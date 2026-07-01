Cómo identificarla y proteger tus datos personales del fraude con INE

Unas manos oscuras sostienen una credencial del INE ante un fondo digital con código binario, ilustrando una modalidad de fraude de identidad en México y la protección de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México advirtió este miércoles sobre una modalidad de robo de identidad que comienza con un gesto cotidiano: entregar el INE para ingresar a un edificio, empresa o establecimiento. Los estafadores fotografían o fotocopian la credencial, editan la imagen con otro rostro y la usan para abrir préstamos digitales a nombre de la víctima.

El mecanismo es directo y difícil de detectar a tiempo. Las plataformas de crédito digital no requieren la presencia física del solicitante, por lo que el defraudador obtiene el dinero, lo dispone y deja al titular del INE con una deuda que lo lleva al Buró de Crédito sin que se haya enterado de nada.

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¿Cómo opera la estafa del INE?

El esquema aprovecha un vacío en los procesos de verificación de las aplicaciones de préstamo. Basta con una fotografía del INE intervenida digitalmente para que el sistema la acepte como identificación válida.

La víctima no recibe ninguna notificación durante el proceso. El primer indicio del fraude suele ser un cobro de deuda o una consulta al historial crediticio que revela créditos que nunca solicitó.

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Una credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) de México se muestra sobre un escritorio, destacando su importancia como documento de identidad y derecho cívico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CONDUSEF registró más de 47 mil quejas por productos financieros digitales no autorizados en los primeros cinco meses de 2026. El monto promedio defraudado por víctima llegó a cuatro mil 200 pesos, aunque en los casos de robo de identidad la cifra se multiplica.

Por qué la credencial es tan valiosa para los delincuentes

El INE concentra en un solo documento el nombre completo, la dirección, la CURP, la clave de elector y una fotografía del titular. Con esos datos, un defraudador puede construir un perfil falso funcional para trámites financieros digitales.

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La PDI señala que el riesgo se agrava porque muchas plataformas de crédito aceptan validación remota. Un documento editado con otro rostro puede superar los filtros automáticos si la verificación no es biométrica o presencial.

¿Qué recomienda la PDI para proteger tu INE?

La primera medida es no dejar la credencial en lugares desconocidos ni en establecimientos donde no se pueda supervisar su uso. Si el acceso a un sitio requiere identificación, la recomendación es no perderla de vista en ningún momento.

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Una alegoría visual de la decisión del INE de ordenar el retiro de un spot del PAN que vinculaba a Morena con el crimen organizado, simbolizando la acción regulatoria sobre contenido electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PDI también advierte que no se debe permitir que terceros tomen fotografías de la credencial. Si un trámite exige una fotocopia, la autoridad sugiere que se haga en blanco y negro o en tamaño reducido, lo que dificulta la edición digital posterior.

Las señales de alerta que no deben ignorarse

Cualquier solicitud urgente de documentos personales o de imágenes del INE es una señal de alerta. Los estafadores suelen presionar con plazos cortos o con la promesa de beneficios económicos inmediatos para que la víctima actúe sin reflexionar.

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La Policía Cibernética de la SSC acumuló cerca de 9 mil reportes por delitos digitales en los primeros cinco meses de 2026 en la Ciudad de México, con la extorsión vinculada a aplicaciones de préstamo a la cabeza del listado.

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Quien sospeche que sus datos fueron usados de forma fraudulenta debe revisar su historial en el Buró de Crédito para identificar créditos que no reconoce. La detección temprana reduce el daño y facilita la impugnación de la deuda ante las instituciones financieras.

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La denuncia formal se puede presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) o ante la fiscalía del estado correspondiente. La CONDUSEF también recibe quejas a través de su línea 800-999-8080 y orienta a las víctimas sobre los pasos a seguir.

La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI atiende casos de robo de identidad al (55) 5242 6489 y por correo a ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. Quienes reciban llamadas o mensajes extorsivos pueden marcar al 089, disponible las 24 horas desde cualquier punto del país.

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