La reacción de Miss Colombia al escuchar a Nawat Itsaragrisil decir que Fátima Bosch ‘no es Miss Universo 2025’ (RS)

La reciente declaración de Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen Miss Grand International, sobre la mexicana Fátima Bosch reactivó la polémica en torno a la legitimidad de su título como Miss Universo 2025.

El empresario tailandés, durante un evento público, calificó a la representante de Tailandia, Veena Praveenar, como “la verdadera Miss Universo 2025”, pese a la victoria oficial de Bosch, lo que generó incomodidad y rechazo, especialmente por parte de la colombiana Vanessa Pulgarín.

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Fátima Bosch y el escándalo que marcó su coronación

El conflicto inició en diciembre de 2025, cuando Nawat Itsaragrisil insultó públicamente a Fátima Bosch durante las actividades oficiales del certamen.

Según la versión de la mexicana, el directivo la llamó “estúpida” y la mandó a callar frente a otras candidatas, acusándola de no cumplir con la publicación de contenido promocional sobre Tailandia. La situación escaló hasta el punto que varias concursantes, en solidaridad con Bosch, abandonaron la reunión.

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La organización Miss Universo anunció una revisión interna de lo ocurrido y, aunque el empresario nunca ofreció una disculpa formal, la presión mediática llevó a que emitiera una declaración posterior que no convenció ni a la ganadora ni a la audiencia.

La victoria de Vanessa Pulgarín marca un hito para Colombia en certámenes internacionales de belleza - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube

Demanda, acusaciones y el respaldo a la mexicana

Luego de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, Nawat Itsaragrisil presentó una demanda por supuesta difamación, alegando que la mexicana tergiversó lo dicho en aquella reunión. El equipo legal del directivo sostiene que jamás la insultó y que Bosch manipuló el contexto para desacreditarlo. Los abogados argumentan que el término utilizado por Nawat fue “daño”, no un insulto, y que existen grabaciones que así lo demuestran.

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A pesar de la denuncia, la propia Bosch ha declarado que no ha recibido ninguna notificación formal, y ha optado por enfocar su agenda en actividades sociales y en defender la importancia del empoderamiento femenino. “No he difamado a nadie. No he dicho nada que no sea verdad. Hay cosas más importantes de las cuales hablar”, dijo Bosch a Telemundo.

Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, rechaza descalificaciones y apoya la legitimidad

Tras la más reciente declaración de Nawat, las cámaras captaron a Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, visiblemente incómoda y evitando aplaudir las palabras del empresario. La colombiana respondió a sus seguidores que cada concursante dio lo mejor de sí y que acepta los resultados como parte de la competencia.

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Miss Colombia, junto a otras concursantes, ha mantenido distancia de las declaraciones del tailandés y rechaza que se siga menospreciando el título de Bosch. La polémica persiste a más de seis meses de la final, alimentada por comentarios de figuras ajenas a la organización principal.

Un título bajo fuego: reacciones y consecuencias

La victoria de Fátima Bosch se vio rodeada de rumores sobre presunto fraude y favoritismo, incluso antes de la final. En redes sociales circuló la versión de que su familia tenía vínculos con organizadores del certamen, algo que la propia Bosch desmintió públicamente y calificó como ataques sin fundamento.

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El caso expuso la presión y el escrutinio al que están sometidas las ganadoras de concursos internacionales. Figuras del espectáculo y usuarios en redes han respaldado a Bosch ante los constantes señalamientos, mientras que la organización Miss Universo ha reiterado su apoyo a la campeona mexicana y la validez de su triunfo.

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

El liderazgo de Fátima Bosch pese a las críticas

Pese a los intentos de deslegitimar su reinado, Bosch continúa activa en sus labores como Miss Universo. Ha insistido en que la plataforma debe servir para temas de fondo y no para escándalos mediáticos. “La importancia de que las mujeres no se queden calladas”, subrayó la mexicana en una de sus intervenciones a medios.

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El episodio reciente con Nawat Itsaragrisil no hizo más que reforzar la postura de las concursantes que rechazan actitudes divisorias. Miss Colombia y otras representantes mantienen su respaldo a la actual reina y piden cerrar el ciclo, centrando la atención en los logros obtenidos y no en la polémica.