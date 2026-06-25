México

El platillo mexicano que los cardiólogos recomiendan comer al menos tres veces por semana para cuidar el corazón

Millones de personas tienen enfermedad cardiovascular y la evidencia científica apunta a un platillo de la cocina tradicional como una de las estrategias más accesibles para prevenirla

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Ilustración de acuarela de una mujer con delantal simple abriendo una olla con vapor sobre una estufa de gas. Un corazón anatómico brilla en su pecho.
La cocina tradicional mexicana concentra algunos de los alimentos con mayor evidencia científica para la prevención cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro millones 47 mil adultos en México tienen diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular —infarto, angina de pecho o insuficiencia cardiaca—, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2024 (Ensanut). Eso representa el 4.7% de la población adulta del país.

Un platillo de la cocina tradicional mexicana acumula evidencia científica suficiente para ocupar un lugar fijo en la semana como estrategia de prevención.

Ilustración 3D de un cuerpo humano translúcido azul que muestra órganos internos como corazón, hígado, estómago y pulmones, con un detalle de arteria bloqueada.
Modificar el estilo de vida y reducir el consumo de alimentos procesados son pasos indispensables para la prevención cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obesidad detona diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón

La Ensanut, a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública define enfermedad cardiovascular como el diagnóstico médico previo de al menos una de estas condiciones: infarto, angina de pecho o insuficiencia cardiaca.

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El dato proviene de encuestas aplicadas entre 2022 y 2024 a más de 31 mil adultos en todo el país.

El ISSSTE advierte que la obesidad propicia el desarrollo de diabetes, hipertensión arterial y enfermedades del corazón.

Ilustración de acuarela de una mujer con obesidad inyectándose un medicamento en el abdomen con un dispositivo tipo pluma. Se ven sus manos y torso.
El ISSSTE recomienda recuperar los patrones de la alimentación tradicional mexicana para prevenir enfermedades del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modificar el estilo de vida, reducir el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas, y acudir a los servicios médicos para la detección oportuna de enfermedades cardio-reno-metabólicas son pasos indispensables para la prevención cardiovascular.

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Así lo advirtió el cardiólogo Enrique Gómez Álvarez, jefe del servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en un comunicado del ISSSTE disponible a través de su página oficial.

Ilustración médica de un torso humano en sección transversal mostrando órganos abdominales (hígado, estómago, intestinos) y tejido adiposo, con representaciones de células anómalas.
El diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular incluye infarto, angina de pecho e insuficiencia cardiaca, según la Ensanut Continua 2020-2024 del INSP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el platillo mexicano que los cardiólogos recomiendan para proteger el corazón

En ese mismo comunicado, la nutrióloga María Cristina Rodríguez Márquez, jefa de área del Centro de Dietética y Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, recomienda privilegiar la Dieta de la Milpa.

La nutrióloga María Cristina Rodríguez Márquez, jefa de área del Centro de Dietética y Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, recomienda privilegiar la Dieta de la Milpa como base de una alimentación saludable.

Esta dieta incluye maíz, calabaza, quelites, flor de calabaza, frijoles, aguacate, nopal y chile

Cuatro trabajadores recolectan frijoles verdes en un campo agrícola. Hay cestas y cajas llenas. Al fondo, un paisaje montañoso con una cabaña.
Los malos hábitos alimentarios —consumo de grasas saturadas, exceso de sal y baja ingesta de verduras— figuran entre las principales causas de enfermedades del corazón, según el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frijoles destacan dentro de ese patrón por su aporte de fibra, proteína vegetal y su capacidad para ayudar a controlar el azúcar y el colesterol, según detalla Rodríguez Márquez en el comunicado.

Los académicos José Alfonso Sánchez Villegas y Agustín Rascón Chu, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) documentan que los flavonoides, taninos y péptidos del frijol contribuyen a reducir el colesterol y a prevenir enfermedades cardiovasculares.

El artículo fue publicado el portal oficial del centro de investigación, adscrito a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Lata de frijoles, frijoles enlatados, legumbres cocidas, comida rápida, conserva, proteína vegetal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ración de 90 gramos de frijoles cocidos aporta 8 gramos de proteína, casi el 15% del consumo diario recomendado para un adulto, según el CIAD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana de la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF recomiendan consumir de media a una taza diaria de frijoles.

Los mismos especialistas sugieren incorporarlos en los siguientes platillos:

  • Enfrijoladas.
  • Tlacoyos.
  • Molletes.
  • Sopa de lentejas con chipotle.
  • Habas con nopales.

Los frijoles negros no elevan la presión arterial; el arroz blanco sí

Un ensayo clínico publicado en la revista Nutrients y disponible en la plataforma PubMed Central comparó la respuesta vascular de personas con rigidez arterial tras consumir tres cuartos de taza de frijoles negros, trigo integral o arroz blanco.

El arroz blanco elevó la presión sistólica periférica y central en 4% y los frijoles negros no generaron ese efecto, según el ensayo.

Ilustración de un plato en forma de corazón con legumbres variadas como frijoles, guisantes y lentejas, tofu y miso. Rodean el plato edamame y perejil sobre madera.
Un ensayo clínico publicado en Nutrients en 2025 encontró que los frijoles negros no elevan la presión arterial sistólica, a diferencia del arroz blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores concluyen que incluir frijoles regularmente sería beneficioso para mejorar la salud cardiovascular en personas con signos de disfunción arterial.

La cocción define si el frijol protege o no el corazón

Los platillos cocinados al vapor, asados, empapelados o en forma de caldos y guisos conservan mejor los nutrientes que los fritos, capeados o empanizados, que absorben grandes cantidades de grasa, de acuerdo con la nutrióloga María Cristina Rodríguez Márquez.

Los investigadores del CIAD recomiendan remojar los frijoles durante la noche, o al menos dos horas en agua con sal y bicarbonato antes de cocinarlos.

Un taco de frijol negro abierto sobre una tortilla de maíz en un plato de barro. Está cubierto con cebolla blanca picada y cilantro fresco, sobre una mesa de madera clara.
Los platillos cocinados en forma de caldos y guisos conservan mejor los nutrientes que los fritos o capeados, advierte el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato elimina los fitatos que compiten por minerales como hierro y zinc, y el remojo reduce los compuestos que generan gases.

Sánchez Villegas y Rascón Chu recomiendan desechar el agua del remojo y sustituirla por agua nueva antes de la cocción, práctica que, señalan, ya seguían las generaciones anteriores y que permite aprovechar mejor el alimento.

Plato de sopa de frijol preparada al estilo mexicano con textura espesa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Remojar los frijoles durante la noche en agua con sal y bicarbonato mejora la absorción de hierro y zinc, según el CIAD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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