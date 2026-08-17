Marina del Pilar califica de “politiquería” el juicio político promovido por el PAN

Marina del Pilar califica de “politiquería” el juicio político del PAN.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, calificó como “politiquería” la intención del Partido Acción Nacional (PAN) de promover un juicio político en su contra y solicitar su separación del cargo.

La mandataria sostuvo que su administración no modificará su agenda por las acciones de la oposición y aseguró que continuará enfocada en atender las necesidades de la población.

Durante una actividad realizada este domingo en Mexicali, donde acompañó al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, la gobernadora cuestionó la estrategia de los legisladores panistas y pidió que concentren sus esfuerzos en atender las demandas ciudadanas.

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Adrián Medina Amarillas destaca acciones de salud en Baja California.

“Que se pongan a trabajar, hombre, que se dejen de hacer politiquería. La gente quiere resultados, quiere trabajo, quiere territorio y nosotros en eso estamos concentrados”, expresó.

PAN busca llevar el juicio político de Baja California al Congreso de la Unión

La postura de Ávila Olmeda ocurre después de que la bancada del PAN anunciara que buscará iniciar un procedimiento de juicio político ante el Congreso de la Unión.

Los legisladores argumentaron que existen elementos relacionados con la situación de seguridad en el estado y señalaron presuntas deficiencias en distintas áreas de la administración.

PAN llevará al Congreso de la Unión su intento de juicio político contra Marina del Pilar. Crédito: X/ @AccionNacional

Entre los argumentos expuestos por la oposición se encuentran:

La crisis de seguridad que enfrenta Baja California.

Presuntos señalamientos contenidos en audios filtrados .

Cuestionamientos sobre la estrategia estatal de seguridad .

Problemas en áreas como salud , educación y energía .

La solicitud para que la gobernadora se separe del cargo.

El coordinador panista en el Congreso estatal, Juan Diego Echevarría, explicó que la ruta federal responde a una reforma constitucional aprobada en Baja California en 2024.

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Congreso de Baja California retira propuesta contra Marina del Pilar

La solicitud presentada por el PAN no llegó a ser discutida por el Pleno del Congreso de Baja California.

Durante la sesión ordinaria, el diputado Juan Manuel Molina García planteó retirar el punto del orden del día al considerar que el Poder Legislativo estatal no tiene facultades para procesar un juicio político contra la gobernadora.

Juan Manuel Molina argumenta que juicio contra Marina del Pilar corresponde al Congreso de la Unión.

La propuesta fue aprobada por mayoría de Morena y sus aliados, por lo que el procedimiento quedó fuera de la sesión.

El PAN sostiene que Baja California es la única entidad del país donde el Congreso local no puede promover un juicio político contra el gobernador en funciones debido a la reforma constitucional de 2024. Por ello, los panistas plantearon trasladar la solicitud al ámbito federal.

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Gobernadora asegura que no se distraerá de su agenda

Frente a la controversia, Marina del Pilar aseguró que continuará con sus actividades y rechazó que el conflicto político vaya a modificar las prioridades de su administración.

“No nos vamos a distraer en otro tipo de acciones. Estamos concentrados en trabajar en beneficio de la gente”, afirmó.

Marina del Pilar asegura que no desviará su agenda por presión del PAN.

La gobernadora destacó que mantiene actividades públicas incluso durante el fin de semana y utilizó su presencia en la inauguración del Centro Regional de Urgencias Médicas en Mexicali para enfatizar que su gobierno continuará con acciones en materia de salud.

Marina del Pilar acusa intento de llamar la atención

Ávila Olmeda también consideró que la iniciativa de los legisladores opositores tiene como objetivo generar atención pública, en lugar de representar una acción que pueda traducirse en beneficios para la población.

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“Yo no he dejado de trabajar un solo día”, sostuvo la mandataria, quien reiteró que su administración seguirá concentrada en generar resultados para los bajacalifornianos.

Con el retiro de la propuesta del orden del día, el PAN mantiene abierta la posibilidad de recurrir al Congreso de la Unión para solicitar formalmente el juicio político.

Mientras tanto, el gobierno estatal descarta distraerse de su agenda y mantiene el enfrentamiento político con la oposición en el terreno legislativo.