Edson Ramírez apunta a conseguir el boleto olímpico en tiro deportivo

El dos veces olímpico refrendó en Santo Domingo 2026 el título individual de rifle de aire 10 metros, tras sus coronas en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. (CONADE)

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El mexicano Edson Ismael Ramírez Ramos se consolida como referente nacional en tiro deportivo al obtener, por tercera vez consecutiva, el título centroamericano en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“Este triunfo representa el esfuerzo de aquel niño que tuvo un sueño. Ahora reafirmo todo lo que he trabajado y entrenado día con día”, sostiene Ramírez Ramos, quien repitió la hazaña conseguida en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Además del título individual, el coahuilense suma medalla de oro en rifle de aire a 10 metros por equipos varonil, bronce en rifle de aire 10 metros equipos mixtos y bronce en rifle a 50 metros por equipos masculino, contribuyendo a la actuación destacada de México en la disciplina.

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“Estoy muy feliz y satisfecho por los resultados obtenidos y por haber defendido el título por terceros Juegos consecutivos como campeón centroamericano. Desde Barranquilla logré mi primer campeonato, después reafirmé el título en El Salvador 2023 y ahora en Santo Domingo 2026”, afirmó el tirador nacional.

Edson Ramírez pone la mira en sus siguientes compromisos

Tras consolidar su hegemonía regional, Edson Ismael Ramírez Ramos, dos veces olímpico en Tokio 2020 y París 2024, ya tiene definidos sus próximos compromisos.

Como parte de su calendario, el tirador participará en el Campeonato de las Américas, programado del 21 de noviembre al 1 de diciembre de este año en Lima, Perú. En este certamen, buscará obtener una cuota olímpica para México rumbo a Los Ángeles 2028.

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“Hay que seguir preparándonos duro para las siguientes competencias que vienen”, sostiene el campeón, consciente de que cada resultado representa un paso más en el proceso hacia su tercer ciclo olímpico.

De igual forma, el campeón panamericano en Santiago 2023 reconoció el respaldo recibido a lo largo de su preparación y competencias por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el instituto estatal del deporte, el municipio, su equipo multidisciplinario, entrenadores, fisioterapeutas, patrocinadores y, de manera especial, su familia.