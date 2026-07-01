Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra y la histórica representación de la República Democrática del Congo se verán cara a cara en el estadio Atlanta, por los 16vos de Final del Mundial 2026 tras superar la fase de grupos en primero y tercero respectivamente.

El equipo que salga victorioso tomará un vuelo a la capital para disputar el duelo de 8vos de Final contra la Selección Mexicana de Futbol en la cancha del estadio Ciudad de México, sede que albergará su último partido del Mundial 2026.

Horarios del partido: 13:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 horas (España).

Canales para ver el partido: TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).