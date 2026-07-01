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¡Se la amanecieron! Ángel de la Independencia con afición al día siguiente del triunfo de México sobre Ecuador

La celebración se extendió hasta la mañana del miércoles, con decenas de seguidores

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Se observa un grupo de personas reunidas en una intersección vial urbana. El semáforo cambia de amarillo a rojo. El suelo de la calle está mojado. Varios individuos visten prendas de color verde, azul y rojo. Edificios altos y árboles frondosos se aprecian al fondo. La escena corresponde a una cobertura de evento.

Después del triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, la madrugada en el Paseo de la Reforma se llenó de cánticos y bailes. La celebración se extendió hasta la mañana del miércoles, con decenas de seguidores concentrados en la glorieta del Ángel de la Independencia.

La escena fue dominada por los colores verde, blanco y rojo. Muchos aficionados subieron al centro del monumento, ondeando banderas y coreando consignas de apoyo al “Tricolor”. El ambiente festivo se mantuvo durante horas, sin que el entusiasmo disminuyera con el paso de la noche.

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La noche del martes, tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, el Paseo de la Reforma se transformó en escenario de cánticos y bailes durante la madrugada.

El video muestra una congregación de personas en una vía pública urbana. Un grupo de individuos porta prendas de color verde y banderas de México. Algunos se sitúan sobre barreras de concreto junto a la calle, donde también se observan vehículos circulando lentamente. El fondo incluye edificios altos y árboles. El evento parece ser una reunión de carácter público o una cobertura de un acontecimiento urbano.

Ángel de la Independencia: centro para festejos de la afición mexicana

El Ángel de la Independencia se mantiene como el lugar predilecto para las celebraciones nacionales durante el Mundial 2026. Cada vez que la Selección Mexicana consigue una victoria, multitudes se congregan en este monumento emblemático para festejar con fervor.

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Ante los triunfos frente a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, la presencia constante de aficionados reafirma la tradición de reunirse en este espacio histórico. Así, se consolida su función como símbolo de unidad y alegría colectiva conforme el Tricolor avanza en el certamen.

Este fenómeno transforma al Ángel en más que un punto de encuentro: se convierte en el escenario donde la pasión futbolística se experimenta al máximo y donde la identidad nacional se manifiesta mediante cánticos, banderas y celebraciones masivas.

Festejo agridulce

Por otra parte, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México comunicó que tres personas fallecieron por asfixia durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana frente a Ecuador en el Mundial 2026, en una concentración masiva registrada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, la madrugada del 1 de julio, conforme al reporte oficial.

Según la dependencia, inicialmente se confirmaron dos muertes: un hombre de 44 años y una mujer de 19, ambos identificados por sus familiares.

Los equipos de emergencia se presentaron en la intersección de las calles Hamburgo y Lancaster tras recibir el aviso sobre dos personas inconscientes; el Puesto de Mando del Sector Salud estableció la asfixia como causa de muerte para ambos, pese a los intentos de reanimación avanzada y atención hospitalaria.

Alrededor de una hora más tarde, la Secretaría capitalina informó sobre una tercera víctima: una mujer de 48 años, hallada inconsciente en la calle Berna, también en la colonia Juárez.

Los paramédicos la atendieron en el lugar y la trasladaron a urgencias, donde se confirmó su fallecimiento por asfixia, según la autoridad sanitaria. El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias y anunció que las familias recibirán acompañamiento institucional; además, se iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias de estas muertes, de acuerdo con el propio gobierno capitalino.

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