México

¡Confirmado! Así puedes vivir en CDMX por menos de 10 mil pesos: las seis colonias con mejor precio

Comparar precios por metro cuadrado y visitar diferentes zonas ayuda a elegir la mejor opción para rentar con menos de 10 mil pesos mensuales

Guardar
Google icon
Edificio de departamentos en Ciudad de México con lona roja "SE RENTA DEPTO". De fondo, el skyline de la ciudad con la Torre Latinoamericana y otros edificios bajo cielo azul.
El INEGI documenta que la capital mexicana supera los 2.7 millones de viviendas particulares habitadas hasta 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En la Ciudad de México, más de dos millones de hogares particulares conforman el panorama habitacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Para quienes buscan rentar con un presupuesto limitado, la oferta de colonias con precios accesibles se vuelve crucial, sobre todo en una capital donde la percepción de inseguridad, la calidad de los servicios y la conectividad inciden directamente en la calidad de vida.

PUBLICIDAD

Durante marzo de 2026, el 98.3 por ciento de la población adulta de la capital manifestó enfrentar al menos un problema urbano en su entorno, según el INEGI.

Los principales obstáculos señalados incluyen baches, insuficiencia en el suministro de agua potable, alumbrado público deficiente y embotellamientos.

PUBLICIDAD

Vista horizontal panorámica del skyline de la Ciudad de México con múltiples rascacielos de vidrio y acero, tráfico en una avenida arbolada y cielo con nubes.
El INEGI detalla que el embotellamiento vial figura entre los problemas más mencionados en la experiencia cotidiana de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Además, el 49.4 por ciento de los mayores de 18 años considera inseguro vivir en su colonia, una percepción que sube hasta el 75.6 por ciento a nivel de toda la entidad.

Esta valoración condiciona la búsqueda de opciones de renta asequibles, ya que muchas personas priorizan la seguridad y el acceso a servicios al momento de elegir dónde vivir.

El INEGI informa que, si bien la mayoría de las viviendas habitadas en la capital cuenta con energía eléctrica, agua entubada, drenaje y sanitario, la experiencia cotidiana se ve afectada por problemas urbanos y sociales.

En el ámbito municipal, la percepción de inseguridad alcanza al 66.7 por ciento de los habitantes, con picos históricos superiores al 85 por ciento en años recientes.

Una mano sostiene un modelo de casa de madera y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados sobre un fondo gris claro desenfocado.
La percepción de inseguridad en el entorno inmediato afecta las decisiones sobre movilidad y vivienda en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Este contexto es determinante para quienes buscan rentar por menos de 10 mil pesos mexicanos ya que las decisiones habitacionales dependen no solo del precio sino también de la percepción de seguridad y habitabilidad.

Alternativas económicas en el norte de la ciudad

Al norte de Ciudad de México, El Rosario en Azcapotzalco y San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero sobresalen como zonas donde la renta promedio se mantiene por debajo de los 10 mil pesos mexicanos según datos de Century 21 México.

El Rosario, ubicado cerca de la UAM Azcapotzalco ofrece departamentos económicos y acceso a una amplia red de transporte público. San Juan de Aragón complementa su ventaja económica con la cercanía al Bosque de Aragón y la línea B del Metro.

La presencia de parques y la conectividad a través del Metro figuran entre los principales atractivos señalados por los asesores inmobiliarios.

Sala de estar luminosa con sofá, plantas y ventanales. Una laptop sobre la mesa de centro muestra una plataforma de reservas. A la derecha, una maleta abierta con ropa.
Buscar viviendas en zonas emergentes puede ser una estrategia eficaz para ahorrar en renta mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Precios bajos en el suroriente y centro de la capital

En el suroriente de la capital, Tláhuac Centro destaca como una de las colonias más económicas, según datos de las inmobiliarias. Por otro lado, la colonia Doctores en Cuauhtémoc sobresale por sus precios de renta inferiores respecto a otras zonas céntricas.

Agrícola Oriental y Santa Martha Acatitla, opciones accesibles en el oriente de la ciudad

Entre las colonias que destacan por sus rentas bajas y ubicación estratégica se encuentran Agrícola Oriental en Iztacalco y Santa Martha Acatitla en Iztapalapa, conforme a datos de franquicias mobiliarias, como Century 21 e Inmuebles 24.

Agrícola Oriental ofrece departamentos y casas con precios por debajo de los 10 mil pesos mexicanos mensuales, sumando la ventaja de estar cerca del Metro y contar con servicios completos.

