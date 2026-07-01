Sheinbaum dice “no entender” acusaciones de EEUU de presunto financiamiento del CJNG a políticos y defiende combate al huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la UIF ya investigaba a los 11 sujetos sancionados por EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo “no entender” las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a que cárteles mexicanos financian campañas políticas para que faciliten sus actividades de tráfico de combustible, esto luego de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra 11 sujetos por huachicol fiscal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al ser cuestionada al respecto durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria dijo que nunca se les informó la parte de las campañas y cuestionó las pruebas con las cuenta Estados Unidos.

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“Una parte de ello se trabaja con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas porque de eso nunca fuimos informados. Y además, ¿qué pruebas tienen también? porque es lo mismo, o sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba", afirmó.

Solicitud de pruebas es común, dice Sheinbaum

FOTO DE ARCHIVO. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Washington, D.C., EEUU, el 30 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Sheinbaum comparó este caso con las sanciones realizadas por el Departamento del Tesoro en contra de tres bancos en México por riesgo de lavado de dinero ligado a al tráfico de fentanilo, las cuales fueron emitidas en junio de 2025 y provocaron su liquidación.

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Al respecto, dijo que cuando se le solicitaron pruebas para acompañar el proceso, solo recibieron “dos páginas sin pruebas”, por lo que reiteró que cuando México pide a personas en extradición sí se exigen pruebas.

“Es una práctica común que se pidan pruebas de uno y de otro lado. En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene, así lo digo muy francamente”, reconoció.

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Defiende combate al huachicol fiscal durante su gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum sonríe mientras aborda el crecimiento del sector turístico de México impulsado por las celebraciones del Mundial. (Presidencia)

Sobre el huachicol fiscal, la presidenta destacó que durante su gobierno se han realizado acciones para combatirlo que van desde lo administrativo, vigilancia en aduanas, medidas del SAT, detenciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) e investigaciones para solicitar órdenes de aprehensión.

Es así que la presidenta afirmó que este delito “ha bajado” ante la realización de actividades para combatirlo. Como prueba, dijo, está el aumento de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex) e incluso de los privados.

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“Se ha trabajado mucho, y también incluso en congelamiento de cuentas. Entonces se ha hecho muchísimo trabajo, y esto se estaba analizando conjuntamente, nada más que deciden adelantarse”, dijo.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre el presunto financiamiento de campañas políticas?

Como parte de la emisión de sanciones contra dos mexicanos, identificados como Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, así como en contra de nueve empresas por huachicol fiscal que estarían vinculadas con el CJNG, el Departamento del Tesoro dijo que estos esquemas de contrabando de combustible aprovechan a cómplices en Estados Unidos y México tanto para robar el hidrocarburo como para refinarlo e ingresarlo sin pagar impuestos mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de buques.

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Imagen del decomiso de un buque con huachicol. Foto: Marina

Como parte de estos esquemas, los cárteles estarían utilizando las ganancias para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, esto con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos dispuestos a colaborar con ellos para controlar puestos administrativos clave en el gobierno.

Con esto, facilitarían las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas tanto de esta como de otras actividades ilícitas.

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Parte del patrón identificado detalla que como parte del esquema de contrabando de hidrocarburos, también se usan métodos de lavado de dinero en Estados Unidos, como lo es la compra de vehículos de alta gama, joyas de alto valor, destinos de viaje exclusivos, bienes raíces, entre otros.