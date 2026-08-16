Gala Montes estaría vetada de La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

A la actriz Gala Montes no le permitieron apoyar a Flor Vigna durante la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

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Gala Montes dijo que la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no la dejó asistir a la gala de este domingo 16 de agosto para apoyar a Flor Vigna, después de que ella misma informó en historias de Instagram que iría “a defenderla” por su amistad y por el riesgo de eliminación de esta tercer semana del reality de Televisa.

El señalamiento apareció en un video difundido por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, conductor de Vaya Vaya TV en YouTube, donde se retomó el momento en el que Montes aseguró que le negaron el acceso para presentarse en el foro.

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Gala Montes explicó que su intención era acompañar a Flor y estar presente para darle ánimos y respaldarla públicamente. “Yo iba a ir hoy a defender a Flor, porque saben que es mi amiga, se lo prometí”, dijo la actriz en un video difundido en sus redes sociales.

Montes también afirmó que, tras la decisión, se mantuvo “en contacto” con el equipo de Flor y sostuvo que la ausencia de alguien que la defienda en el set sería totalmente decisión de la producción: “Si no hay nadie defendiendo a Flor es porque La Casa de los Famosos no puso a nadie”, añadió Gala.

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Gala Montes asegura veto de la producción de La Casa de los Famosos México

En el mismo material, Gala Montes relató que, según su versión, el programa la estaría vetando debido al miedo de que la actriz provoque un caos en el foro: “Que La Casa de los Famosos México dice: ‘La Gala Montes no, porque nos va a venir a armar aquí un desver... entonces, mejor otro día’”, compartió la actriz en el video que difundió en sus redes sociales.

La actriz añadió que desconoció el motivo específico detrás de la decisión y dirigió un mensaje a la productora Rosa María Nogueron: “No sé por qué fue la decisión, Rosa María, ahí nos contarás”, dijo Gala Montes.

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Gala Montes - (Instagram)

Montes también insistió en que su interés era asistir como amiga de Vigna y recalcó que ella era quien debía ir a respaldarla por la cercanía que hay entre ambas. “Yo soy su amiga y yo tengo que ir a defenderla, no nadie más”.

Mariana Echeverría sería la razón del veto de Gala Montes en La Casa de los Famosos

En el video que compartió en su cuenta de X, el periodista Gerardo Escareño planteó como lectura del conflicto que el veto habría ocurrido después de “la ola de polémicas” alrededor de Gala Montes y tras la reaparición de Mariana Echeverría como panelista en La Casa de los Famosos México 2026.

El conductor de Vaya Vaya TV sugirió que la producción pudo buscar evitar un encuentro entre Mariana Echeverría y Gala Montes dentro del foro, aunque esa interpretación se presentó como especulación en su narración del caso, ya que nadie ha confirmado esta versión.

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Gala Montes y Mariana Echeverria

Gala Montes criticó el regreso de Mariana Echeverría a LCDLFMX

Cuando Mariana Echeverría reapareció como panelista invitada en la Gala y Postgala de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes no ocultó su desacuerdo. A través de redes sociales, cuestionó que parte del público hubiera cambiado su percepción sobre la conductora y habló de una supuesta doble moral en la forma en que los espectadores juzgan a los participantes.

Gala también hizo comentarios sobre el cambio físico de Echeverría y llegó a cuestionar si este podría estar relacionado con medicamentos para bajar de peso, lo que generó una nueva ola de polémica en redes.

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La respuesta de Mariana Echeverría ante las críticas

Ante las críticas, Mariana Echeverría respondió públicamente y se mostró sin mayor afectación. Dijo sentirse “como el ave fénix” con su regreso y aseguró que el tiempo fuera de los reflectores le sirvió para reflexionar: “Ese break, obligado o no obligado, siempre sirve para ver qué hiciste bien, qué no, y resurgir como el ave fénix”.

Mariana Echeverría responde a Gala Montes (Captura de pantalla: IG/marianaecheve)

En cuanto a su participación en el reality, reconoció que su estrategia no fue la mejor: “Simplemente no fue un buen juego. Sí lo volvería a hacer diferente y sí lo volvería a hacer”. También dejó abierta la puerta a una edición All Stars, si esta llega a confirmarse.

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