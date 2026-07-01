México Deportes

Raúl Jiménez cada vez más cerca de ser el máximo goleador de México ¿Cuántos goles le faltan para igualar a Chicharito?

Con esta nueva anotación, el atacante mexicano sumó su segundo tanto en esta justa mundialista

Guardar
Google icon
Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México en el partido contra Ecuador (EFE)
Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México en el partido contra Ecuador (EFE)

Con la anotación del día de ayer ante Ecuador, Raúl Jiménez está cada vez más cerca de igualar a Javier “Chicharito” Hernández como el máximo goleador de la Selección Mexicana.

El atacante mexicano originario de Tepeji del Río anotó el segundo gol de la noche al minuto 31 de juego luego de tirar un potente disparo que terminó en las redes de la portería de Hernán Galíndez.

PUBLICIDAD

El “Lobo Mexicano” ya había marcado previamente durante el partido inaugural frente a Sudáfrica, donde también consiguió el segundo gol del encuentro. Con esta nueva anotación, sumó su segundo tanto en esta justa mundialista.

Raúl Jiménez usa una banda especial en la cabeza desde el 2021. (CARL DE SOUZA / AFP)
Raúl Jiménez usa una banda especial en la cabeza desde el 2021. (CARL DE SOUZA / AFP)

Raúl Jiménez a 5 goles de igual a Chicharito Hernández

Con esa cifra, Raúl Jiménez superó los 46 goles de Jared Borgetti y quedó solo por detrás de Javier “Chicharito” Hernández, quien cuenta 52 anotaciones.

PUBLICIDAD

Ahora, Jiménez está solamente a 5 goles de empatar a Hernández y a 6 de superarlo. Mientras que la tabla de los máximos goleadores históricos de la Selección Mexicana quedó de esta manera:

El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Copa del Mundo de fútbol entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

  • Javier “Chicharito” Hernández, 52 goles
  • Raúl Jiménez, 47 goles
  • Jared Borgetti, 46 goles
  • Cuauhtémoc Blanco, 38 goles
  • Luis Hernández, 35 goles

Jiménez viviendo su primer Mundial de titular

En la Copa del Mundo de Brasil 2014, Jiménez apenas jugó unos minutos, mientras que Chicharito Hernández y Oribe Peralta tuvieron roles más destacados en el ataque del equipo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Raúl Jiménez, de México, celebra el segundo gol de su selección. REUTERS/Pawel Kopczynski
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Raúl Jiménez, de México, celebra el segundo gol de su selección. REUTERS/Pawel Kopczynski

Durante el Mundial de Rusia 2018, Jiménez llegó con mayor recorrido profesional, pero el técnico Juan Carlos Osorio prefirió a Javier ‘Chicharito’ Hernández como titular. Aun así, el entonces jugador del Benfica acumuló 54 minutos en el torneo: 24 minutos en el duelo contra Alemania y 30 minutos en los octavos de final frente a Brasil.

En Qatar 2022, a pesar de que Raúl Jiménez no se encontraba en óptimas condiciones físicas tras la grave lesión sufrida con los Wolves, sumó minutos en todos los partidos que disputó la selección mexicana. El delantero participó 19 minutos frente a Polonia, 24 minutos ante Argentina y 13 minutos contra Arabia Saudita, aunque no consiguió anotar.

Temas Relacionados

Raúl JiménezChicharito HernándezSelección Mexicana Mundial 2026Selección México Mundial 2026Mundial 2026goleadoresmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

Los Tres Leones jugarán contra los Leopardos en el Estadio Atlanta; el ganador enfrentará a México en los 8vos de Final

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

¿Cuánta gente cabe en el Ángel? Los impresionantes números de cada festejo tras los partidos de México en el Mundial 2026

Conforme la Selección Nacional avanza en la Copa del Mundo, la cantidad de asistentes también se ha incrementado

¿Cuánta gente cabe en el Ángel? Los impresionantes números de cada festejo tras los partidos de México en el Mundial 2026

Los 6 récords mundialistas que rompió la Selección Mexicana tras eliminar a Ecuador

La magia y atmósfera que ha generado la afición mexicana durante los partidos de local le han dado al Tri el extra que necesitaba

Los 6 récords mundialistas que rompió la Selección Mexicana tras eliminar a Ecuador

¿Ya conoces la oración para que gane la Selección Mexicana? Este es el rezo viral del Mundial 2026

El Tri clasificó a octavos de final y la afición nacional continúa apoyándolos

¿Ya conoces la oración para que gane la Selección Mexicana? Este es el rezo viral del Mundial 2026

¿Cómo le fue a México en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Tlaxcala 2026?

El representativo nacional finalizó su participación en el certamen continental con presencia en el podio y objetivos cumplidos rumbo a sus próximos compromisos internacionales

¿Cómo le fue a México en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Tlaxcala 2026?
MÁS NOTICIAS

NARCO

A ocho meses del homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz acusó un “crimen de Estado”

A ocho meses del homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz acusó un “crimen de Estado”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Dólares, gasolina y votos: el Tesoro de EEUU revela cómo el huachicol financia la política mexicana

Sheinbaum dice “no entender” acusaciones de EEUU de presunto financiamiento del CJNG a políticos y defiende combate al huachicol fiscal

Proponen memorial en Mexicali para recordar a personas desaparecidas

ENTRETENIMIENTO

Termina conflicto de Livia Brito con paparazzi Ernesto Zepeda: cómo quedó el acuerdo

Termina conflicto de Livia Brito con paparazzi Ernesto Zepeda: cómo quedó el acuerdo

Arturo Carmona rompe el silencio y explota tras ser señalado de vender la exclusiva del embarazo de su hija Melenie: “No haría eso”

Así celebró Christian Nodal con la afición tras la victoria de México ante Ecuador

Le recuerdan a Ángela Aguilar cuando dijo que era “25% argentina” tras asistir al partido de la Selección Mexicana

La reacción de Miss Colombia al escuchar a Nawat Itsaragrisil decir que Fátima Bosch ‘no es Miss Universo 2025’

DEPORTES

Cuartos de final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

Cuartos de final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

Ahora fue en Hidalgo: conductor ebrio atropelló a aficionados que festejaban triunfo de México ante Ecuador l Video

¿Cuánta gente cabe en el Ángel? Los impresionantes números de cada festejo tras los partidos de México en el Mundial 2026

Joven cae de un semáforo durante los festejos por el triunfo de México y el video se vuelve viral