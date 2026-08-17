Vinculan a proceso a cinco personas por vaciar cuentas con fotos de rostros en la CDMX: dejaron afectaciones de casi 18 mdp. Crédito: Fiscalía CDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a cinco personas por un esquema de fraude bancario operado entre 2023 y 2026 en cuatro entidades del país. Los imputados se hacían pasar por empleados de una institución financiera, obtenían fotografías de los rostros de sus víctimas y las usaban para registrar aplicaciones bancarias en dispositivos ajenos y ejecutar transferencias no autorizadas. El caso surgió de 67 quejas por cargos no reconocidos que sumaban casi 18 millones de pesos.

El grupo fue detenido el pasado 5 de agosto de 2026 tras un operativo coordinado entre la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El 10 de agosto, un juez los vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva para los cinco.

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El engaño: premios falsos y robo biométrico

El esquema comenzaba en la puerta de los hogares. Integrantes del grupo acudían a domicilios de cuentahabientes, se presentaban como personal de la institución bancaria afectada y les informaban que habían ganado un premio.

Bajo ese pretexto, obtenían fotografías de los rostros de las víctimas. Con esas imágenes registraban la aplicación bancaria en dispositivos distintos a los de los titulares de las cuentas para realizar transferencias no autorizadas, sin que los afectados lo advirtieran de inmediato.

Cómo comenzó la investigación

Entre febrero y marzo de 2023, una institución bancaria acumuló 67 quejas de cuentahabientes por cargos que no reconocían. El monto conjunto de esas operaciones ascendía a casi los 18 millones de pesos.

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El 3 de mayo de ese año, el apoderado legal del banco presentó una denuncia formal ante la Fiscalía CDMX, lo que dio inicio a la investigación ministerial.

Peritajes y análisis financiero para identificar a los responsables

El agente del Ministerio Público, con apoyo de la PDI y personal especializado, integró entrevistas, análisis de información y peritajes en contabilidad y finanzas para trazar la red de operaciones reportadas.

Vinculan a proceso a cinco personas por vaciar cuentas con fotos de rostros en la CDMX: dejaron afectaciones de casi 18 mdp (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las 67 quejas originales, las diligencias permitieron individualizar cuatro casos con una afectación patrimonial superior a 1.5 millones de pesos. A partir de esos elementos, se estableció la probable participación de cuatro de los investigados en los fraudes y de los cinco en la asociación delictuosa.

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Con esos datos, la Fiscalía CDMX solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

Operativo en cuatro alcaldías y un municipio del Estado de México

Las detenciones se ejecutaron el 5 de agosto de 2026 mediante un despliegue coordinado entre agentes de la PDI y policías de la SSC en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en el municipio de Tlalnepantla, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para las detenciones en ese municipio.

Cinco imputados, dos delitos y prisión preventiva

Durante la audiencia del 10 de agosto, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial. El juez resolvió la vinculación a proceso de Anabel “N”, Alberto “N”, Fernando “N” y Amairani “N” por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa.

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Vinculan a proceso a cinco personas por vaciar cuentas con fotos de rostros en la CDMX: dejaron afectaciones de casi 18 mdp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael “N” fue vinculado a proceso únicamente por asociación delictuosa. Los cinco permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Un modelo especializado en fraudes con múltiples víctimas

La Fiscalía CDMX atribuyó el resultado a una estrategia institucional que permite analizar de forma conjunta casos relacionados con múltiples afectados, en lugar de tratarlos de manera aislada.

Ese modelo concentra las capacidades de investigación en identificar y judicializar a quienes participan en estos esquemas, con el propósito de proteger el patrimonio de las personas afectadas y generar condiciones para la reparación del daño.