diverso y conectado.

Una persona de cabello rubio largo, con un vestido rosa brillante y una estola de piel rosa, posa en un escenario con dos hombres semidesnudos a los lados
El documental ofrece un acceso poco habitual a la vida profesional de la artista, mostrando detalles de su preparación, sus logros y también sus desafíos. (Captura de video)

La inclusión de documentales musicales y contenidos alternativos como el de Kenia Os confirma la apertura de la industria hacia propuestas que exploran nuevas narrativas y modos de llegar a la audiencia.

La ceremonia del 26 de agosto reunirá a creadores de distintas generaciones y géneros, potenciando el diálogo entre las viejas y nuevas formas de contar historias.

La expectativa está puesta en cómo estas nuevas propuestas continuarán marcando la pauta en los próximos ciclos de reconocimientos.

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