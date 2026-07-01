Video capta a jóvenes viajando sobre el techo del Metrobús de la CDMX tras el triunfo de México en el Mundial 2026

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 provocó una auténtica fiesta en la Ciudad de México, donde miles de aficionados salieron a las calles para celebrar la victoria de 2-0 sobre Ecuador. Sin embargo, la jornada también dejó imágenes que encendieron las alarmas debido a las condiciones en las que algunas personas regresaron a sus hogares tras los festejos.

La zona de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico concentró a una multitud que siguió el encuentro y posteriormente celebró el resultado conseguido por el equipo dirigido por Javier Aguirre. La elevada asistencia generó una fuerte presión sobre el transporte público, especialmente en el sistema Metrobús, donde la demanda rebasó la capacidad de varias estaciones.

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En medio de ese escenario comenzó a difundirse un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las imágenes muestran a un grupo de jóvenes viajando sobre el techo de una unidad del Metrobús, una acción que generó preocupación entre usuarios por el evidente riesgo al que se expusieron.

Decenas de aficionados abarrotaron las estaciones del Metrobús y algunos optaron por viajar sobre el techo de una unidad.

La grabación fue compartida por un usuario de Instagram que documentó tanto el ambiente festivo vivido durante la transmisión del partido entre México y Ecuador como las complicaciones para trasladarse una vez concluido el encuentro.

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En el material audiovisual puede observarse la estación Nuevo León, correspondiente a la Línea 1 del Metrobús, la cual conecta Indios Verdes con El Caminero. Decenas de personas permanecían en los andenes esperando la llegada de unidades con espacio suficiente para abordar.

No obstante, cuando finalmente arribó uno de los autobuses, el panorama evidenció el nivel de saturación que enfrentaba el servicio. Además de viajar completamente lleno en su interior, varios jóvenes aparecían sentados sobre el techo del vehículo mientras este continuaba su recorrido.

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De acuerdo con lo que se aprecia en el video, las personas habrían accedido a la parte superior de la unidad desde la zona de la estación antes de que el vehículo reanudara su marcha.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

Las imágenes también muestran que, durante ese momento, no se observa la intervención de personal de seguridad o autoridades dentro de la estación para impedir que la unidad continuara avanzando con personas en el techo, situación que incrementó la preocupación entre quienes posteriormente compartieron el video en distintas plataformas digitales.

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La publicación comenzó a acumular miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios calificaron la escena como una consecuencia de la falta de capacidad del transporte ante un evento masivo, otros criticaron la decisión de quienes optaron por viajar de esa manera, señalando el peligro que representaba para su integridad física.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans celebrating at the Angel de la Independencia after the match REUTERS/Luis Cortes

El episodio ocurrió después de la histórica victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que permitió al Tricolor romper una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

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La euforia por ese triunfo llevó a miles de personas a reunirse en distintos puntos de la capital para celebrar el pase a la siguiente ronda, generando una movilización que puso a prueba la capacidad de los sistemas de transporte y de seguridad en la ciudad.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los mexicanos Erik Lira, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Huerta y sus compañeros de equipo celebran tras el partido. REUTERS/Raquel Cunha

Ahora, la atención de la afición mexicana está puesta en conocer al próximo rival del conjunto nacional. El boleto a los octavos de final se definirá entre Inglaterra y República Democrática del Congo, selecciones que disputan este miércoles su compromiso para determinar quién enfrentará al equipo de Javier Aguirre en la siguiente fase del Mundial 2026.

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Mientras el Tricolor espera a su siguiente adversario, las imágenes captadas en el Metrobús han abierto el debate sobre la necesidad de reforzar los operativos de movilidad y seguridad durante eventos de gran convocatoria, con el objetivo de evitar que la celebración de un logro deportivo termine convirtiéndose en una situación de alto riesgo para los aficionados.