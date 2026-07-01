¿Ya conoces la oración para que gane la Selección Mexicana? Este es el rezo viral del Mundial 2026

Aficionados de la selección mexicana, vestidos con camisetas del equipo, levantan las manos y recitan una oración rodeados de banderas en un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de aficionados buscan la mejor forma de mandar buena vibra a la selección mexicana antes del partido más esperado del Mundial 2026.

En redes sociales y grupos de WhatsApp, circula la oración que promete atraer goles y atajadas milagrosas para el equipo en su próximo encuentro. La pregunta es inevitable: ¿ya la tienes lista para recitarla el día del partido?

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La oración viral para que gane México

En la previa de los octavos de final, la afición adoptó una oración “no oficial, pero milagrosa” para pedir suerte a cada uno de los jugadores.

CIUDAD DE MÉXICO, 24JUNIO2026.- México que venció a Chequia y cerró Fase durante la Copa del Mundo 2026, luego de ganarle 3-0 a la Selección de Chequia en el Estadio Ciudad de México. En la imagen , aficionados apoyan en el FIFA Fan Fest en el Zócalo a la Selección Mexicana al inicio del partido. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El rezo, difundido por Vix, menciona a los titulares con un toque de humor y fe futbolera:

San Tala: Que atajes de Gala

San Johan Vázquez: Acuérdate de Rafa Márquez

San Fidalgo: Danos futbol de alto rango

San Piojo Alvarado: Que no te agarren mal parado

San Quiñones: ¡Haz gritar a Millones!

San Raúl Jiménez: Queremos goles de a montones

San Morita: Danos una tarde bonita

San Hormiga: Vamos puro pa’riva

Cada línea se convirtió en mantra digital y eco en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 (X@miseleccionmx)

¿Cuándo y dónde juega México su próximo partido?

El próximo duelo de la selección mexicana será el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (centro de México) en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

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El rival se definirá entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que disputan su pase en Atlanta. El encuentro será el último del Mundial en territorio nacional, después la Copa se muda a Estados Unidos.

La transmisión será gratuita por Canal 5 y Azteca 7, además de estar disponible en TUDN y ViX Premium. La expectativa no solo es deportiva: la oración se perfila como el ritual favorito de los fans para buscar el pase histórico a la siguiente ronda.

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