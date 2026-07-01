Termina conflicto de Livia Brito con paparazzi Ernesto Zepeda: cómo quedó el acuerdo

Livia Brito evitó ser vinculada a proceso por agresiones y robo, en un juicio que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, ahora enfrenta una demanda civil. (@liviabritopes)

Después de varios años de procesos judiciales, la actriz Livia Brito reapareció ante los medios para hablar sobre el litigio que mantiene con el fotógrafo Ernesto Zepeda. La actriz confirmó que acudió personalmente a notificarse de la resolución judicial para cumplir con el procedimiento y dar paso al pago de la indemnización correspondiente.

"Aquí estoy autonotificándome“, declaró la protagonista de telenovelas, al explicar que decidió presentarse debido a que, según su versión, las notificaciones anteriores no pudieron concretarse por errores en los datos. ”Me fueron a notificar como cuatro veces. El apellido estaba mal... la dirección estaba mal“, aseguró.

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Con este paso, Brito indicó que espera cerrar uno de los episodios legales más largos de su vida. "Fue un proceso muy largo. Yo siempre creo en la justicia... son los tiempos de la justicia“, expresó, al señalar que su prioridad ahora será enfocarse en sus proyectos profesionales y en la tranquilidad de su familia.

Livia Brito asegura que solo uno de los procesos fue favorable para Ernesto Zepeda

Tras librar un proceso penal en Cancún, Livia Brito enfrenta una nueva demanda, ahora en Ciudad de México. (@liviabritopes)

Durante su encuentro con la prensa, la actriz explicó que Ernesto Zepeda promovió cinco procedimientos legales en su contra y sostuvo que únicamente uno concluyó a favor del fotógrafo, mientras que otros recursos no prosperaron o permanecen en trámite.

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"Fueron cinco procesos legales que Ernesto Zepeda puso en mi contra, de los cuales ha ganado uno, cuatro están a mi favor y el último está en amparo“, afirmó Brito. También recordó que ella presentó una denuncia por presunta invasión a la privacidad, la cual, dijo, sigue pendiente de resolución en Cancún.

La actriz insistió en que siempre ha enfrentado el proceso por la vía legal y que acudió personalmente para agilizar el cumplimiento de la resolución. "Una vez que ya vine aquí a notificarme, tenemos cinco días... para hacer el depósito“, explicó, acompañada por su equipo legal.

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El pago marcaría el cierre de una larga disputa judicial

La actriz Livia Brito enfrenta una nueva demanda por un incidente con un paparazzi en 2020. (@liviabritopes)

De acuerdo con la explicación de su defensa, tras la notificación personal comenzará el plazo para realizar el depósito ordenado por el juez. El abogado de la actriz señaló que la resolución establece el pago de una cantidad superior al millón de pesos como reparación del daño.

"Con eso ya va a estar satisfecho de esta reparación del daño“, explicó el representante legal de Brito, quien añadió que, una vez cubierto el monto, quedará cumplida esa parte del proceso judicial que se prolongó durante varios años.

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Por su parte, Livia Brito aseguró que desea dejar atrás esta etapa para concentrarse en su carrera artística. "Ya para enfocarme en mis telenovelas, en mi trabajo y que mis papás también estén tranquilos, que es lo que yo más busco“, comentó al confirmar que próximamente iniciará un nuevo proyecto televisivo.

¿Qué sostiene Ernesto Zepeda sobre el caso?

(Instagram)

El conflicto legal se originó tras un altercado ocurrido en Cancún entre Livia Brito, su entonces pareja y el fotógrafo Ernesto Zepeda. Desde entonces, ambas partes han mantenido posturas distintas sobre el desarrollo del proceso judicial y las resoluciones emitidas por las autoridades.

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Zepeda sostiene que existe una sentencia firme que ordena una indemnización por daño moral y otros conceptos derivados del incidente, además de afirmar que diversos recursos legales prolongaron el cumplimiento de esa resolución. Por su parte, Brito asegura que siempre ha seguido el proceso conforme a derecho y que los retrasos en la notificación derivaron de errores administrativos.

Aunque la actriz confirmó que realizará el pago dentro del plazo establecido tras notificarse personalmente.