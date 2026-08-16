Survivor México: quién sale eliminado hoy 16 de agosto

Dos participantes compiten en un juego de extinción de Survivor México esta noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las eliminaciones recientes en Survivor México 2026 han provocado un ambiente de máxima tensión entre los participantes.

El proceso de fusión aceleró las salidas y, según diversas filtraciones en redes sociales, el episodio del domingo 16 de agosto podría marcar la despedida de uno de los sobrevivientes más comentados de la temporada.

Durante la última semana, la competencia sufrió varios cambios inesperados.

(FB/SurvivorMx)

Tras la salida de Sebastián Yate el jueves 13 de agosto —quien abandonó el reto de manera voluntaria durante el Juego de Extinción—, la producción anunció que las jornadas de eliminación serían más frecuentes.

Antes de este hecho, Erick y Viviann Baeza también dejaron la competencia en días consecutivos, reduciendo drásticamente la lista de aspirantes al premio final.

Participantes en riesgo de eliminación

Versiones difundidas por cuentas especializadas en spoilers de Survivor México coinciden en que los nombres de Julio Camejo, Aurélie Garzonio (ambos del equipo Verde), junto con Shada Hernández y Javier Márquez “Javi” (del equipo Amarillo), figuran como los principales candidatos a abandonar el reality este domingo.

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Otras filtraciones incluyen también al participante Abel entre los posibles eliminados.

No obstante, hasta el momento en que se publique el episodio, TV Azteca no ha confirmado oficialmente la identidad del séptimo eliminado.

La transmisión del Juego de Extinción será determinante para conocer finalmente quién pierde su lugar en la competencia.

El mecanismo de eliminación en Survivor México indica que cada semana, tras una serie de pruebas físicas y de convivencia, los sobrevivientes se enfrentan a un Juego de Extinción donde uno de ellos abandona de forma definitiva la isla.

El domingo 16 de agosto, a partir de las 18:00 horas, la audiencia podrá seguir el desenlace en Azteca UNO y Disney+.

Lista actualizada de participantes de Survivor México

Eliminados hasta el momento

Azalia

Erick Castro

Bobby Larios

Rey Grupero

Viviann Baeza

Sebastián Yate

Sobrevivientes actuales

Julio Camejo

Shada Hernández

Sahit Sosa

Javier Márquez “Javi”

Aurélie Garzonio

Abel Robles

Anahí Izali

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Avril Andrade

Principales candidatos a la próxima eliminación (según filtraciones)

Julio Camejo (Verde)

Aurélie Garzonio (Verde)

Abel Robles (Verde)

Shada Hernández (Amarillo)

Javier Márquez “Javi” (Amarillo)

La semana previa se caracterizó por la intensidad de las pruebas y el impacto emocional de las salidas consecutivas. El conductor Carlos Guerrero “Warrior” ha sido testigo de momentos decisivos, como cuando intervino para detener el duelo tras detectar una situación inusual durante la prueba de Sebastián.

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Para quienes se preguntan qué ocurrió con los últimos eliminados, la respuesta es que el ritmo de salidas se aceleró después de la fusión de tribus, generando incertidumbre entre seguidores y participantes sobre quién será el próximo expulsado.

La identidad del eliminado de este domingo solo se conocerá al cierre de la transmisión, ya que las filtraciones, aunque coinciden en algunos nombres, no ofrecen una confirmación definitiva hasta el anuncio oficial de la producción.

Cuándo termina Survivor México

Las eliminaciones dobles y la ausencia de refuerzos han marcado el ritmo acelerado de la temporada actual de Survivor México, que este año concluirá mucho antes de lo habitual.

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La producción anunció que el reality finalizará el domingo 23 de agosto, apenas seis semanas después de su inicio.

La decisión de acortar la temporada se comunicó a través de las redes sociales oficiales del programa.

Según la información difundida, la semana del 10 al 16 de agosto fue la penúltima fase, lo que confirma que la competencia tiene los días contados, y solo resta una semana para conocer al ganador.

De esta forma, se puede determinar que el eliminado de hoy 16 de agosto será el último antes del capítulo final.*