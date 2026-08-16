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Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 16 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este sábado 15 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:00 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

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