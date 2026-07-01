Arturo Carmona rompe el silencio y explota tras ser señalado de vender la exclusiva del embarazo de su hija Melenie: “No haría eso”

Arturo Carmona habló de la polémica por el presunto embarazo de su hija Melenie Carmona y ofreció una disculpa por su actitud ante la prensa - (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Arturo Carmona habló sobre la polémica que surgió alrededor del presunto embarazo de su hija, Melenie Carmona. El actor aprovechó el encuentro con la prensa para ofrecer una disculpa por la actitud que mostró durante una entrevista anterior y explicar el momento personal que atravesaba.

"Quería ofrecer una disculpa si los ofendí... Estaba un poquito consternado y con muchas cosas en la cabeza“, expresó Carmona, quien reconoció que la situación familiar lo rebasó emocionalmente. Aunque aseguró que nunca tuvo la intención de faltar al respeto, dijo entender que su reacción pudo ser malinterpretada.

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El actor también dejó claro que esta experiencia cambió su forma de manejar su vida privada. "Sí me gustaría ya no abrirme tanto, porque al final sí es complicado“, comentó, al señalar que, sin importar si habla o guarda silencio, siempre termina siendo objeto de críticas.

Arturo Carmona niega haber vendido una exclusiva

El actor Arturo Carmona afirmó que la situación familiar lo rebasó emocionalmente y señaló que su reacción en la entrevista anterior pudo ser malinterpretada. (Foto: arturo.carmona / Instagram)

Uno de los temas que más molestó al actor fue la versión de que habría cobrado por revelar el supuesto embarazo de su hija. Arturo Carmona rechazó categóricamente esa versión y aseguró que jamás lucraría con un asunto familiar.

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"No fue así. No fue así, no es de esta manera las cosas, no haría yo eso“, afirmó. Además, explicó que la noticia la conoció de manera privada y que la difusión de esa versión le afectó tanto en lo personal como por las consecuencias que pudiera tener para su familia.

Carmona insistió en que su inconformidad nunca fue contra los reporteros que realizan su trabajo, sino contra quienes difundieron información falsa. También reiteró que mantiene una excelente relación con Melenie. "Mi hija y yo estamos muy bien. Siempre hemos estado muy unidos para todo y en todos los momentos“, aseguró.

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El origen de la controversia que rodeó a Arturo Carmona

Arturo Carmona y su hija Melenie, que tuvo con Alicia Villarreal (IG: arturo.carmona)

La polémica comenzó cuando surgieron versiones sobre el presunto embarazo de Melanie Carmona y posteriormente se difundió la información de que Arturo Carmona habría negociado una exclusiva para hablar del tema, situación que el actor negó desde el primer momento.

En aquella ocasión se mostró visiblemente molesto frente a los medios y pidió que las preguntas se enfocaran en su trabajo, no en asuntos relacionados con su familia. Además, rechazó que alguien le hubiera prohibido hablar sobre determinados temas y defendió su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado.

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Ahora, con un tono más sereno, Arturo Carmona aseguró que aprendió de la experiencia y reiteró su intención de proteger a los suyos sin romper la relación de respeto que mantiene con la prensa. "Yo entiendo bastante bien el trabajo de ustedes, pero también pido que me entiendan un poquito“, concluyó.