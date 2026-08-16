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Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste

Las pesquisas apuntan a que el imputado habría diseñado mecanismos para mover y ocultar fondos ilícitos

Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste.
Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste.
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La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud. El imputado fue detenido en flagrancia durante un cateo en la colonia San Ramón Norte, en Mérida, Yucatán, y un juez le impuso prisión preventiva justificada con cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Quién es Justo “N”

El Gabinete de Seguridad identificó a Justo “N” como uno de los principales presuntos operadores logísticos y financieros del Cártel del Noreste. Según las autoridades, su función dentro de la organización era diseñar los esquemas mediante los cuales el grupo delictivo movía y ocultaba el origen de sus recursos.

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El imputado fue detenido el 19 de julio de 2026 durante la ejecución simultánea de cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán. La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.

El cateo y los bienes asegurados

En uno de los inmuebles intervenidos, ubicado en la colonia San Ramón Norte de Mérida, elementos de la SSPC detuvieron a Justo “N” en flagrancia. En ese mismo operativo se aseguró narcótico, aunque las autoridades no precisaron el tipo ni la cantidad de la sustancia.

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Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste. FGR
Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste. FGR

El conjunto de los cuatro cateos dejó un amplio aseguramiento de bienes. Entre lo incautado figuran 15 vehículos de alta gama de marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini y Polaris, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital.

El valor total de los bienes asegurados superó los 145 millones 263 mil 946 pesos, según informó el Gabinete de Seguridad.

La audiencia y la resolución judicial

Tras su detención, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la FEMDO, presentó al hoy vinculado a proceso ante la autoridad judicial y aportó los datos de prueba necesarios para sostener la imputación.

El juez de control valoró los elementos presentados por la representación social y resolvió vincular a proceso al imputado por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud. Además de la vinculación, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Coordinación entre dependencias federales

El operativo que derivó en la detención fue producto de trabajos de inteligencia conjuntos entre la Semar, a través de la Armada de México y personal de la Región Naval Central, la SSPC y la FEMDO.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones reflejan la importancia de la coordinación interinstitucional y del intercambio de información para identificar, debilitar y desarticular las estructuras financieras que permiten la operación de los grupos delictivos”, señaló el Gabinete de Seguridad en su comunicado.

El Cártel del Noreste, en la mira de México y Estados Unidos

El caso se inscribe en un contexto de presión creciente sobre el Cártel del Noreste. En febrero de 2026, el gobierno de Estados Unidos clasificó a esa organización como grupo terrorista extranjero, medida adoptada en el marco del combate al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

La detención de Justo “N” representa, según las autoridades, un golpe a la capacidad financiera de la organización, al intervenir los inmuebles y esquemas que el grupo presuntamente utilizaba para sus operaciones en distintas regiones del país.

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