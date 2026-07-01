Le recuerdan a Ángela Aguilar cuando dijo que era “25% argentina” tras asistir al partido de la Selección Mexicana (RS)

En el Estadio Azteca, Ángela Aguilar asistió al partido entre México y Ecuador, donde la selección mexicana obtuvo el triunfo con un marcador de 2-0 y aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo.

La cantante fue vista celebrando los goles en un palco junto a su esposo, Christian Nodal; su padre, Pepe Aguilar; y la cantante María José.

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La presencia de Aguilar no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios recordaron la polémica declaración sobre su ascendencia argentina tras la victoria de Argentina en el Mundial de 2022.

Polémica por el “25% argentina” en redes sociales

La frase “No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25 por ciento argentina, 100 por ciento orgullosa” publicada por Ángela Aguilar en diciembre de 2022 generó un amplio debate en plataformas digitales. El comentario surgió después de que Argentina ganó la final de la Copa del Mundo y, desde entonces, cada aparición pública de la cantante relacionada con fútbol revive la controversia.

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Este episodio volvió a ser tema de conversación cuando la cantante celebró de manera efusiva los goles de la selección mexicana. El público recordó el mensaje original, donde Aguilar expresó su alegría por el triunfo argentino y mencionó su ascendencia sudamericana. Usuarios de redes sociales cuestionaron su lealtad, argumentando que utiliza la imagen de México para su carrera, pero apoya abiertamente a otro país en eventos deportivos internacionales.

El look hacía referencia a los colores de la máxima insignia de Argentina (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Ascendencia y explicación familiar

Aunque Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, es nieta de los íconos mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Su abuela materna, Eva Mendoza, nació en Buenos Aires, Argentina, lo que da origen a la afirmación sobre su ascendencia. Según explicó su padre, Pepe Aguilar, la madre de Ángela es mitad argentina, por lo que la cantante tiene un 25% de raíces argentinas.

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“Mi esposa es mitad argentina y mi suegra es cien por ciento de Buenos Aires. Lo que dijo Ángela es real”, afirmó Pepe Aguilar en redes sociales tras la polémica. La cantante también aclaró en su momento que su intención no era ofender a su público mexicano, sino compartir su felicidad por el resultado deportivo y su herencia familiar.

Celebridades presentes en el Estadio Azteca

El partido entre México y Ecuador contó con la asistencia de diversas figuras del entretenimiento. Ángela Aguilar fue vista en un palco en compañía de Christian Nodal, su padre y la cantante María José. En el mismo estadio, la presencia de Belinda acaparó la atención, ya que fue invitada por la FIFA para entregar el trofeo al jugador del partido.

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La combinación de celebridades en el estadio y la euforia por el triunfo mexicano amplificó la conversación digital. La reacción de los asistentes y la participación de figuras reconocidas en el evento contribuyeron a que el partido fuera uno de los temas más comentados en medios y redes sociales.

Reacciones y defensa ante las críticas

Las críticas hacia Ángela Aguilar se centraron en la percepción de que no respalda sus raíces mexicanas cuando apoya a Argentina en el contexto deportivo. Muchos internautas consideraron que la cantante “se aprovecha” de la cultura mexicana para ganar fama y beneficios económicos, mientras que otros defendieron su derecho a celebrar ambas raíces.

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La cantante optó por aclarar su postura tras la controversia. “No supe expresarme bien. Solo quería compartir mi alegría por el triunfo deportivo sin intención de ofender a nadie”, sostuvo Ángela Aguilar en declaraciones posteriores.

Christian Nodal y Ángela Aguilar, junto a Pepe Aguilar y otras personas, posan con camisetas de la selección mexicana de fútbol en un evento deportivo. (Instagram: La Josa)

Datos clave del partido

El encuentro entre México y Ecuador se llevó a cabo en el Estadio Azteca. México ganó 2-0, resultado que le permitió avanzar a la siguiente fase del torneo. La victoria fue celebrada por los asistentes y la afición, y el ambiente en el estadio se caracterizó por la presencia de personalidades del espectáculo.

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La combinación del resultado deportivo, la presencia de celebridades y la polémica en redes sociales consolidó el partido como uno de los eventos más relevantes de la jornada. En redes sociales, la frase “25% argentina” volvió a circular, reavivando el debate sobre identidad y representación en figuras públicas.