Dormitorio moderno con cama beige, mesita de noche flotante, estantería de madera y grandes ventanales. Una planta verde en primer plano y puertas corredizas.
Según datos del INEGI, la mayoría de los hogares en la capital dispone de servicios básicos como agua, luz y drenaje.(Imagen Ilustrativa Infobae).

Santa Martha Acatitla es reconocida por su acceso a la línea A del Metro, mercados locales y una amplia oferta de comercios, lo que facilita la vida cotidiana sin encarecer la renta.

En ambas colonias, la conectividad y la presencia de servicios básicos convierten a estos barrios en alternativas viables para quienes buscan equilibrar su presupuesto y mantener acceso a transporte público y servicios urbanos.

Un dormitorio moderno con una cama grande y sábanas blancas, almohadas de colores neutros, dos lámparas colgantes y mesas de noche. Un baño con paredes de piedra es visible al fondo.
Los problemas urbanos como baches, alumbrado insuficiente y fallas en el suministro de agua son identificados frecuentemente por los habitantes, de acuerdo con el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Factores urbanos y sociales determinan la oferta de vivienda accesible

Los datos del INEGI y de franquicias inmobiliarias muestran que la oferta de colonias con rentas por debajo de 10 mil pesos mexicanos en la capital responde tanto a factores económicos como urbanos.

La percepción de inseguridad, el acceso a transporte y servicios, y la posibilidad de encontrar mercados, escuelas y centros de salud cercanos son elementos determinantes al momento de elegir una colonia.

Habitación con un sillón beige, puf, y lámpara de pie en el centro. A la izquierda, una estantería con libros y una planta. Dos cuadros decoran la pared.
Las encuestas del INEGI muestran que una parte importante de la población capitalina identifica problemas estructurales como drenaje deficiente y hospitales saturados.(Imagen Ilustrativa Infobae).

Elegir zonas emergentes como La Pastora en Gustavo A. Madero o Valle Gómez en Venustiano Carranza puede ser una estrategia para quienes buscan invertir o asegurar precios bajos antes de que la plusvalía incremente.

Los asesores inmobiliarios recomiendan definir el presupuesto, comparar precios por metro cuadrado y recorrer personalmente las zonas candidatas antes de tomar una decisión.

El acompañamiento de asesores y la consulta de fuentes confiables como el INEGI facilita la toma de decisiones informadas para garantizar la legalidad de transacciones y evitar fraudes, mientras que la realidad urbana exige considerar tanto la seguridad como la infraestructura disponible en cada zona.

Vista de una estantería de madera con libros y objetos decorativos junto a un nicho con azulejos rojos, estantes de cristal, vasos y un jarrón.
El acompañamiento de asesores inmobiliarios permite a los interesados recibir orientación pertinente sobre la infraestructura y para evitar fraudes legales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Temas Relacionados

ViviendaRentasCdmxmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

La botana saludable: descubre cómo el chabacano deshidratado cuida tu digestión, la vista y la salud cardiovascular

Es considerado un aliado natural para el bienestar digestivo gracias a su aporte de vitaminas y antioxidantes

La botana saludable: descubre cómo el chabacano deshidratado cuida tu digestión, la vista y la salud cardiovascular

Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

El cantante publicó un video en donde mostró el cuarto que Ángela Aguilar habría decorado para la niña

Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

Quién es la familia de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa en la mira de EEUU

Este fin de semana un inmueble propiedad del exfuncionario fue baleado por hombres armados

Quién es la familia de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa en la mira de EEUU

Melate retro: resultados ganadores del sorteo 1632 de hoy 9 de mayo

Este sorteo de Melate, se realiza todos los martes y sábados. Revisa si fuiste uno de los afortunados ganadores

Melate retro: resultados ganadores del sorteo 1632 de hoy 9 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Detienen a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana ligados a un secuestro y ataque contra menores

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

AFI en México 2026: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Christian Nodal compara su batalla legal con la historia de Elvis Presley y su mánager

Suga dejó caer la “bomba”: BTS volvería a México en 2027 y apunta al Estadio Azteca

A.B. Quintanilla dedicó emotiva carta y coronó a Cazzu durante su concierto en EEUU: “Esto recién comienza para ti”

DEPORTES

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Definidas las semifinales de la Liga MX, así quedaron los encuentros

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista de la Liga MX

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026