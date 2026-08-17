Más de la mitad de los mexicanos cree que Estados Unidos sabe “algo grave” por el retiro de la visa de Andy López Beltrán

El sondeo de Polister indica que 76.9% tiene algún nivel de conocimiento del retiro de visa de Andy López Beltrán, frente a 23.1% que dice no estar enterado. (Archivo Infobae)

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La encuestadora Polister difundió este 16 de agosto un estudio nacional según el cual 52.3% de los mexicanos cree que Estados Unidos probablemente sabe “algo grave” sobre Andy López Beltrán, hijo de AMLO, tras el retiro de su visa, una percepción que crece entre quienes ya conocen el caso y que acompaña la exigencia de abrir una investigación en México.

El sondeo señaló que el tema ya entró a la conversación pública: 65.9% dijo estar informado sobre el retiro de visa y 11.0% afirmó haber escuchado algo, aunque sabe poco. En conjunto, 76.9% tiene algún nivel de conocimiento del caso de López Beltrán, frente a 23.1% que dijo no estar enterado.

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Entre quienes conocen el tema, 61.6% considera que Estados Unidos probablemente sabe algo grave que no se ha hecho público. En el total nacional, 27.5% cree que probablemente no hay nada grave y 20.2% no tiene una postura definida.

Mayoría pide investigar de inmediato tras el retiro de visa

Un 16.9% opinó que debe haber una indagatoria solo si Estados Unidos presenta pruebas, mientras 21.2% rechazó investigar porque retirar una visa no prueba ningún delito. (@/andresmanuellopezbeltran)

La respuesta más directa del estudio está en lo que los encuestados esperan de las autoridades mexicanas: 56.5% considera que deberían investigar de inmediato a Andy López Beltrán. Otro 16.9% opina que sí debería haber una indagatoria, pero solo si Estados Unidos presenta pruebas, mientras 21.2% rechaza esa posibilidad porque retirar una visa no prueba ningún delito.

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Esa exigencia sube entre quienes ya conocen el caso. En ese segmento, 60.3% pide una investigación inmediata.

La medición también registró que 61.8% de quienes conocen el caso cree que el retiro de visa aumenta la sospecha sobre posibles vínculos de Andy López Beltrán con corrupción, huachicol u otros actos ilegales. En el total de la muestra, esa percepción alcanza 54.0%.

Según el estudio, el efecto político también se extiende a Morena. En el total nacional, 56.4% cree que el caso afecta la imagen del partido, y entre quienes están enterados de la controversia la cifra sube a 61.8%.

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Postura del gobierno divide, pero predomina la sospecha de protección política

El estudio registró que 54.0% cree que el retiro de visa aumenta la sospecha de vínculos de Andy López Beltrán con corrupción, huachicol u otros actos ilegales. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

La reacción del gobierno mexicano enfrenta una lectura crítica en la encuesta de Polister. Un 53.9% de los entrevistados considera que el gobierno está protegiendo políticamente a Andy López Beltrán, frente a 32.5% que cree que solo está pidiendo pruebas.

Entre quienes conocen el caso, la percepción de protección política aumenta a 59.5%. El estudio agrega un hallazgo sobre la postura pública de la presidenta Claudia Sheinbaum: 46.3% está de acuerdo con la idea de que no debe investigarse a alguien solo porque Estados Unidos le retire la visa y que deben presentarse pruebas, mientras 41.3% está en desacuerdo y 12.4% no definió postura.

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Milagros Oreja, directora de la casa encuestadora, resumió esa tensión en una declaración incluida en el reporte:

“Uno de los hallazgos del estudio es que el planteamiento de la presidenta convence, pero no tranquiliza. Su postura de que no debe investigarse a alguien solo porque Estados Unidos le retire la visa es aceptada por la mayoría, pero cuando preguntamos qué deberían hacer las autoridades mexicanas, la respuesta mayoritaria fue investigar de inmediato. El país acepta el argumento y, al mismo tiempo, pide que el gobierno no se quede esperando, sino que actúe para tener más información”.

El sondeo también midió qué preocupa más a los encuestados en este episodio. Un 37.5% dijo que le inquieta más que políticos mexicanos puedan estar vinculados con corrupción o actos ilegales; 21.5% señaló como principal preocupación una posible intervención de Estados Unidos en la política mexicana, y 25.1% respondió que ambas cosas le preocupan por igual.

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Otro dato con carga partidista es la percepción de doble estándar. El estudio indicó que 59.4% cree que, si el retiro de visa hubiera sido contra un político opositor, Morena pediría investigarlo; 28.1% considera que el partido actuaría igual y 12.5% no sabe.