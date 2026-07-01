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¿Cómo le fue a México en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Tlaxcala 2026?

El representativo nacional finalizó su participación en el certamen continental con presencia en el podio y objetivos cumplidos rumbo a sus próximos compromisos internacionales

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Matias Grande
(Reuters)

La selección mexicana de tiro con arco concluyó su participación en el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026 con un balance de siete medallas, 12 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el segundo lugar del medallero general.

El representativo nacional volvió a destacar tanto en las pruebas por equipos como en las competencias individuales disputadas durante la última jornada.

En total, México obtuvo dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, resultados que le permitieron cerrar una destacada actuación en el certamen continental celebrado en Tlaxcala.

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México suma siete medallas y apunta a la Copa del Mundo de Madrid

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(World Archery)

En las finales individuales, Ángela Ruiz y Matías Grande conquistaron la medalla de bronce en recurvo femenil y recurvo varonil, respectivamente. Ruiz derrotó a la canadiense Virginie Chenier, mientras que Grande superó al estadounidense Brady Ellison.

Por su parte, Adriana Castillo finalizó en la cuarta posición del arco compuesto femenil, luego de caer ante las colombianas Sara López y Alejandra Usquiano.

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Los resultados individuales se sumaron a las preseas obtenidas previamente en las pruebas por equipos:

  • Oro: Matías Grande y Alejandra Valencia (recurvo mixto).
  • Oro: Adriana Castillo, Andrea Maya Becerra y Dafne Quintero (compuesto femenil).
  • Plata: Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez (recurvo femenil).
  • Bronce: Andrea Maya Becerra y Sebastián García (compuesto mixto).
  • Bronce: Sebastián García, Juan del Río y Rodrigo González (compuesto varonil).

Además de las siete medallas, el equipo mexicano aseguró 12 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, consolidando una actuación sobresaliente en el campeonato.

El Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Tlaxcala 2026 fue organizado con el trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno de Tlaxcala y World Archery México.

Tras finalizar su participación en el torneo continental, las y los arqueros mexicanos centrarán su preparación en la cuarta y última Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, que se disputará del 7 al 12 de julio en Madrid, España.

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