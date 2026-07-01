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Así celebró Christian Nodal con la afición tras la victoria de México ante Ecuador

El cantante de regional mexicano acudió junto a Ángela Aguilar y Pepe al partido del Mundial 2026

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nodal -México 1 julio
(Instagram)

Christian Nodal fue captado junto a la afición mexicana interpretando Adiós Amor tras el triunfo de la Selección Nacional sobre Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

En un video viral, el cantante lució la camiseta verde y compartió el momento con seguidores que corearon la canción, lo que convirtió la escena en tendencia y detonó una ola de comentarios en redes sociales.

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¿Cómo vivió Nodal el partido?

Durante el encuentro, figuras como Nodal, Ángela Aguilar y María José ocuparon el palco reservado para celebridades.

La presencia de los artistas generó debate digital, sobre todo por la convivencia pública y la historia sentimental de los protagonistas.

El cantante Christian Nodal y la artista Cazzu aparecen en un video de redes sociales. Se les observa en un estadio, vestidos con camisetas verdes y accesorios que representan los colores de la bandera mexicana. La mujer lleva una gorra con un diseño de máscara de luchador. El hombre muestra un accesorio dental mientras sonríe. Ambos ríen en varios momentos. Otros asistentes se ven en el fondo con vestimenta similar.

Imágenes difundidas muestran a Nodal y Aguilar celebrando los goles que aseguraron el pase de México a octavos de final con marcador de 2-0.

Junto a ellos, Pepe Aguilar y su esposa Aneliz también se mostraron sonrientes mientras el ambiente mundialista se intensificaba. Otros famosos, como Belinda, fueron vistos en palcos distintos, lo que avivó las discusiones sobre relaciones pasadas y coincidencias.

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Así festejó Nodal con la afición

Tras el triunfo, un clip viral mostró a Christian Nodal interpretando “Adiós Amor”, mientras seguidores entonaban la letra junto a él.

El cantante Christian Nodal es visible en un entorno nocturno al aire libre en la Ciudad de México. Viste una camiseta verde de la selección nacional de México y presenta tatuajes en los brazos y el cuello. Se le observa sonriendo y realizando gestos con las manos, aparentemente interactuando con varias personas

Las reacciones no tardaron en aparecer. Usuarios escribieron frases como: “El verdadero Himno del Mundial ‘Adiós Amor’ bravo” y “Bravoooo Nodal !!!!”. Otras respuestas destacaron: “Bello Nodal esposo de Ángela” y “Belloooo el sr esposo de Angela de González Aguilar Cristian Nodal”.

Las redes sociales amplificaron tanto la celebración futbolística como la polémica.

Algunos comentarios aludieron a la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, así como a las declaraciones sobre ascendencia argentina de la cantante, lo que generó críticas y memes.

A pesar de las controversias, el ambiente de fiesta predominó en la mayoría de los mensajes, donde abundaron corazones, aplausos y emojis de la bandera mexicana.

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