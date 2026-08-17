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Ricardo Peralta rechaza a La Granja VIP y pide nueva oportunidad en La Casa de los Famosos México

El creador de contenido le manda mensaje a Rosa María Nogueron tras rechazar participar en La Granja de TV Azteca

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El influencer Ricardo Peralta reveló recientemente en el programa de Vaya Vaya TV conducido por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, que la producción de La Granja VIP 2 lo buscó para participar en la nueva edición del reality de Televisa, pero confirmó que rechazó la invitación pese a la insistencia.

Además, el creador de contenido aceptó que volvería a La Casa de los Famosos México si se realizara una edición All Star, y aprovechó para mandar un mensaje a Rosa María Nogueron, quien es la productora del reality de Televisa.

Ricardo Peralta fue uno de los integrantes del Team Tierra que más funa recibió por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que sorprende sus declaraciones sobre volver a una edición del reality.

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Ricardo Peralta anunció su retiro temporal luego de ser abucheado durante la premier del filme 'Wicked.
Ricardo Peralta anunció su retiro temporal luego de ser abucheado durante la premier del filme 'Wicked'. (Canal 5 / YouTube)

Ricardo Peralta rechazó participar en La Granja VIP

En charla con Vaya Vaya TV, Ricardo Peralta mostró un supuesto mensaje de alguien de la producción para conocer si estaba interesado en entrar al reality de TV Azteca, y aseguró que ya no contestó luego de que le dieran un ultimatum de una semana para responder.

Peralta contó que así le llegan “todas las invitaciones” y resumió su postura como una regla personal: si no aparece en el medio, es porque no responde. “Me invitaron a la granja, pero no contesté”, dijo Ricardo Peralta en el programa de Gerardo Escareño.

El creador de contenido relató que la producción lo contactó para preguntar si “podría seguir en pie” y si tenía “la disponibilidad y el interés”. “Le dije: ‘¿Hasta cuándo tengo para pensarlo?’. Hoy. Esta semana. Y ya nunca contesté”, señaló Peralta.

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la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

En el mismo intercambio, Escareño señaló en el programa que la invitación para participar en La Granja VIP llegó “en julio”. Peralta insistió en que no respondió porque decidió no entrar: “Ya nunca contesté. No, pero es que nunca contesté porque ya dije: ‘ay no, ya”, en alusión a lo que ha vivido en los reality shows.

Ricardo Peralta quiere volver La Casa de los Famosos México para el All Star

El influencer dijo que su interés por regresar a La Casa de los Famosos México cambia según el día, pero en esa conversación se inclinó por aceptar una invitación para una temporada con ex habitantes. “Hoy me agarraste en un día de los que digo: súper, sí”, dijo Ricardo Peralta a la pregunta de Escareño sobre si aceptaría entrar al All Star del reality de Televisa.

Ricardo Peralta aprovechó el momento para dirigirse a Rosa María Noguerón, la productora del programa y dejar claro que podía contactarlo: “Rosa María, ahí está mi teléfono, nos tenemos en WhatsApp”, complementó el influencer.

Ricardo Peralta asegura que tiene doble personalidad y una es mala: “No fui yo, fue Pepe” (Fotos: Televisa)
Ricardo Peralta asegura que tiene doble personalidad y una es mala: “No fui yo, fue Pepe” (Fotos: Televisa)

En el programa también comentaron que ya existía la conversación sobre una edición con formato All Stars para el siguiente año. “Ya dio a entender que el próximo año sí es All Stars”, por lo que Ricardo podría ser uno de los ex habitantes que aparezcan en dicha edición, pese a la funa que recibió en su temporada.

¿Qué pasó con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México?

La participación de Ricardo Peralta en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México (2024) fue una de las más polémicas del reality. Entró como uno de los favoritos, pero su paso por la casa terminó siendo un golpe para su imagen pública. Esto fue lo que ocurrió:

Enfrentamiento con Arath de la Torre

Uno de los momentos más comentados fue el posicionamiento entre Peralta y el conductor Arath de la Torre. Arath le pidió que se quitara un vestuario con estética de marinero, diciendo que le ponía nervioso. Ricardo respondió cuestionando el respeto de Arath hacia su identidad de género no binaria. El conductor rechazó la acusación y le dijo que no usara “la bandera” de la comunidad LGBTQ+ para favorecer su estancia en el juego.

Ricardo Peralta será ‘despedazado con cariño’ en su show sold-out del Lunario del Auditorio Nacional: “Ya no siento nada" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Ricardo Peralta será ‘despedazado con cariño’ en su show sold-out del Lunario del Auditorio Nacional: “Ya no siento nada" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La reacción del público fue adversa para Peralta: miembros de la propia comunidad LGBTQ+ lo criticaron. El colectivo Círculo Diverso señaló que su actitud “atenta e invalida” la lucha por los derechos de las identidades disidentes.

El comentario sobre el feminismo

Dentro de la casa, Peralta dio a entender que el feminismo no existía. La declaración le costó el apoyo de muchas de sus amigas y aliadas, y desató una ola de señalamientos de machismo. La influencer La Fatshionista fue una de las voces más duras en su contra.

El conflicto del colchón

Peralta también protagonizó un enfrentamiento con el cuarto Mar cuando sus integrantes sacaron el colchón del participante cubano Sian Chiong como broma. Peralta reaccionó con enojo, calificando el acto de “despiadadísimo”.

El influencer Ricardo Peralta fue criticado por la conductora Daniela Magún de 'Netas Divinas' respecto a su participación en LCDLF. Créditos: YouTube: @Unicable

El resultado

Peralta fue eliminado antes de llegar a la final y salió de la casa con una imagen muy desgastada. Los ataques continuaron en redes sociales y fue abucheado en eventos públicos. Él mismo reconoció el impacto negativo que tuvo el reality en su carrera: rechazó una invitación a La Granja VIP 2 y se alejó de los reflectores por un tiempo.

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