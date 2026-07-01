Raúl Jiménez cada vez más cerca de ser el máximo goleador de México ¿Cuántos goles le faltan para igualar a Chicharito?

Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México en el partido contra Ecuador (EFE)

Con la anotación del día de ayer ante Ecuador, Raúl Jiménez está cada vez más cerca de igualar a Javier “Chicharito” Hernández como el máximo goleador de la Selección Mexicana.

El atacante mexicano originario de Tepeji del Río anotó el segundo gol de la noche al minuto 31 de juego luego de tirar un potente disparo que terminó en las redes de la portería de Hernán Galíndez.

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El “Lobo Mexicano” ya había marcado previamente durante el partido inaugural frente a Sudáfrica, donde también consiguió el segundo gol del encuentro. Con esta nueva anotación, sumó su segundo tanto en esta justa mundialista.

Raúl Jiménez usa una banda especial en la cabeza desde el 2021. (CARL DE SOUZA / AFP)

Raúl Jiménez a 5 goles de igual a Chicharito Hernández

Con esa cifra, Raúl Jiménez superó los 46 goles de Jared Borgetti y quedó solo por detrás de Javier “Chicharito” Hernández, quien cuenta 52 anotaciones.

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Ahora, Jiménez está solamente a 5 goles de empatar a Hernández y a 6 de superarlo. Mientras que la tabla de los máximos goleadores históricos de la Selección Mexicana quedó de esta manera:

El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Javier “Chicharito” Hernández, 52 goles

Raúl Jiménez, 47 goles

Jared Borgetti, 46 goles

Cuauhtémoc Blanco, 38 goles

Luis Hernández, 35 goles

Jiménez viviendo su primer Mundial de titular

En la Copa del Mundo de Brasil 2014, Jiménez apenas jugó unos minutos, mientras que Chicharito Hernández y Oribe Peralta tuvieron roles más destacados en el ataque del equipo.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Raúl Jiménez, de México, celebra el segundo gol de su selección. REUTERS/Pawel Kopczynski

Durante el Mundial de Rusia 2018, Jiménez llegó con mayor recorrido profesional, pero el técnico Juan Carlos Osorio prefirió a Javier ‘Chicharito’ Hernández como titular. Aun así, el entonces jugador del Benfica acumuló 54 minutos en el torneo: 24 minutos en el duelo contra Alemania y 30 minutos en los octavos de final frente a Brasil.

En Qatar 2022, a pesar de que Raúl Jiménez no se encontraba en óptimas condiciones físicas tras la grave lesión sufrida con los Wolves, sumó minutos en todos los partidos que disputó la selección mexicana. El delantero participó 19 minutos frente a Polonia, 24 minutos ante Argentina y 13 minutos contra Arabia Saudita, aunque no consiguió anotar.

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