Centro geriátrico de Alemania contrata a nueve egresados del Conalep: ¿Quiénes son y cuáles son sus estudios?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que nueve egresadas y egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) fueron contratados por el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, ubicado en Wittenberg, Sajonia-Anhalt, Alemania, (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que nueve egresadas y egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) fueron contratados por el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, ubicado en Wittenberg, Sajonia-Anhalt, Alemania, en un hecho que representa un reconocimiento internacional a la formación técnica que reciben los estudiantes mexicanos.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien destacó que esta oportunidad laboral es resultado del convenio de colaboración entre el Conalep, el Instituto Goethe México y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

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Los jóvenes fueron seleccionados tras un proceso de reclutamiento especializado y ahora se preparan para incorporarse al sistema de salud alemán, donde comenzarán desempeñándose como auxiliares de enfermería mientras concluyen la homologación de sus estudios profesionales.

#SEPInforma🗞️ | Nueve egresadas y egresados del @CONALEP_Mex fueron contratados por el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, en Alemania, donde se desempeñarán como auxiliares de enfermería. 💊🎓🇩🇪



El director general del #Conalep, @Roronava, destacó que esta experiencia les… pic.twitter.com/IU2AgtoARD — SEP México (@SEP_mx) June 29, 2026

¿Quiénes son los nueve egresados del Conalep contratados en Alemania?

Los nueve profesionistas son egresados de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General y provienen de distintos estados del país.

Los seleccionados son:

Allen Daniel Carreón Velázquez, de Baja California Sur.

Arturo Villasante Tinoco, de la Ciudad de México.

Olivia Xóchitl Martínez Reyes, de Michoacán.

Víctor Netzahualcóyotl García Ramírez, de Michoacán.

Adrián Peralta Castillo, de Puebla.

Xiomara Zagir Gómez Puc, de Quintana Roo.

Adrián Alejandro Vázquez Ketz, de Quintana Roo.

Pablo Uriel Lagunas Chulim, de Quintana Roo.

Evin Joaquín González Valdivia, de Quintana Roo.

De acuerdo con la SEP, todos acreditaron satisfactoriamente el proceso de selección realizado en coordinación con reclutadores especializados del centro geriátrico alemán, lo que les permitió acceder a esta oportunidad laboral internacional.

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Estudios de los egresados

Los nueve jóvenes concluyeron la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General, una formación que distingue al Conalep dentro de la Educación Media Superior.

Según explicó la SEP, el Conalep es el único subsistema de educación media superior del país que otorga una cédula profesional como Profesional Técnico Bachiller, lo que fortalece las posibilidades de inserción laboral tanto en México como en el extranjero.

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Antes de incorporarse plenamente al sistema sanitario alemán, los profesionistas deberán homologar sus estudios y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de ese país para ejercer como enfermeros.

Mientras concluyen dicho procedimiento, trabajarán como auxiliares de enfermería en el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, donde adquirirán experiencia práctica dentro del sistema de salud alemán.

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Así será su preparación antes de ejercer en Alemania

Los nueve egresados participan en el programa Fit para el Mercado Laboral Alemán (FIMA), mediante el cual reciben capacitación presencial gratuita durante un año.

Como parte del programa estudian alemán, incluyendo terminología médica especializada, además de recibir un apoyo económico durante su preparación. Para incorporarse al sistema de salud alemán deberán acreditar los niveles A1, A2, B1 y B2 del idioma.

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Una vez que concluyan la homologación de sus estudios y acrediten los requisitos lingüísticos, podrán ejercer plenamente como profesionales de enfermería con las condiciones laborales y salariales correspondientes en Alemania.

SEP destaca reconocimiento internacional al Conalep

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que esta contratación demuestra la calidad académica y el reconocimiento internacional que ha alcanzado el Conalep, así como el fortalecimiento del Bachillerato Nacional y la Nueva Escuela Mexicana.

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Por su parte, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, calificó el hecho como histórico al representar la primera ocasión en que un grupo de egresados del subsistema es contratado para trabajar en Europa mediante este esquema de movilidad laboral.

El funcionario señaló que esta experiencia permitirá a los jóvenes aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, fortalecer su desarrollo profesional y acceder a mejores oportunidades para ellos y sus familias. Incluso, algunos de los seleccionados compartieron que esta oportunidad representa el cumplimiento de un sueño y la posibilidad de construir un proyecto de vida en Alemania, gracias a la preparación recibida en el Conalep y al convenio impulsado por las autoridades educativas mexicanas.

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