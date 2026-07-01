Proponen memorial en Mexicali para recordar a personas desaparecidas

Buscan construir memorial para personas desaparecidas en Mexicali. Crédito: Redes Sociales

La Célula de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas de Baja California buscará construir el primer memorial formal para víctimas de desaparición en Mexicali, a fin de ubicarse en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calzada Francisco L. Montejano, reconocido como el Triángulo de las Bermudas.

El colectivo ya inició el proceso jurídico para obtener los permisos correspondientes ante las autoridades municipales y estatales. La propuesta, con firmas de representantes de distintos colectivos, se entregará al municipio esta misma semana.

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¿Por qué el Triángulo de las Bermudas?

Ese cruce concentra la mayor cantidad de desapariciones de jóvenes registradas en la ciudad desde 2022. Los antros La Terraza del Shots, La Mañosa y otros establecimientos nocturnos de la zona acumulan más de 10 casos documentados por la Célula de Búsqueda.

El nombre “Triángulo de las Bermudas” lo acuñaron los propios colectivos de búsqueda para describir ese epicentro de desapariciones. El memorial pretende convertir ese espacio en un punto de memoria permanente para las familias afectadas.

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CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

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El proyecto y sus impulsores

Gonzalo Moreno, integrante de la Célula de Búsqueda y padre del joven desaparecido Kevin Moreno, encabeza la gestión del proyecto. Académicos de la Universidad Autónoma de Baja California, de España y de Suiza ya se pusieron en contacto con el colectivo para colaborar en la construcción de la propuesta.

El objetivo es que el memorial no solo recuerde a los jóvenes desaparecidos en la zona de antros, sino que sirva como espacio abierto para otras familias de Mexicali y de localidades tan distantes como San Luis Río Colorado.

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El costo y cómo se financiará

El costo del proyecto oscila entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. El financiamiento provendrá de fuentes extranjeras, de la iniciativa privada, de los propios académicos vinculados al proyecto y, de ser posible, del gobierno estatal.

Moreno precisó que el colectivo ya sostiene pláticas con el municipio y espera reuniones con el estado la semana próxima. “Esperamos que el Estado colabore”, afirmó, aunque advirtió que existe un recurso jurídico disponible en caso de que las negociaciones no prosperen.

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A man carries a rabbit past missing-person flyers at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, as fans celebrate Mexico’s victory over South Africa during the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Armando Vega

La ruta legal y el respaldo institucional

El colectivo privilegia la vía institucional para la instalación del memorial. La entrega del documento con el diseño tipo render y las firmas de los colectivos representados marcará el inicio formal de las negociaciones con el municipio.

Moreno fue claro sobre el proceso: “Llevamos un proceso jurídico, por así llamarle, para solicitar un memorial de desaparecidos”. La frase resume la tensión entre la urgencia de las familias y los tiempos administrativos del Estado.

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Un primer memorial en forma

Si las gestiones avanzan, el de Mexicali sería el primer memorial formalmente construido para personas desaparecidas en Baja California. La distinción importa: el colectivo subraya que no se trata de una intervención improvisada, sino de una obra permanente con respaldo académico y jurídico.

El espacio también pretende dar visibilidad a casos que van más allá de los antros de la zona hotelera. La convocatoria abarca a todas las familias de la región que no tienen un lugar físico donde recordar a sus seres queridos.

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Parientes de personas desaparecidas marchan hacia el Estadio Azteca el miércoles 10 de junio de 2026, un día antes de la inauguración del Mundial (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La crisis de fondo

Desde 2022, la zona de antros del Triángulo de las Bermudas concentra una cadena de desapariciones que detonó movilizaciones y enfrentamientos con agentes estatales. Los colectivos llevan años exigiendo que los establecimientos nocturnos involucrados sean investigados a fondo.

El memorial no resuelve esa crisis, pero la Célula de Búsqueda lo concibe como una herramienta para que los casos no caigan en el olvido. La presión sobre el Estado continúa en paralelo, tanto en las calles como en los tribunales.

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