Por qué me despierto a las 3 de la mañana todos los días: causas según la medicina

Despertar a las 3 de la mañana todos los días tiene explicaciones médicas según la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, la Harvard Medical School y la Mayo Clinic: el sueño se vuelve más ligero en la segunda mitad de la noche, el cortisol empieza a subir antes del amanecer y condiciones como el estrés, la ansiedad o la apnea pueden romper el descanso en ese punto.
Más de la tercera parte de los mexicanos en edad productiva no duerme lo necesario, advierte Rafael Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Gaceta UNAM.
PUBLICIDAD
La queja más frecuente entre quienes consultan a un especialista no es la dificultad para conciliar el sueño, sino para mantenerlo.
El 61% de los pacientes con insomnio reporta despertares nocturnos como su síntoma principal, según el Manual de trastornos del sueño de la UNAM. Casi la mitad de quienes acuden a la Clínica de Trastornos del Sueño lo hacen por esta causa.
La madrugada es el punto más vulnerable de la noche
El cuerpo duerme en ciclos de entre 90 y 110 minutos que alternan fases profundas y ligeras. La mayor parte del sueño profundo ocurre en las primeras horas.
Hacia la madrugada, el organismo pasa más tiempo en fases ligeras, donde cualquier estímulo puede provocar el despertar.
Las 3 am coinciden, en promedio, con el final del cuarto o quinto ciclo. En ese punto el umbral para despertar es mucho más bajo que al inicio de la noche. Por eso la hora se repite con tanta precisión noche tras noche.
PUBLICIDAD
El cortisol empieza a subir antes de que suene el despertador
El cortisol es la hormona que prepara al cuerpo para enfrentar el día.
Su nivel más bajo ocurre alrededor de la medianoche y comienza a subir de forma gradual desde las 2 am, según la Harvard Medical School. En condiciones normales, ese ascenso es suave y no interrumpe el sueño.
El problema aparece cuando existe estrés crónico o ansiedad. El sistema nervioso ya está en alerta permanente.
Cuando el cortisol inicia su ascenso natural de madrugada, ese aumento se suma al estado de tensión acumulado y el cerebro puede pasar del sueño ligero a la vigilia completa.
PUBLICIDAD
Estrés, ansiedad y depresión son las causas más frecuentes
La Mayo Clinic identifica el estrés, la ansiedad y la depresión como los factores más comunes de los despertares nocturnos en adultos.
Un día difícil genera pensamientos que interrumpen el sueño. La ansiedad sostenida mantiene al cerebro en estado de alerta incluso mientras duerme.
“El insomnio no sólo implica dificultad para conciliar o mantener el sueño, sino que afecta el rendimiento diario, la salud mental y la calidad de vida”, señaló Santana Miranda en la Gaceta UNAM.
La apnea del sueño despierta al paciente sin que lo recuerde
Otra causa documentada es la apnea obstructiva del sueño, un trastorno en el que la garganta se cierra durante el descanso e interrumpe la respiración.
PUBLICIDAD
El cerebro detecta la falta de oxígeno y activa una respuesta de emergencia que despierta al paciente, muchas veces sin que este lo recuerde.
El ISSSTE señala que la apnea se acompaña de ronquidos fuertes, resoplidos o pausas en la respiración. Es uno de los trastornos del sueño más subdiagnosticados: quien lo padece suele atribuir su cansancio a otras causas.
Una caída de azúcar en sangre activa una alarma hormonal
El cerebro depende de la glucosa para funcionar. Cuando los niveles de azúcar caen durante la noche —con más frecuencia en personas con diabetes, resistencia a la insulina o cenas muy tempranas—, el cuerpo libera adrenalina y cortisol para compensar. Esa descarga hormonal puede despertar al paciente de forma abrupta.
PUBLICIDAD
Este mecanismo es especialmente frecuente entre las 2 y las 4 am, según MedlinePlus, el portal médico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.
La Harvard Medical School también señala el consumo de cafeína en horas de la tarde, las cenas copiosas o muy tardías y las siestas prolongadas como factores que favorecen los despertares nocturnos,
Medicamentos, menopausia y edad también interrumpen el descanso
Algunos medicamentos de uso común alteran el sueño sin que el paciente lo sepa y pueden provocar despertares nocturnos.
Con la edad, el cuerpo tiende a dormirse y despertarse más temprano. Los adultos mayores experimentan más interrupciones durante la noche como parte de un proceso natural, no necesariamente como señal de enfermedad.
PUBLICIDAD
En mujeres en perimenopausia o menopausia, la Mayo Clinic documenta que la caída de estrógeno y progesterona provoca bochornos y sudoraciones nocturnas que fragmentan el descanso justo en la madrugada.
Cada caso es distinto. Un médico especialista en sueño es quien puede determinar cuál de estas causas —o qué combinación de ellas— está detrás del despertar de cada persona.
Intentar resolverlo sin diagnóstico, ya sea con medicamentos de venta libre o con remedios caseros, puede prolongar el problema o agravarlo, advierte la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD