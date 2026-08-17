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Por qué me despierto a las 3 de la mañana todos los días: causas según la medicina

La medicina documenta varias razones por las que una persona se despierta a la misma hora todas las noches

Mujer acostada en cama con una mano en la frente, mira un reloj despertador digital que muestra 3:00 AM, mesita de noche, lámpara, ventana con luna.
La Harvard Medical School identifica el alcohol, la cafeína en la tarde y las cenas tardías como factores que favorecen los despertares nocturnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Despertar a las 3 de la mañana todos los días tiene explicaciones médicas según la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, la Harvard Medical School y la Mayo Clinic: el sueño se vuelve más ligero en la segunda mitad de la noche, el cortisol empieza a subir antes del amanecer y condiciones como el estrés, la ansiedad o la apnea pueden romper el descanso en ese punto.

Más de la tercera parte de los mexicanos en edad productiva no duerme lo necesario, advierte Rafael Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Gaceta UNAM.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
2. Más de la tercera parte de los mexicanos en edad productiva no duerme lo necesario, advierte la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La queja más frecuente entre quienes consultan a un especialista no es la dificultad para conciliar el sueño, sino para mantenerlo.

El 61% de los pacientes con insomnio reporta despertares nocturnos como su síntoma principal, según el Manual de trastornos del sueño de la UNAM. Casi la mitad de quienes acuden a la Clínica de Trastornos del Sueño lo hacen por esta causa.

Ilustraciones de cerebro, persona despertando, pastillas, anciano, mujer con bochornos, médico consultando y persona con frasco de medicamentos.
El gráfico detalla las causas frecuentes que interrumpen el sueño, como medicamentos, envejecimiento y menopausia, y subraya la importancia de un diagnóstico médico profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada es el punto más vulnerable de la noche

El cuerpo duerme en ciclos de entre 90 y 110 minutos que alternan fases profundas y ligeras. La mayor parte del sueño profundo ocurre en las primeras horas.

Hacia la madrugada, el organismo pasa más tiempo en fases ligeras, donde cualquier estímulo puede provocar el despertar.

Durante el sueño ocurren procesos cognitivos fundamentales para el funcionamiento del cerebro, explican especialistas de la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Las 3 am coinciden, en promedio, con el final del cuarto o quinto ciclo. En ese punto el umbral para despertar es mucho más bajo que al inicio de la noche. Por eso la hora se repite con tanta precisión noche tras noche.

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El cortisol empieza a subir antes de que suene el despertador

El cortisol es la hormona que prepara al cuerpo para enfrentar el día.

Su nivel más bajo ocurre alrededor de la medianoche y comienza a subir de forma gradual desde las 2 am, según la Harvard Medical School. En condiciones normales, ese ascenso es suave y no interrumpe el sueño.

Mujer de cabello castaño oscuro con expresión de dolor en cama. Colchón, almohada blanca y sábana azul visibles. Reloj marca las 3:00
La Mayo Clinic documenta que la caída de estrógeno y progesterona durante la menopausia provoca bochornos y sudoraciones nocturnas que fragmentan el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece cuando existe estrés crónico o ansiedad. El sistema nervioso ya está en alerta permanente.

Cuando el cortisol inicia su ascenso natural de madrugada, ese aumento se suma al estado de tensión acumulado y el cerebro puede pasar del sueño ligero a la vigilia completa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Casi el 50% de los pacientes que consultan la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM lo hacen por insomnio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés, ansiedad y depresión son las causas más frecuentes

La Mayo Clinic identifica el estrés, la ansiedad y la depresión como los factores más comunes de los despertares nocturnos en adultos.

Un día difícil genera pensamientos que interrumpen el sueño. La ansiedad sostenida mantiene al cerebro en estado de alerta incluso mientras duerme.

Mujer mayor sentada en una silla con lágrimas, con ilustración de cerebro brillante sobre su cabeza.
. MedlinePlus, portal médico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, clasifica los problemas para mantener el sueño como una categoría independiente de trastorno con causas médicas identificables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El insomnio no sólo implica dificultad para conciliar o mantener el sueño, sino que afecta el rendimiento diario, la salud mental y la calidad de vida”, señaló Santana Miranda en la Gaceta UNAM.

La apnea del sueño despierta al paciente sin que lo recuerde

Otra causa documentada es la apnea obstructiva del sueño, un trastorno en el que la garganta se cierra durante el descanso e interrumpe la respiración.

El cerebro detecta la falta de oxígeno y activa una respuesta de emergencia que despierta al paciente, muchas veces sin que este lo recuerde.

Infografía de la apnea del sueño que muestra el cierre de garganta, la respuesta cerebral, el despertar inconsciente, ronquidos y un diagnóstico médico.
La infografía explica la apnea del sueño, un trastorno que provoca interrupciones en la respiración, despertares inconscientes y síntomas como ronquidos y pausas respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ISSSTE señala que la apnea se acompaña de ronquidos fuertes, resoplidos o pausas en la respiración. Es uno de los trastornos del sueño más subdiagnosticados: quien lo padece suele atribuir su cansancio a otras causas.

Una caída de azúcar en sangre activa una alarma hormonal

El cerebro depende de la glucosa para funcionar. Cuando los niveles de azúcar caen durante la noche —con más frecuencia en personas con diabetes, resistencia a la insulina o cenas muy tempranas—, el cuerpo libera adrenalina y cortisol para compensar. Esa descarga hormonal puede despertar al paciente de forma abrupta.

Una mujer sentada en un sofá, con una mano en la frente, parece incómoda, junto a una jarra de agua, un vaso y un medidor de glucosa sobre una mesa.
Cuando los niveles de glucosa bajan durante la noche, el cuerpo libera adrenalina y cortisol para compensar. Esa descarga hormonal puede despertar a la persona de forma abrupta, según MedlinePlus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo es especialmente frecuente entre las 2 y las 4 am, según MedlinePlus, el portal médico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

La Harvard Medical School también señala el consumo de cafeína en horas de la tarde, las cenas copiosas o muy tardías y las siestas prolongadas como factores que favorecen los despertares nocturnos,

Medicamentos, menopausia y edad también interrumpen el descanso

Algunos medicamentos de uso común alteran el sueño sin que el paciente lo sepa y pueden provocar despertares nocturnos.

Con la edad, el cuerpo tiende a dormirse y despertarse más temprano. Los adultos mayores experimentan más interrupciones durante la noche como parte de un proceso natural, no necesariamente como señal de enfermedad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El insomnio afecta la memoria, la concentración y el rendimiento laboral, de acuerdo con la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mujeres en perimenopausia o menopausia, la Mayo Clinic documenta que la caída de estrógeno y progesterona provoca bochornos y sudoraciones nocturnas que fragmentan el descanso justo en la madrugada.

Cada caso es distinto. Un médico especialista en sueño es quien puede determinar cuál de estas causas —o qué combinación de ellas— está detrás del despertar de cada persona.

Ilustraciones de cerebro, persona despertando, pastillas, anciano, mujer con bochornos, médico consultando y persona con frasco de medicamentos.
La infografía detalla las causas frecuentes que interrumpen el sueño, como medicamentos, envejecimiento y menopausia, y subraya la importancia de un diagnóstico médico profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intentar resolverlo sin diagnóstico, ya sea con medicamentos de venta libre o con remedios caseros, puede prolongar el problema o agravarlo, advierte la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.

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