México

Entre goles y consumo: Mundial 2026 dejará una derrama millonaria en México, miles de negocios de barrio serán los beneficiados

Productos alusivos a este evento deportivo, como banderas, playeras y termos, representarán el 10% del consumo local

Guardar
Google icon
Interior de una tienda de abarrotes con banderas de México, Canadá, Estados Unidos y banderines FIFA. Estantes con productos y personas comprando.
Un dependiente sonriente atiende a clientes en una tienda de abarrotes mexicana, decorada con banderines de la Copa Mundial FIFA y banderas de México, Canadá y Estados Unidos, creando un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del inicio del Mundial 2026 en el país, la expectativa que genera entre los fanáticos, se presenta como uno de los acontecimientos de mayor impacto en el consumo nacional en los últimos años. México, que compartirá la organización con Canadá y Estados Unidos, vivirá su tercera experiencia como anfitrión, consolidando su papel en la historia de este evento internacional.

Para la mayoría de los hogares mexicanos, el torneo de futbol será una celebración principalmente en los hogares, ya que las familias suelen reunirse para disfrutar de múltiples partidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), una reunión para diez personas puede requerir hasta 3 mil pesos mexicanos por partido, incluyendo botanas, bebidas y alimentos preparados, lo que equivale a 300 pesos por individuo.

El Mundial trae consigo generar un fuerte impulso económico en el país. Se prevé una derrama superior a 60 mil millones de pesos durante el festejo de la Copa del Mundo, de los cuales una parte importante beneficiará directamente al comercio local.

PUBLICIDAD

El impacto directo del Mundial 2026 en los pequeños negocios

El consumo mundialista no se limitará a los hogares. Quienes opten por seguir la competencia en bares o restaurantes enfrentarán un gasto individual que podría ir de 500 a 800 pesos por encuentro, considerando alimentos, bebidas y atención. Este ambiente de consumo masivo representa una oportunidad única para miles de pequeños negocios dedicados a la venta de víveres y comidas preparadas.

Diez personas de varias edades miran un partido de fútbol en una TV en una sala decorada con banderas de México, Estados Unidos y Canadá. Hay botanas y bebidas en la mesa.
Una familia y amigos se reúnen en una sala decorada con banderas de México, Estados Unidos y Canadá, viendo un partido del Mundial de la FIFA en una pantalla grande, rodeados de botanas y bebidas en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cálculos de ANPEC, cerca del 14% del flujo económico generado por la jornada futbolista internacional podría impactar en el comercio de barrio, con ingresos estimados entre 8.500 y 10.000 millones de pesos. El grueso de este gasto se volcará en alimentos rápidos, bebidas como agua, refrescos y cerveza, así como abarrotes, abarcando hasta el 90% de las compras recurrentes en estas fechas.

Detalles del consumo y oportunidades para emprendedores

Las tiendas de abarrotes serán protagonistas, ya que se espera que hasta el 30% de las ventas del periodo, unos 2.550 millones de pesos, correspondan a estos establecimientos.

El incremento abarcará refrescos, hielo, pan, desechables, latería y snacks. La cerveza, con el 25% de las ventas (2.125 millones de pesos), será esencial, y la comida preparada tendrá el mismo peso económico, impulsando a taquerías, pizzerías y negocios de comida para llevar, sobre todo en los días de partido de la selección nacional.

Productos alusivos a este evento deportivo, como banderas, playeras y termos, representarán el 10% del consumo, igual que las bebidas alcohólicas preparadas. Además, la fiebre por el álbum oficial y las estampas incentivará la compra de sobres y barajitas, dinamizando aún más el mercado.

Más allá de lo deportivo, será un motor para la economía mexicana, fortaleciendo a los comercios de barrio y generando oportunidades para pequeños empresarios y emprendedores en todo el país.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del Mundoeconomía mexicanaANPECconsumidorcomerciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

El actor cumple una sentencia en Florida tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por un caso derivado de un altercado vial ocurrido en 2019

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

El singular visitante recorrió las calles bajo la lluvia y se convirtió en uno de los símbolos más curiosos tras la victoria del Tricolor ante Sudáfrica

Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

Madre buscadora denuncia amenazas de muerte tras protesta en la inauguración del Mundial 2026: “Ya no puedo hablar de nada”

Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, dijo que tras una entrevista recibió amenazas de muerte

Madre buscadora denuncia amenazas de muerte tras protesta en la inauguración del Mundial 2026: “Ya no puedo hablar de nada”

“Si no eres mía no serás de nadie”: Agustín quemó a Karina frente a sus hijos, ya fue detenido en Monterrey

Hace tres años vivía con su esposa en la colonia Gabriel Hernández en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una discusión la roció con alcohol y le prendió fuego, luego huyó para vender tacos en Monterrey

“Si no eres mía no serás de nadie”: Agustín quemó a Karina frente a sus hijos, ya fue detenido en Monterrey

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”

Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca en el Edomex: uno sería sobrino de Caro Quintero

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca en el Edomex: uno sería sobrino de Caro Quintero

Trump nomina a Jay Clayton para Inteligencia Nacional: es el fiscal que lleva el caso contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Jueza otorga permiso para que El Titán, ligado al Cártel del Noreste, pueda salir de la cárcel por seis horas al día

Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Sheinbaum desconoce investigación contra Esteban Villegas y Samuel García tras detención de empresario ligado a huachicol

ENTRETENIMIENTO

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

DEPORTES

Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”

Cuándo vuelve a jugar México tras el triunfo contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

México va por el oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez para alcanzar el récord de Chicharito Hernández con la Selección Mexicana