México
Agregar Infobae enGoogle

Survivor México: quién sale eliminado hoy 16 de agosto

El reality de supervivencia se encuentra en la última semana

Dos personas en un escenario de juego nocturno con plantas, antorchas y estructuras de madera. Un cartel de bambú muestra una silueta oscura.
Dos participantes compiten en un juego de extinción de Survivor México esta noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las eliminaciones recientes en Survivor México 2026 han provocado un ambiente de máxima tensión entre los participantes.

El proceso de fusión aceleró las salidas y, según diversas filtraciones en redes sociales, el episodio del domingo 16 de agosto podría marcar la despedida de uno de los sobrevivientes más comentados de la temporada.

Durante la última semana, la competencia sufrió varios cambios inesperados.

(FB/SurvivorMx)
(FB/SurvivorMx)

Tras la salida de Sebastián Yate el jueves 13 de agosto —quien abandonó el reto de manera voluntaria durante el Juego de Extinción—, la producción anunció que las jornadas de eliminación serían más frecuentes.

Antes de este hecho, Erick y Viviann Baeza también dejaron la competencia en días consecutivos, reduciendo drásticamente la lista de aspirantes al premio final.

Participantes en riesgo de eliminación

Versiones difundidas por cuentas especializadas en spoilers de Survivor México coinciden en que los nombres de Julio Camejo, Aurélie Garzonio (ambos del equipo Verde), junto con Shada Hernández y Javier Márquez “Javi” (del equipo Amarillo), figuran como los principales candidatos a abandonar el reality este domingo.

PUBLICIDAD

Otras filtraciones incluyen también al participante Abel entre los posibles eliminados.

No obstante, hasta el momento en que se publique el episodio, TV Azteca no ha confirmado oficialmente la identidad del séptimo eliminado.

La transmisión del Juego de Extinción será determinante para conocer finalmente quién pierde su lugar en la competencia.

El mecanismo de eliminación en Survivor México indica que cada semana, tras una serie de pruebas físicas y de convivencia, los sobrevivientes se enfrentan a un Juego de Extinción donde uno de ellos abandona de forma definitiva la isla.

El domingo 16 de agosto, a partir de las 18:00 horas, la audiencia podrá seguir el desenlace en Azteca UNO y Disney+.

Lista actualizada de participantes de Survivor México

Eliminados hasta el momento

  • Azalia
  • Erick Castro
  • Bobby Larios
  • Rey Grupero
  • Viviann Baeza
  • Sebastián Yate

Sobrevivientes actuales

  • Julio Camejo
  • Shada Hernández
  • Sahit Sosa
  • Javier Márquez “Javi”
  • Aurélie Garzonio
  • Abel Robles
  • Anahí Izali
  • Tzasna Carrasco
  • Sheila Velázquez
  • Avril Andrade

Principales candidatos a la próxima eliminación (según filtraciones)

  • Julio Camejo (Verde)
  • Aurélie Garzonio (Verde)
  • Abel Robles (Verde)
  • Shada Hernández (Amarillo)
  • Javier Márquez “Javi” (Amarillo)

La semana previa se caracterizó por la intensidad de las pruebas y el impacto emocional de las salidas consecutivas. El conductor Carlos Guerrero “Warrior” ha sido testigo de momentos decisivos, como cuando intervino para detener el duelo tras detectar una situación inusual durante la prueba de Sebastián.

PUBLICIDAD

Para quienes se preguntan qué ocurrió con los últimos eliminados, la respuesta es que el ritmo de salidas se aceleró después de la fusión de tribus, generando incertidumbre entre seguidores y participantes sobre quién será el próximo expulsado.

La identidad del eliminado de este domingo solo se conocerá al cierre de la transmisión, ya que las filtraciones, aunque coinciden en algunos nombres, no ofrecen una confirmación definitiva hasta el anuncio oficial de la producción.

Cuándo termina Survivor México

Las eliminaciones dobles y la ausencia de refuerzos han marcado el ritmo acelerado de la temporada actual de Survivor México, que este año concluirá mucho antes de lo habitual.

La producción anunció que el reality finalizará el domingo 23 de agosto, apenas seis semanas después de su inicio.

La decisión de acortar la temporada se comunicó a través de las redes sociales oficiales del programa.

Según la información difundida, la semana del 10 al 16 de agosto fue la penúltima fase, lo que confirma que la competencia tiene los días contados, y solo resta una semana para conocer al ganador.

De esta forma, se puede determinar que el eliminado de hoy 16 de agosto será el último antes del capítulo final.*

Temas Relacionados

Survivor Méxicomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: los habitantes se relajan antes de la eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: los habitantes se relajan antes de la eliminación

Gobierno aclara qué pasa con una línea suspendida por falta de vinculación y cómo reactivarla

El corte para las líneas con terminación 0 se aplica en las 72 horas posteriores al primer minuto del 16 de agosto

Gobierno aclara qué pasa con una línea suspendida por falta de vinculación y cómo reactivarla

Sismo hoy 16 de agosto en México: segundo temblor en Huixtla, Chiapas con magnitud 4.1

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Sismo hoy 16 de agosto en México: segundo temblor en Huixtla, Chiapas con magnitud 4.1

La ''Venecia Mexicana'': el pueblo mágico rodeado de manglares y atardeceres sobre laguna perfecto para escapar de la ciudad

Este pueblo mágico guarda el secreto del origen de los mexicas, los mismos que fundaron la gran Tenochtitlan, y sus atardeceres sobre lagunas lo convierten en uno de los destinos más singulares de Nayarit

La ''Venecia Mexicana'': el pueblo mágico rodeado de manglares y atardeceres sobre laguna perfecto para escapar de la ciudad

Esto le ocurre a tu cerebro cuando vas a un concierto

Investigaciones recientes muestran que la música en vivo potencia tanto el bienestar emocional como el sentido de pertenencia

Esto le ocurre a tu cerebro cuando vas a un concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste

Ronald Johnson anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG

Cárteles cobran por huacales y controlan la cadena agrícola en México

Aseguran más de media tonelada de presunta marihuana en una empresa de paquetería de León, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: los habitantes se relajan antes de la eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: los habitantes se relajan antes de la eliminación

Gala Montes estaría vetada de La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

Wendy Guevara confirma que peleará en el Ring Royale

Susana Zabaleta: Cuántos años le lleva y cómo conoció a Ricardo Pérez

Ricardo Peralta es cancelado una vez más: comunidad LGBT+ le rinde homenaje y no sube a recibir el premio

DEPORTES

Wendy Guevara confirma que peleará en el Ring Royale

Wendy Guevara confirma que peleará en el Ring Royale

Lanzan reto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Christian Mbilli: “Prepárate”

Edson Ramírez apunta a conseguir el boleto olímpico en tiro deportivo

Licencia de conducir CDMX 2026: por qué puedo perder el permiso durante agosto

Incertidumbre con Edson Álvarez: No fue convocado para el primer juego del West Ham en la Championship