Ronald Johnson anuncia que tres fugitivos mexicanos, uno del CJNG, fueron devueltos en un solo día a México. Crédito: X - @USAmbMex

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Autoridades de Estados Unidos devolvieron a México a tres fugitivos buscados por delitos graves en un solo día, en una acción que el embajador estadounidense Ronald Johnson presentó este domingo como muestra de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Los tres hombres enfrentaban órdenes de aprehensión activas en México: uno de ellos es señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estaba requerido por un delito relacionado con armas de fuego en Guanajuato; otro era buscado por homicidio en Zacatecas; el tercero, por fraude.

“Nuestra cooperación envía un mensaje claro a los delincuentes: serán capturados y rendirán cuentas”, escribió Johnson en su cuenta oficial de X. El embajador atribuyó el resultado directamente al impulso del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum.

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Tres perfiles, tres estados, un solo día

Los tres fugitivos fueron entregados a autoridades mexicanas en el transcurso de una jornada, aunque Johnson no precisó la fecha exacta ni el punto de entrega fronterizo.

Ronald Johnson anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG. Crédito: Captura de pantalla de RRSS

El caso de mayor peso institucional es el del presunto integrante del CJNG, organización que la administración Trump designó como organización narcoterrorista desde el 20 de febrero de 2025. El hombre estaba requerido en Guanajuato por un delito vinculado a armas de fuego.

El segundo fugitivo enfrentaba cargos por homicidio en Zacatecas, estado que ha registrado una de las tasas de violencia más elevadas del país en los últimos años y donde la disputa territorial entre grupos criminales ha dejado cientos de víctimas.

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El tercero era buscado por fraude, delito de orden común que también formó parte de la operación de devolución coordinada entre ambos países.

El CJNG, en la mira de Washington

La entrega del presunto integrante del cártel se produce en medio de una ofensiva legal y financiera sin precedentes de Estados Unidos contra el CJNG.

Ronald Johnson anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG. (Infobae México)

El Departamento de Estado anunció el 5 de agosto recompensas que suman hasta USD 102 millones por información que conduzca a la captura de ocho líderes y asociados de la organización. La cifra más alta, USD 25 millones, corresponde a Juan Carlos Valencia González, señalado por autoridades estadounidenses como nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro y fundador del grupo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

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En paralelo, el Departamento de Justicia acusó a cuatro presuntos integrantes del CJNG detenidos en República Checa en junio, entre ellos Edgar Alejandro López Velasco y Noé Díaz Jiménez, por narcoterrorismo, tráfico de drogas y gestiones para adquirir ametralladoras, lanzacohetes y morteros a cambio de fentanilo y metanfetamina. Dos de ellos ya comparecieron ante un tribunal en Tampa, Florida.

Frontera activa: el operativo Juárez–El Paso

Además, la devolución de los tres fugitivos se enmarca en una semana de alta actividad operativa en la frontera. El jueves 13 de agosto, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron un ejercicio conjunto de seguridad a lo largo del Río Bravo, en la zona limítrofe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

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Ronald Johnson anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG (Imagen Ilustrativa Infobae)

Johnson celebró ese operativo con la frase “Juntos somos más fuertes frente a los cárteles” y lo describió como un resultado directo de la relación entre ambos gobiernos. as de esperar a que las amenazas nos lleguen”.

271.000 repatriados: el volumen detrás de la cifra

La devolución de los tres fugitivos con órdenes de aprehensión activas se distingue del flujo masivo de repatriaciones migratorias que ambos países han gestionado desde enero de 2025.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, informó el 14 de agosto que 271 mil 193 mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026.

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El 95% de esas personas provienen de ocho estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y el Estado de México. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el programa ha acumulado más de 453 mil raciones de alimentación y más de 79 mil 700 atenciones médicas y psicológicas gratuitas en los puntos de recepción fronterizos.

La CBP reportó que desde la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, los encuentros con migrantes indocumentados en la frontera registran una reducción acumulada del 97,5%.