Raúl Jiménez cada vez más cerca de ser el máximo goleador de México ¿Cuántos goles le faltan para igualar a Chicharito?

Con la anotación del día de ayer ante Ecuador, Raúl Jiménez está cada vez más cerca de igualar a Javier “Chicharito” Hernández como el máximo goleador de la Selección Mexicana.
El atacante mexicano originario de Tepeji del Río anotó el segundo gol de la noche al minuto 31 de juego luego de tirar un potente disparo que terminó en las redes de la portería de Hernán Galíndez.
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El “Lobo Mexicano” ya había marcado previamente durante el partido inaugural frente a Sudáfrica, donde también consiguió el segundo gol del encuentro. Con esta nueva anotación, sumó su segundo tanto en esta justa mundialista.
Raúl Jiménez a 5 goles de igual a Chicharito Hernández
Con esa cifra, Raúl Jiménez superó los 46 goles de Jared Borgetti y quedó solo por detrás de Javier “Chicharito” Hernández, quien cuenta 52 anotaciones.
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Ahora, Jiménez está solamente a 5 goles de empatar a Hernández y a 6 de superarlo. Mientras que la tabla de los máximos goleadores históricos de la Selección Mexicana quedó de esta manera:
- Javier “Chicharito” Hernández, 52 goles
- Raúl Jiménez, 47 goles
- Jared Borgetti, 46 goles
- Cuauhtémoc Blanco, 38 goles
- Luis Hernández, 35 goles
Jiménez viviendo su primer Mundial de titular
En la Copa del Mundo de Brasil 2014, Jiménez apenas jugó unos minutos, mientras que Chicharito Hernández y Oribe Peralta tuvieron roles más destacados en el ataque del equipo.
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Durante el Mundial de Rusia 2018, Jiménez llegó con mayor recorrido profesional, pero el técnico Juan Carlos Osorio prefirió a Javier ‘Chicharito’ Hernández como titular. Aun así, el entonces jugador del Benfica acumuló 54 minutos en el torneo: 24 minutos en el duelo contra Alemania y 30 minutos en los octavos de final frente a Brasil.
En Qatar 2022, a pesar de que Raúl Jiménez no se encontraba en óptimas condiciones físicas tras la grave lesión sufrida con los Wolves, sumó minutos en todos los partidos que disputó la selección mexicana. El delantero participó 19 minutos frente a Polonia, 24 minutos ante Argentina y 13 minutos contra Arabia Saudita, aunque no consiguió anotar.
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