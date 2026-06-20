México

La peligrosa razón científica por la que nunca debes caminar con zapatos dentro de tu casa

Lo que traen pegado las suelas de tus zapatos es más peligroso de lo que parece y la ciencia ya lo documentó en decenas de países

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Corte sagital de cabeza humana con cerebro iluminado en áreas de dolor. Humo y moléculas contaminantes (NO2) flotan y entran por la nariz. Fondo biomédico oscuro con patrones químicos.
Los zapatos recogen contaminantes en cada superficie que pisan durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calzado arrastra sustancias tóxicas directamente a los espacios habitables, de acuerdo con la publicación ‘’Prácticas de Limpieza Segura para Reducir Exposición a Tóxicos’', del Departamento de Ecología del Estado de Washington, Estados Unidos.

Entre las sustancias tóxicas que pueden introducirse al hogar por medio de los zapatos destacan el arsénico y el plomo.

La revista científica Environmental Science & Technology publicó un análisis de más de 2 mil muestras de polvo doméstico en 35 países que detectó niveles de arsénico, cromo y níquel con potencial cancerígeno en todos los países del estudio.

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Primer plano de las piernas de dos niños con calcetines blancos y zapatos escolares negros, parados sobre una superficie azul
El polvo del hogar acumula sustancias del exterior que ingresan principalmente a través de las suelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arsénico y el plomo del exterior entran a casa por medio de los zapatos

El programa DustSafe, base del estudio publicado en la revista Environmental Science & Technology, reunió muestras en 35 países para analizar la presencia de metales tóxicos en el polvo de hogares.

Sus resultados identificaron que cada año adicional de antigüedad de una vivienda se asocia con aumentos de 5.0 mg/kg de plomo y 0.48 mg/kg de arsénico en el polvo interior.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Niños y bebés son los más vulnerables a los contaminantes depositados en el piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pintura exterior en mal estado eleva el plomo hasta 74% y el arsénico 40%.

El acceso a jardín se vincula con plomo 94% mayor y arsénico 76% más alto: señal directa del arrastre de suelo contaminado hacia adentro a través de las suelas.

El polvo en hogares mexicanos triplica la toxicidad de otras ciudades del mundo

En México el problema tiene una dimensión propia.

Investigadores del Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental de la UNAM —Francisco Bautista Zúñiga, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y Avtandil Gogichaishvili, del Instituto de Geofísica, Unidad Morelia— analizaron polvo doméstico en 14 entidades y publicaron sus resultados en la revista Indoor Air.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una alfombra en la entrada reduce la cantidad de sustancias tóxicas que cruzan el umbral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las concentraciones de plomo dentro de los hogares de Morelia y la Ciudad de México llegaron a 213 miligramos por kilo, frente a 118 en el exterior.

El zinc interior alcanzó mil 221 miligramos por kilo.

El polvo de la Ciudad de México resultó tres veces más contaminante que el de varias ciudades del Reino Unido, según el boletín de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, donde se retoma el estudio.

Infografía que ilustra la alta toxicidad del polvo doméstico en México con gráficos de una sala, elementos químicos, ciudades y un mapa del país.
Un estudio de la UNAM revela que el polvo doméstico en hogares mexicanos tiene niveles elevados de plomo y zinc, triplicando la toxicidad de ciudades en Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suelas también transportan bacterias resistentes a antibióticos

Una revisión sistemática publicada en la revista médica especializada Surgical Infections analizó 418 artículos sobre la presencia de bacterias en suelas de zapatos y pisos.

Según el estudio, las suelas de los zapatos portan bacterias altamente resistentes a los tratamientos comunes, tales como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Clostridium difficile y enterococos resistentes a la vancomicina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un análisis en 35 países encontró potencial cancerígeno de arsénico, cromo y níquel en el polvo de hogares de todos los países estudiados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meticilina y la vancomicina son potentes fármacos antibióticos utilizados en la medicina moderna para combatir infecciones bacterianas graves.

En 74% de los casos analizados, las cepas de C. difficile encontradas en los zapatos de trabajadores de salud coincidían con las de pacientes hospitalizados, de acuerdo con el análisis

Ilustración de pulmones humanos recibiendo vapor de un cigarrillo electrónico, con nubes de partículas grises, formas químicas y símbolos de toxicidad.
Cada año adicional de antigüedad de una vivienda suma más plomo y arsénico a su polvo interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan estos pasos para reducir los contaminantes que entran en los zapatos

Los investigadores del Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental de la UNAM señalan los zapatos como uno de los vectores de entrada de polvo contaminado al interior de las viviendas y recomiendan quitarse el calzado al llegar a casa.

El Departamento de Ecología de Washington coincide y detalla tres medidas concretas:

  • Establecer un lugar designado junto a la puerta para dejar el calzado.
  • Colocar una alfombra en la entrada.
  • Aspirar con filtro HEPA para capturar partículas ya depositadas en el piso.
Infografía con ilustraciones que muestran pasos para evitar contaminantes: quitarse los zapatos, zona para calzado, alfombra, aspiradora HEPA, bebé, limpieza y ventilación.
Infografía detallando las recomendaciones de expertos de la UNAM y el Departamento de Ecología de Washington para minimizar la entrada de contaminantes del calzado al hogar, protegiendo especialmente a niños y bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filtro HEPA es un estándar de calidad y eficiencia regulado a nivel internacional.

Niños y bebés son los más expuestos a esos contaminantes: gatean sobre las superficies y llevan las manos a la boca.

Cuatro individuos con trajes Hazmat blancos, máscaras de gas y guantes azules inspeccionan una habitación oscura con linternas, el suelo está cubierto de papeles desordenados.
El 74% de las cepas de Clostridium difficile halladas en zapatos de trabajadores de salud coincidían con las de pacientes hospitalizados, según Surgical Infections. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo documento recomienda complementar esas medidas con limpieza de paños húmedos de microfibra y ventilación del hogar.

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