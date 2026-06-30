México

El orden correcto para guardar los alimentos en el refrigerador y evitar la contaminación cruzada

Cada año millones de personas se intoxican con alimentos que prepararon en casa sin saber que el problema pudo estar en cómo los guardaron

Guardar
Google icon
Interior de un refrigerador con un recipiente de vidrio que muestra colonias bacterianas, escarcha en superficies y una luz azul.
Guardar mal los alimentos tiene consecuencias que no siempre se ven venir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación cruzada en el hogar ocurre con más frecuencia de lo que se cree, y el refrigerador es uno de sus principales escenarios.

Guardar los alimentos sin orden ni criterio puede convertir ese aparato en un foco de bacterias que enferman sin avisar.

En México se registran anualmente entre 3.5 y más de 4.2 millones de casos de infecciones intestinales y de origen alimentario, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

PUBLICIDAD

Ilustración de pollo crudo en tabla de cortar, rodeado de bacterias caricaturescas verdes, amarillas y rojas, con flechas azules hacia lechuga, tomates y utensilios.
Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden aparecer entre 20 minutos y hasta 6 semanas después de consumir el alimento contaminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto equivale aproximadamente a que 1 de cada 30 personas enferme al año, una cifra basada solo en los pacientes que acuden a clínicas y hospitales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), por lo que la cifra real puede ser mucho mayor.

El refrigerador no elimina bacterias: solo las frena

El refrigerador frena el crecimiento de las bacterias, pero no las elimina.

Así lo establece el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA FSIS) en sus guías de almacenamiento seguro para el hogar.

PUBLICIDAD

Mujer de cabello castaño con guantes amarillos frota el interior de un refrigerador abierto y vacío con una esponja, en una cocina moderna.
Las bacterias pueden duplicar su población en apenas 20 minutos a temperatura ambiente, señala el USDA FSIS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los 4°C y los 60°C —la llamada zona de peligro— la mayoría de los patógenos puede duplicar su población en apenas 20 minutos, según el USDA FSIS.

Fuera de ese rango, el crecimiento se ralentiza, pero no se detiene.

La Listeria monocytogenes, por ejemplo, se multiplica lentamente incluso a temperaturas de refrigeración.

Esta bacteria es responsable de la listeriosis, una infección que puede causar fiebre, dolor muscular y, en personas vulnerables como embarazadas o adultos mayores, derivar en meningitis o pérdida del embarazo.

Primer plano de una bacteria de salmonela de color rosa vibrante con flagelos sobre un tenedor metálico. El fondo es un tono verdiazul oscuro con otras bacterias difusas.
La FDA estima 48 millones de intoxicaciones alimentarias al año solo en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso significa que un pollo crudo mal colocado no solo representa un riesgo para sí mismo, sino para todo lo que tiene cerca.

La contaminación cruzada empieza antes de abrir el refrigerador

En México, la NOM-251-SSA1-2009 de la Secretaría de Salud define la contaminación cruzada como la transferencia de microorganismos, sustancias tóxicas o materia extraña de un alimento o superficie a otro.

La norma es de observancia obligatoria para todo establecimiento que procese o maneje alimentos, aunque sus principios aplican igual en casa.

Persona tapándose la nariz ante un refrigerador abierto y sucio. Contiene comida en recipientes, verduras podridas y vapores verdes y marrones que indican mal olor.
Los jugos de carne cruda pueden transferir Salmonella o Campylobacter a otros alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma establece que los alimentos procesados no deben estar en contacto directo con los no procesados, aunque requieran la misma temperatura de conservación.

Mezclarlos, aunque sea brevemente, abre la puerta a la contaminación.

También exige almacenarlos bajo el sistema PEPS —Primero en Entrar, Primero en Salir— con fecha visible.

La FDA agrega que ningún alimento perecedero debe permanecer más de dos horas fuera del refrigerador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Listeria monocytogenes se multiplica incluso dentro del refrigerador, advierte el USDA FSIS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la temperatura ambiente supera los 32°C, ese margen se reduce a una hora.

Descongelar carne sobre la encimera puede elevar la carga bacteriana a niveles que la cocción posterior no siempre neutraliza.

Los jugos de pollo crudo que caen sobre fresas, por ejemplo, pueden transferir Salmonella o Campylobacter a un alimento que nunca recibirá calor.

