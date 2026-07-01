¿Ya conoces la oración para que gane la Selección Mexicana? Este es el rezo viral del Mundial 2026

Miles de aficionados buscan la mejor forma de mandar buena vibra a la selección mexicana antes del partido más esperado del Mundial 2026.
En redes sociales y grupos de WhatsApp, circula la oración que promete atraer goles y atajadas milagrosas para el equipo en su próximo encuentro. La pregunta es inevitable: ¿ya la tienes lista para recitarla el día del partido?
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La oración viral para que gane México
En la previa de los octavos de final, la afición adoptó una oración “no oficial, pero milagrosa” para pedir suerte a cada uno de los jugadores.
El rezo, difundido por Vix, menciona a los titulares con un toque de humor y fe futbolera:
San Tala: Que atajes de Gala
San Johan Vázquez: Acuérdate de Rafa Márquez
San Fidalgo: Danos futbol de alto rango
San Piojo Alvarado: Que no te agarren mal parado
San Quiñones: ¡Haz gritar a Millones!
San Raúl Jiménez: Queremos goles de a montones
San Morita: Danos una tarde bonita
San Hormiga: Vamos puro pa’riva
Cada línea se convirtió en mantra digital y eco en las tribunas del Estadio Ciudad de México.
¿Cuándo y dónde juega México su próximo partido?
El próximo duelo de la selección mexicana será el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (centro de México) en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.
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El rival se definirá entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que disputan su pase en Atlanta. El encuentro será el último del Mundial en territorio nacional, después la Copa se muda a Estados Unidos.
La transmisión será gratuita por Canal 5 y Azteca 7, además de estar disponible en TUDN y ViX Premium. La expectativa no solo es deportiva: la oración se perfila como el ritual favorito de los fans para buscar el pase histórico a la siguiente ronda.
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