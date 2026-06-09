México

Calor, insectos y agua: los riesgos de salud que enfrentas en el Mundial 2026 y cómo evitarlos

Ante la movilización masiva de 5.5 millones de aficionados por el Mundial, los especialistas de la UNAM advierten que la prevención médica es la primera línea de defensa

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Ilustración de aficionados de la selección mexicana en un estadio soleado, sudando, con sombreros de paja, abanicos y botellas de agua; mosquitos visibles.
Especialistas de la UNAM recomiendan preparación médica para reducir riesgos de enfermedades en eventos masivos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 plantea nuevos desafíos para la salud pública ante la llegada de aproximadamente 5,5 millones de personas a México, Estados Unidos y Canadá.

Las advertencias de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como Jorge Baruch Díaz Ramírez y Rosa María Wong Chew, proponen una estrategia clara para quienes planean asistir: la prevención debe ser la primera línea de defensa frente a los riesgos sanitarios que surgen de la alta concentración de visitantes y la movilidad internacional.

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El incremento en la circulación de viajeros durante grandes eventos deportivos como este favorece la propagación de enfermedades infecciosas, tanto respiratorias como gastrointestinales, y de aquellas transmitidas por insectos.

Las autoridades universitarias insisten en que el éxito del viaje depende en buena medida de la preparación previa, la actualización de esquemas de vacunación y la consulta con clínicas especializadas en medicina del viajero.

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Preparativos esenciales para el viaje

Antes de partir, los expertos recomiendan una revisión completa del calendario de vacunación. Se destaca la necesidad de inmunizarse contra sarampión, influenza, hepatitis A y B, así como de reforzar la protección contra COVID-19.

Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, subraya que acudir a una consulta preventiva puede reducir en un 78 % el riesgo de complicaciones médicas durante el viaje.

Contar con un seguro médico internacional resulta indispensable, especialmente para quienes visiten Estados Unidos, donde la atención sanitaria puede resultar de alto costo.

Además, se aconseja digitalizar recetas médicas y resúmenes clínicos, preferentemente con código QR y traducción, para facilitar el acceso a tratamientos en caso de emergencia.

Mantenerse hidratado y protegido del calor es otra de las directrices centrales.

En las sedes del norte de México, como Monterrey, las temperaturas pueden alcanzar entre 35 y 40 ℃, lo que eleva el riesgo de golpes de calor.

En la Ciudad de México, la altitud y los altos niveles de radiación ultravioleta exigen precauciones adicionales como el uso de protector solar, gorra, lentes de sol y ropa clara de manga larga.

Primer plano de una enfermera con guantes azules inyectando una vacuna en el brazo de un hombre, con un póster del Mundial FIFA 2026 en el fondo.
Especialistas sugieren revisar y actualizar vacunas contra sarampión, influenza, hepatitis A y B, además de reforzar la protección ante COVID-19 antes de viajar al Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos sanitarios específicos según la sede

Cada localidad mundialista presenta desafíos particulares. En las zonas tropicales de México, la amenaza de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, zika y chikunguña es alta.

Por ello, los especialistas sugieren el uso de repelente con al menos 20 % de DEET y evitar la exposición en horarios de mayor actividad de los insectos.

En Estados Unidos, preocupa la circulación de sarampión en comunidades no vacunadas.

La alta densidad de personas en estadios y alojamientos también incrementa el riesgo de meningococo, el cual puede ser letal en cuestión de horas.

Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, recomienda el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con aglomeraciones, además de extremar las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial con más de 60 % de alcohol.

Canadá no queda exento de riesgos, principalmente por enfermedades asociadas a la exposición al humo de incendios forestales y la rabia silvestre transmitida por murciélagos y mapaches.

Los asistentes deben informarse sobre la calidad del aire y contar con cubrebocas adecuados para protegerse en caso de contingencia ambiental.

Alimentación y prácticas seguras durante el Mundial

Uno de cada diez turistas puede requerir atención médica durante su estancia, siendo los problemas gastrointestinales los más frecuentes, como advierte Jorge Baruch Díaz Ramírez.

Por ello, se recalca la importancia de consumir alimentos bien cocidos y calientes, evitar ensaladas, mariscos crudos, leche sin pasteurizar y cualquier comida adquirida en la vía pública sin protección adecuada.

Se debe beber únicamente agua embotellada o purificada y evitar el uso de hielos de procedencia desconocida.

Dado que los encuentros casuales suelen incrementarse durante los viajes internacionales, los especialistas recuerdan que las infecciones de transmisión sexual como el VIH y la sífilis son un riesgo latente.

La recomendación es portar y utilizar condones de látex o poliuretano para reducir la posibilidad de contagio y practicar sexo seguro durante el evento.

Ilustración de un aficionado mexicano con sombrero, camiseta verde y cubrebocas, sosteniendo una bandera en un estadio abarrotado durante un partido de fútbol.
Se recomienda el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con aglomeraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botiquín del viajero: un aliado imprescindible

Los especialistas de la UNAM proponen un botiquín básico que incluya, además del repelente, antipiréticos para controlar la fiebre, analgésicos de primera línea y sales de rehidratación oral en sobres.

No debe faltar gel antibacterial, cubrebocas, protector solar, gorra, lentes de sol y una botella de agua purificada.

Para quienes padecen enfermedades crónicas como asma, hipertensión o diabetes, se recomienda llevar medicamentos suficientes para toda la estancia, así como recetas y resúmenes clínicos.

Identificar hospitales y farmacias cercanas al lugar de alojamiento y los estadios es fundamental para actuar rápido ante cualquier percance.

Infografía sobre el botiquín de viaje con iconos de maleta, botiquín, globo terráqueo, medicamentos, protector solar, gorra, inhalador y un mapa con hospital.
Especialistas de la UNAM detallan los elementos imprescindibles para el botiquín del viajero, incluyendo medicamentos básicos, artículos de protección y consejos para condiciones crónicas, asegurando un viaje seguro y preparado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilancia después del viaje

Tras regresar, se aconseja vigilar el estado de salud durante seis meses, ya que algunos padecimientos pueden manifestarse tiempo después de la exposición.

Aunque las probabilidades de brotes de ébola o hantavirus son extremadamente bajas, los especialistas insisten en la importancia de no bajar la guardia y dar seguimiento a cualquier síntoma inusual.

En definitiva, quienes planean asistir a la Copa Mundial 2026 deben considerar una serie de precauciones sanitarias que van más allá del entusiasmo deportivo.

Las recomendaciones de los especialistas de la UNAM ofrecen una guía integral para reducir los riesgos y disfrutar del evento con mayor tranquilidad.

La clave está en la prevención, la información confiable y la responsabilidad individual para proteger la salud propia y la de los demás asistentes.

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