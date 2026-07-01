Cárteles mexicanos buscan traficar drogas a Canadá, advierte EEUU

Según EEUU, cárteles mexicanos buscan llevar drogas hasta Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cárteles del narcotráfico mexicanos se han diversificado y mantienen una estrategia para el tráfico de drogas hacia Canadá. Así lo alertaron funcionarios estadounidenses en una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Michael J. Krol, director asistente de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en dicha audiencia que estos grupos criminales están propagando ese “veneno” por todo Estados Unidos y ahora buscan expandir su mercado hacia territorio canadiense.

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Krol dijo, ante los legisladores, que “(los cárteles) harán cualquier cosa que puedan para ganar dinero. Ellos ciertamente, ya sabes, empujarán esas drogas hacia el norte. Estamos haciendo todo lo posible para detenerlos. Obviamente, Canadá es un lugar de origen para ellos y es una forma de ganar dinero, así que harán lo que sea para meter esas drogas en Canadá”.

Jason Schneider, subjefe interino de la Patrulla Fronteriza, dijo que los cárteles siguen representando una amenaza para ambas naciones y que los “patrones migratorios cambian” en respuesta a las acciones estadounidenses para enfrentar el tráfico de estupefacientes.

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“La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Nuestros agentes están excepcionalmente capacitados, son resilientes y están profundamente comprometidos con la misión. Todos los días se encuentran en la primera línea de defensa”, dijo.

EEUU dijo que los cárteles mexicanos buscan diversificarse en Canadá. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Schneider señaló que entre las acciones para proteger la frontera norte del tráfico de drogas desde Vancouver, se está utilizando tecnología como aeronaves no tripuladas y otros sistemas de vigilancia.

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EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a dos mexicanos y nueve empresas, presuntamente por estar relacionadas con un esquema de contrabando de combustible en la frontera sin pagar impuestos, también llamado huachicol fiscal, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las autoridades, estra red está encargada del contrabando de combustible transfronterizo, la falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar millones de dólares anuales para el cártel, el cual era liderado, hasta febrero pasado, por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

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Estas actividades son identificadas como la fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, los cuales se desarrollan a través del robo de combustible y petróleo en México que posteriormente es enviado a Estados Unidos para refinarlo y, al terminar el proceso, es enviado de regreso al país como combustible mediante esquemas de evasión fiscal al declararse como aceites.

Los métodos para robar el combustible y petróleo crudo a Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido identificados por las autoridades, los cuales incluyen lo siguiente:

Sobornos a empleados

Perforación ilegal de oleoductos

Robo en refinerías

Secuestro de camiones cisterna

Amenazas a empleados de Pemex

EEUU sancionó a dos mexicanos y nueve empresas. Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Con base en acciones previas realizadas por la OFAC, fue sancionado el mexicano Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien es identificado como una figura clave en el mundo empresarial encargado de facilitar la red de robo de combustible del CJNG.

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De acuerdo con los datos, el hombre se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del cártel, quien crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera.

Sus operaciones se basan en importar combustible de EEUU a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir impuestos. La mayoría de sus clientes serían empresas de gasolineras que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio.

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Con esto, también fueron sancionadas las seis empresas dedicadas al sector de transporte, financiero e inmobiliario (localizadas en México) que Juraidini posee, las cuales son:

Centro Cambiario La Peseta, SA de CV

OJ Living Trust, SAPI de CV

RK Real King, SA de CV

Soma Transporte y Servicios, SA de CV

Ogui Fletes

OF Transportes

Además de una que tiene sede en Reino Unido, llamada Cucumber Sweet Waves Ltd. Con ellas estaría beneficiando al CJNG.

El otro mexicano sancionado fue J. Refugio Ruiz Villagomez, quien es identificado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre se encarga de pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre EEUU y México. Ruiz Villagomez está relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV (ambas también sancionadas).

Hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR), citados por EEUU, refieren que la empresa Jomadi se dedica a la importación y exportación involucrada con el narcotráfico. Tanto esta como la segunda han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por millones de dólares a terceros vinculados con el CJNG.

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