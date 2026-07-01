Estados deben asumir responsabilidad en seguridad, dice Sheinbaum tras asesinato de Patricia Negrete, madre buscadora en Guanajuato

Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía de Guanajuato debe informar sobre el asesinato de Patricia Negrete (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los gobiernos de los estados deben asumir su responsabilidad en la seguridad, en medio de las denuncias de violencia y agresiones contra las personas buscadoras, entre las cuales destaca el asesinato de Patricia Negrete, madre buscadora de Guanajuato.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria fue cuestionada sobre las acciones del gobierno federal entorno al asesinato, así como para brindar protección a las personas buscadoras, a lo cual respondió que muchas de ellas cuentan con protección de las autoridades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, resaltó que las personas deben solicitar el mecanismo de protección y se les asigna a través de un análsis de riesgo. En este sentido, señaló que incluso, hay quienes reciben apoyo por parte de la Comisión de Víctimas “de distintas formas”.

“Muchas de las personas buscadoras, eh, familiares de personas desaparecidas tienen protección. Lo tienen que solicitar y se hace, como en todos los casos, un análisis de riesgo y a partir de ahí se determina si requieren alguna protección. Muchas veces también son apoyados por la Comisión de Víctimas de distintas formas”, dijo en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Sheinbaum Pardo destacó que el gobierno federal trabaja en coordinación con los estados,principalmente en el tema de seguridad, sin importar a qué partido político pertenezcan.

No obstante, aseveró que “hay responsabilidades compartidas” y “responsabilidades de cada uno”, por lo que puntualizó que los estados asuman su responsabilidad en cuanto a su parte en la seguridad.

PUBLICIDAD

“Hay mucha coordinación y mucha comunicación entre todos los gobiernos, pero hay responsabilidades compartidas y responsabilidades de cada uno. Hay una responsabilidad de los gobiernos de los estados y hay una responsabilidad del gobierno federal.

Entonces, así como nosotros asumimos responsabilidades siempre, también los gobiernos de los estados tienen una responsabilidad y tienen que asumirla", comentó.