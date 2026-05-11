¡Confirmado! Así puedes vivir en CDMX por menos de 10 mil pesos: las seis colonias con mejor precio

El INEGI documenta que la capital mexicana supera los 2.7 millones de viviendas particulares habitadas hasta 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En la Ciudad de México, más de dos millones de hogares particulares conforman el panorama habitacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Para quienes buscan rentar con un presupuesto limitado, la oferta de colonias con precios accesibles se vuelve crucial, sobre todo en una capital donde la percepción de inseguridad, la calidad de los servicios y la conectividad inciden directamente en la calidad de vida.

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Durante marzo de 2026, el 98.3 por ciento de la población adulta de la capital manifestó enfrentar al menos un problema urbano en su entorno, según el INEGI.

Los principales obstáculos señalados incluyen baches, insuficiencia en el suministro de agua potable, alumbrado público deficiente y embotellamientos.

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El INEGI detalla que el embotellamiento vial figura entre los problemas más mencionados en la experiencia cotidiana de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Además, el 49.4 por ciento de los mayores de 18 años considera inseguro vivir en su colonia, una percepción que sube hasta el 75.6 por ciento a nivel de toda la entidad.

Esta valoración condiciona la búsqueda de opciones de renta asequibles, ya que muchas personas priorizan la seguridad y el acceso a servicios al momento de elegir dónde vivir.

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El INEGI informa que, si bien la mayoría de las viviendas habitadas en la capital cuenta con energía eléctrica, agua entubada, drenaje y sanitario, la experiencia cotidiana se ve afectada por problemas urbanos y sociales.

En el ámbito municipal, la percepción de inseguridad alcanza al 66.7 por ciento de los habitantes, con picos históricos superiores al 85 por ciento en años recientes.

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La percepción de inseguridad en el entorno inmediato afecta las decisiones sobre movilidad y vivienda en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Este contexto es determinante para quienes buscan rentar por menos de 10 mil pesos mexicanos ya que las decisiones habitacionales dependen no solo del precio sino también de la percepción de seguridad y habitabilidad.

Alternativas económicas en el norte de la ciudad

Al norte de Ciudad de México, El Rosario en Azcapotzalco y San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero sobresalen como zonas donde la renta promedio se mantiene por debajo de los 10 mil pesos mexicanos según datos de Century 21 México.

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El Rosario, ubicado cerca de la UAM Azcapotzalco ofrece departamentos económicos y acceso a una amplia red de transporte público. San Juan de Aragón complementa su ventaja económica con la cercanía al Bosque de Aragón y la línea B del Metro.

La presencia de parques y la conectividad a través del Metro figuran entre los principales atractivos señalados por los asesores inmobiliarios.

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Buscar viviendas en zonas emergentes puede ser una estrategia eficaz para ahorrar en renta mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Precios bajos en el suroriente y centro de la capital

En el suroriente de la capital, Tláhuac Centro destaca como una de las colonias más económicas, según datos de las inmobiliarias. Por otro lado, la colonia Doctores en Cuauhtémoc sobresale por sus precios de renta inferiores respecto a otras zonas céntricas.

Agrícola Oriental y Santa Martha Acatitla, opciones accesibles en el oriente de la ciudad

Entre las colonias que destacan por sus rentas bajas y ubicación estratégica se encuentran Agrícola Oriental en Iztacalco y Santa Martha Acatitla en Iztapalapa, conforme a datos de franquicias mobiliarias, como Century 21 e Inmuebles 24.

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Agrícola Oriental ofrece departamentos y casas con precios por debajo de los 10 mil pesos mexicanos mensuales, sumando la ventaja de estar cerca del Metro y contar con servicios completos.

Según datos del INEGI, la mayoría de los hogares en la capital dispone de servicios básicos como agua, luz y drenaje.(Imagen Ilustrativa Infobae).

Santa Martha Acatitla es reconocida por su acceso a la línea A del Metro, mercados locales y una amplia oferta de comercios, lo que facilita la vida cotidiana sin encarecer la renta.

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En ambas colonias, la conectividad y la presencia de servicios básicos convierten a estos barrios en alternativas viables para quienes buscan equilibrar su presupuesto y mantener acceso a transporte público y servicios urbanos.

Los problemas urbanos como baches, alumbrado insuficiente y fallas en el suministro de agua son identificados frecuentemente por los habitantes, de acuerdo con el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Factores urbanos y sociales determinan la oferta de vivienda accesible

Los datos del INEGI y de franquicias inmobiliarias muestran que la oferta de colonias con rentas por debajo de 10 mil pesos mexicanos en la capital responde tanto a factores económicos como urbanos.

La percepción de inseguridad, el acceso a transporte y servicios, y la posibilidad de encontrar mercados, escuelas y centros de salud cercanos son elementos determinantes al momento de elegir una colonia.

Las encuestas del INEGI muestran que una parte importante de la población capitalina identifica problemas estructurales como drenaje deficiente y hospitales saturados.(Imagen Ilustrativa Infobae).

Elegir zonas emergentes como La Pastora en Gustavo A. Madero o Valle Gómez en Venustiano Carranza puede ser una estrategia para quienes buscan invertir o asegurar precios bajos antes de que la plusvalía incremente.

Los asesores inmobiliarios recomiendan definir el presupuesto, comparar precios por metro cuadrado y recorrer personalmente las zonas candidatas antes de tomar una decisión.

El acompañamiento de asesores y la consulta de fuentes confiables como el INEGI facilita la toma de decisiones informadas para garantizar la legalidad de transacciones y evitar fraudes, mientras que la realidad urbana exige considerar tanto la seguridad como la infraestructura disponible en cada zona.

El acompañamiento de asesores inmobiliarios permite a los interesados recibir orientación pertinente sobre la infraestructura y para evitar fraudes legales. (Imagen Ilustrativa Infobae).