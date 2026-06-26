Cansancio excesivo durante el día: qué es la somnolencia diurna y por qué es importante enfrentarla

La somnolencia diurna excesiva puede aparecer incluso después de dormir lo suficiente y afectar la concentración, la memoria y la seguridad en tareas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse invadido por una somnolencia persistente durante el día es una experiencia que afecta a millones de personas en todo el mundo. No se trata solo de un cansancio ocasional, sino de una dificultad constante para mantenerse despierto o alerta, incluso después de haber dormido aparentemente lo suficiente. Este fenómeno puede alterar la rutina diaria, dificultar la concentración y, en casos extremos, interferir con el desempeño laboral, académico y social.

El papel del descanso nocturno es fundamental para el bienestar físico y mental, advierte la Cleveland Clinic. Dormir bien no solo restaura la energía, sino que también permite al cerebro procesar información y regular funciones vitales. Sin embargo, cuando la calidad o la cantidad de sueño se ven afectadas, el resultado puede ser una somnolencia excesiva a lo largo del día, tal como señala Healthline. Este estado no siempre responde a una noche corta; en ocasiones, las personas pueden dormir más de lo habitual y aun así despertar sintiéndose agotadas, confundidas o con la necesidad de volver a dormir.

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Qué es somnolencia excesiva y que indica estar cansado durante el día

La somnolencia excesiva se manifiesta como una necesidad incontrolable de dormir o descansar durante el día, incluso cuando se ha dormido lo suficiente durante la noche. Esta condición implica mucho más que una sensación pasajera de cansancio tras una jornada intensa; representa una dificultad real para mantenerse despierto y alerta, llegando a interferir con actividades cotidianas como trabajar, estudiar o relacionarse con otras personas.

Según la Cleveland Clinic, quienes experimentan hipersomnia no pueden controlar cuándo sienten sueño y pueden quedarse dormidos varias veces a lo largo del día, generalmente sin advertirlo.

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La hipersomnia implica una necesidad incontrolable de dormir durante el día y puede interferir con el trabajo, el estudio y las relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar cansado de forma persistente durante el día puede indicar que el cuerpo no logra alcanzar un descanso reparador durante la noche, aunque las horas sean aparentemente suficientes. De acuerdo con Healthline, no solo implica reposar más de lo habitual y necesitar frecuentes siestas, sino también la sensación de que estas pausas no aportan una recuperación real. Las personas afectadas pueden experimentar confusión, distracción o una constante necesidad de cerrar los ojos, síntomas que pueden confundirse fácilmente con la fatiga, aunque en este caso la raíz está en la somnolencia y no solo en la falta de energía.

El impacto de este problema va más allá del rendimiento y la atención diurna. La Mayo Clinic detalla que quienes lo padecen, suelen dormir más de 11 horas por noche y aun así presentan dificultades para despertarse, confusión al levantarse y una marcada incapacidad para mantenerse despiertos a lo largo del día. Esta condición puede desarrollarse de manera gradual y requerir la exclusión de otras causas comunes de alteraciones del sueño para su diagnóstico.

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Los expertos distinguen esta condición con la fatiga. Según Healthline, se relaciona más con baja energía, mientras que la somnolencia excesiva puede interferir con la escuela, el trabajo, las relaciones y el funcionamiento diario. Cleveland Clinic añade que la hipersomnia también eleva el riesgo de accidentes y lesiones.

Una investigación publicada en 2025 advierte que la somnolencia diurna excesiva afecta al 33% de la población estadounidense y puede derivar de trastornos del sueño, enfermedades neurológicas, factores psiquiátricos y uso de medicamentos; la EDS repercute negativamente en la calidad de vida, el rendimiento laboral y el riesgo de accidentes, por lo que se recomienda su evaluación clínica ante síntomas persistentes

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La somnolencia excesiva se diferencia de la fatiga porque no solo reduce la energía, sino que dificulta mantenerse despierto y alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, un meta-análisis de 2025 revisó 29 estudios publicados entre 2008 y 2024 y confirmó que tanto dormir menos de siete horas como más de nueve horas incrementa el riesgo de mortalidad, enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y alteraciones emocionales; la privación de sueño se asoció con mayor ansiedad, obesidad, diabetes y problemas de regulación emocional, recomendando mantener el umbral revelado.

Cómo se manifiesta la somnolencia excesiva durante el día

Se manifiesta de formas variadas y persistentes, impactando la vida diaria más allá de una simple sensación de cansancio. Las personas afectadas pueden experimentar episodios constantes de sueño intenso, donde la urgencia por dormir resulta imposible de controlar incluso en situaciones inapropiadas, como durante reuniones, en la escuela o mientras conducen. Según la Cleveland Clinic, pueden quedarse dormidos varias veces al día sin darse cuenta y, al despertar, no sentir alivio ni mayor claridad mental.

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Es común que aparezcan problemas de atención, lentitud para procesar información y una sensación de confusión similar a la que muchos experimentan justo después de despertar. De acuerdo con Healthline, esta sensación puede ir acompañada de la necesidad frecuente de cerrar los ojos, tomar siestas que no resultan reparadoras y una marcada disminución de la energía, lo que dificulta cumplir con las demandas diarias.

Además, puede provocar síntomas emocionales y físicos. Las personas pueden sentirse irritables, ansiosas o experimentar dolores de cabeza y pérdida de apetito. La Mayo Clinic destaca que puede existir una fuerte necesidad de dormir. En ocasiones, quienes sufren este trastorno presentan comportamientos automáticos, como mirar fijamente o realizar tareas de forma inconsciente, sin recordar posteriormente esas acciones.

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La imposibilidad de controlar el sueño y la falta de sensación de descanso tras dormir o tras las siestas son señales claras de que la somnolencia excesiva va más allá del cansancio ocasional, requiriendo atención profesional para evitar que afecte la seguridad, la vida social y el bienestar general.

La somnolencia diurna excesiva puede manifestarse con sueño intenso, confusión, lentitud mental, siestas no reparadoras, irritabilidad, ansiedad y dolores de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas más frecuentes de dormir bien y seguir con sueño

Una de las causas más comunes es la apnea del sueño. Healthline la describe como una afección en la que la respiración se detiene y reinicia repetidamente durante la noche, lo que impide alcanzar sueño profundo y favorece la somnolencia diurna. Asimismo, agrega que puede acompañarse de ronquidos fuertes, jadeos al dormir, dolor de garganta o dolor de cabeza al despertar, además de problemas de atención e irritabilidad. La misma fuente distingue entre apnea obstructiva y apnea central.

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La narcolepsia también aparece entre las causas citadas. Los expertos la presentan como un trastorno neurológico en el que el cerebro no regula bien el ciclo de sueño y vigilia, de modo que la persona puede dormirse en momentos de actividad, incluso en medio de una conversación o durante una comida. Cleveland Clinic incluye depresión, falta de sueño, mala calidad del descanso, efectos secundarios de medicamentos, alcohol, opiáceos, lesiones en la cabeza, trastornos de salud y cambios ligados al envejecimiento.