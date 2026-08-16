Lanzan reto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Christian Mbilli: “Prepárate”

Canelo Álvarez peleará contra Mbilli el próximo 12 de septiembre por el campeonato mundial del CMB (@canelo/Instagram)

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El kazajo Janibek Alimkhanuly lanzó un reto directo a Saúl “Canelo” Álvarez antes del combate esperado entre el mexicano y Christian Mbilli. Alimkhanuly aseguró que, tras vencer a Hamzah Sheeraz, buscará unificar la categoría de las 168 libras junto a Álvarez, quien, según su pronóstico, recuperará el título del CMB ante Mbilli.

Cabe recordar que apenas el viernes pasado, cuando fue nombrado retador mandatorio al título mundial súper medio de la OMB, Alimkhanuly utilizó su cuenta de X (Twitter) para enviar un mensaje al ex campeón mexicano de las 168 libras: “¡Canelo, prepárate! Inshalla, le ganaré a Sheeraz y unificaremos el título”.

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El kazajo Janibek Alimkhanuly lanzó un reto directo a Saúl “Canelo” Álvarez antes del combate esperado entre el mexicano y Christian Mbilli. Alimkhanuly (captura de pantalla)

Aunque en ese momento Álvarez no ostentaba cinturón alguno, el kazajo sostuvo que el mexicano destronará a Mbilli y se convertirá en su rival directo por la supremacía de la división. “Le ganaré a Sheeraz y unificaremos el título”, escribió Alimkhanuly en su cuenta de X.

Canelo vs Mbilli

Por su parte, Canelo Álvarez trabaja en su preparación de cara a la pelea del 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde enfrentará a Christian Mbilli por el cinturón supermediano del CMB. El tapatío busca recuperar un título mundial tras perder su campeonato indiscutido en 2025 ante Terence Crawford y, por primera vez en seis años, volverá a subir al ring como retador, no como campeón.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Tras la derrota ante Bud Crawford, que le costó el campeonato indiscutido de las 168 libras, la pelea frente a Mbilli surge como una ocasión clave de reivindicación para Álvarez. En mayo de 2025, el boxeador mexicano había recuperado el cinturón de la FIB en Arabia Saudita al imponerse sobre William Scull, aunque su actuación recibió críticas por la escasa cantidad de golpes conectados y la falta de espectáculo.

¿Quién es Janibek Alimkhanuly, boxeador que quiere pelear contra Canelo Álvarez?

Un golpe preciso en el décimo asalto permitió a Janibek Alimkhanuly retener su cinturón mundial de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo. El púgil kazajo, conocido como “Qazaq Style”, suma ya 17 triunfos invictos, de los cuales 12 llegaron por nocaut, según los registros oficiales de la categoría.

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Janibek Alimkhanuly quiere pelear contra Terence Crawford (Captura de pantalla)

La consistencia de Alimkhanuly en el cuadrilátero lo ha convertido en una referencia obligada para la división de 160 libras. Su estilo, basado en la presión constante y la capacidad para definir peleas antes del límite, ha llamado la atención de los especialistas y promotores internacionales.

Actualmente, el boxeador nacido en 1993 ostenta el título de campeón mundial de la OMB. Su ascenso no solo se explica por la calidad técnica, sino por una sucesión de victorias frente a rivales de diferentes escuelas pugilísticas. La estadística de nocauts, que supera el 70%, refuerza la percepción de que su poder de puños es auténtico.

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