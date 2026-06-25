El platillo mexicano que los cardiólogos recomiendan comer al menos tres veces por semana para cuidar el corazón

Cuatro millones 47 mil adultos en México tienen diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular —infarto, angina de pecho o insuficiencia cardiaca—, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2024 (Ensanut). Eso representa el 4.7% de la población adulta del país.
Un platillo de la cocina tradicional mexicana acumula evidencia científica suficiente para ocupar un lugar fijo en la semana como estrategia de prevención.
La obesidad detona diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón
La Ensanut, a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública define enfermedad cardiovascular como el diagnóstico médico previo de al menos una de estas condiciones: infarto, angina de pecho o insuficiencia cardiaca.
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El dato proviene de encuestas aplicadas entre 2022 y 2024 a más de 31 mil adultos en todo el país.
El ISSSTE advierte que la obesidad propicia el desarrollo de diabetes, hipertensión arterial y enfermedades del corazón.
Modificar el estilo de vida, reducir el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas, y acudir a los servicios médicos para la detección oportuna de enfermedades cardio-reno-metabólicas son pasos indispensables para la prevención cardiovascular.
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Así lo advirtió el cardiólogo Enrique Gómez Álvarez, jefe del servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en un comunicado del ISSSTE disponible a través de su página oficial.
Este es el platillo mexicano que los cardiólogos recomiendan para proteger el corazón
En ese mismo comunicado, la nutrióloga María Cristina Rodríguez Márquez, jefa de área del Centro de Dietética y Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, recomienda privilegiar la Dieta de la Milpa.
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La nutrióloga María Cristina Rodríguez Márquez, jefa de área del Centro de Dietética y Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, recomienda privilegiar la Dieta de la Milpa como base de una alimentación saludable.
Esta dieta incluye maíz, calabaza, quelites, flor de calabaza, frijoles, aguacate, nopal y chile
Los frijoles destacan dentro de ese patrón por su aporte de fibra, proteína vegetal y su capacidad para ayudar a controlar el azúcar y el colesterol, según detalla Rodríguez Márquez en el comunicado.
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Los académicos José Alfonso Sánchez Villegas y Agustín Rascón Chu, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) documentan que los flavonoides, taninos y péptidos del frijol contribuyen a reducir el colesterol y a prevenir enfermedades cardiovasculares.
El artículo fue publicado el portal oficial del centro de investigación, adscrito a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana de la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF recomiendan consumir de media a una taza diaria de frijoles.
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Los mismos especialistas sugieren incorporarlos en los siguientes platillos:
- Enfrijoladas.
- Tlacoyos.
- Molletes.
- Sopa de lentejas con chipotle.
- Habas con nopales.
Los frijoles negros no elevan la presión arterial; el arroz blanco sí
Un ensayo clínico publicado en la revista Nutrients y disponible en la plataforma PubMed Central comparó la respuesta vascular de personas con rigidez arterial tras consumir tres cuartos de taza de frijoles negros, trigo integral o arroz blanco.
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El arroz blanco elevó la presión sistólica periférica y central en 4% y los frijoles negros no generaron ese efecto, según el ensayo.
Los investigadores concluyen que incluir frijoles regularmente sería beneficioso para mejorar la salud cardiovascular en personas con signos de disfunción arterial.
La cocción define si el frijol protege o no el corazón
Los platillos cocinados al vapor, asados, empapelados o en forma de caldos y guisos conservan mejor los nutrientes que los fritos, capeados o empanizados, que absorben grandes cantidades de grasa, de acuerdo con la nutrióloga María Cristina Rodríguez Márquez.
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Los investigadores del CIAD recomiendan remojar los frijoles durante la noche, o al menos dos horas en agua con sal y bicarbonato antes de cocinarlos.
El bicarbonato elimina los fitatos que compiten por minerales como hierro y zinc, y el remojo reduce los compuestos que generan gases.
Sánchez Villegas y Rascón Chu recomiendan desechar el agua del remojo y sustituirla por agua nueva antes de la cocción, práctica que, señalan, ya seguían las generaciones anteriores y que permite aprovechar mejor el alimento.
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