Esa cadena, señala el USDA FSIS, es uno de los mecanismos más frecuentes de intoxicación alimentaria en el hogar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La NOM-251-SSA1-2009 prohíbe que alimentos procesados y no procesados compartan espacio, aunque requieran la misma temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se guardan los alimentos para evitar la contaminación cruzada

El orden dentro del refrigerador sigue una lógica de riesgo: los alimentos con mayor capacidad de contaminar van abajo; los que se consumen sin cocción, arriba.

El USDA FSIS establece la siguiente distribución por zonas. En el estante inferior van las carnes crudas de res, cerdo, pollo y mariscos, siempre en recipientes herméticos o bolsas cerradas para evitar que sus jugos escurran.

Refrigerador abierto con estantes que muestran carnes crudas, sobras, lácteos, frutas, quesos, embutidos. Botellas y jugos en la puerta.
La distribución de alimentos en el refrigerador, según las recomendaciones del USDA FSIS, previene la contaminación cruzada al organizar por tipo y riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los estantes medios se colocan sobras, alimentos ya cocinados y lácteos.

En el estante superior van los alimentos listos para consumir: frutas lavadas, quesos, embutidos abiertos.

En la puerta —la zona más cálida del refrigerador, entre 2°C y 4°C más que el resto— solo deben ir condimentos y jugos, nunca huevos ni leche.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La contaminación cruzada ocurre cuando microorganismos de un alimento o superficie se transfieren a otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

SaludBacteriasRefrigeradorAlimentosContaminacion CruzadaPolloCarnemexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 1 de julio en México: se registró al noreste de La Paz, Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 1 de julio en México: se registró al noreste de La Paz, Baja California Sur

Paramédico abandonó a su bebé en la basura, fingió su rescate y fue reconocido por salvarlo: “Me dio impotencia verlo así”

El padre de otros dos hijos dijo que fue una “sorpresa” y que le dio “tristeza ver a un bebé indefenso en estas condiciones y darle los cuidados que le hicieron falta” tras llevarlo al hospital

Paramédico abandonó a su bebé en la basura, fingió su rescate y fue reconocido por salvarlo: “Me dio impotencia verlo así”

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: de manera sorpresiva se pone al frente el conjunto africano

Los Tres Leones jugarán contra los Leopardos en el Estadio Atlanta; el ganador enfrentará a México en los 8vos de Final

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: de manera sorpresiva se pone al frente el conjunto africano

Bloomberg afirma que Estados Unidos no renovará el T-MEC con México y Canadá: tratado entra en revisión anual hasta 2036

EEUU decide no prorrogar el T-MEC por 16 años; Greer confirma revisiones anuales y exige cambios al tratado

Bloomberg afirma que Estados Unidos no renovará el T-MEC con México y Canadá: tratado entra en revisión anual hasta 2036

Militares retirados pueden abrir empresas para recibir ingresos además de su pensión: “No es ilegal”, señala Sheinbaum

La mandataria explicó que tienen derecho a percibir ingresos de otros medios además de sus respectivas pensiones

Militares retirados pueden abrir empresas para recibir ingresos además de su pensión: “No es ilegal”, señala Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cárteles mexicanos buscan traficar drogas a Canadá, advierte EEUU

Cárteles mexicanos buscan traficar drogas a Canadá, advierte EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Atacan a balazos a reportero de Chiapas tras cubrir las celebraciones del partido de México vs Ecuador

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Ataque armado en Yautepec, Morelos, deja tres muertos; entre ellos reportan al esposo de aspirante a la alcaldía

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Christian Nodal con la afición tras la victoria de México ante Ecuador

Así celebró Christian Nodal con la afición tras la victoria de México ante Ecuador

Le recuerdan a Ángela Aguilar cuando dijo que era “25% argentina” tras asistir al partido de la Selección Mexicana

La reacción de Miss Colombia al escuchar a Nawat Itsaragrisil decir que Fátima Bosch ‘no es Miss Universo 2025’

Encuentro entre Belinda y Julián Quiñones desata ola de memes al puro estilo de “¿Y dónde están las rubias?”

De la mano de Belinda: Julián Quiñones se lleva su segundo MVP en el Mundial 2026

DEPORTES

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: de manera sorpresiva se pone al frente el conjunto africano

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: de manera sorpresiva se pone al frente el conjunto africano

¡Se la amanecieron! Ángel de la Independencia con afición al día siguiente del triunfo de México sobre Ecuador

Isaac del Toro: cuántas etapas conforman el Tour de Francia

Estas fueron las personalidades que acompañaron a Gianni Infantino en el palco de la FIFA durante el México vs Ecuador

Esposa de Orbelín Pineda denuncia que usaron su nombre para estafar a gente con entradas para el partido de México y Ecuador