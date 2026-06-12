Entre goles y consumo: Mundial 2026 dejará una derrama millonaria en México, miles de negocios de barrio serán los beneficiados

Un dependiente sonriente atiende a clientes en una tienda de abarrotes mexicana, decorada con banderines de la Copa Mundial FIFA y banderas de México, Canadá y Estados Unidos, creando un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del inicio del Mundial 2026 en el país, la expectativa que genera entre los fanáticos, se presenta como uno de los acontecimientos de mayor impacto en el consumo nacional en los últimos años. México, que compartirá la organización con Canadá y Estados Unidos, vivirá su tercera experiencia como anfitrión, consolidando su papel en la historia de este evento internacional.

Para la mayoría de los hogares mexicanos, el torneo de futbol será una celebración principalmente en los hogares, ya que las familias suelen reunirse para disfrutar de múltiples partidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), una reunión para diez personas puede requerir hasta 3 mil pesos mexicanos por partido, incluyendo botanas, bebidas y alimentos preparados, lo que equivale a 300 pesos por individuo.

El Mundial trae consigo generar un fuerte impulso económico en el país. Se prevé una derrama superior a 60 mil millones de pesos durante el festejo de la Copa del Mundo, de los cuales una parte importante beneficiará directamente al comercio local.

PUBLICIDAD

El impacto directo del Mundial 2026 en los pequeños negocios

El consumo mundialista no se limitará a los hogares. Quienes opten por seguir la competencia en bares o restaurantes enfrentarán un gasto individual que podría ir de 500 a 800 pesos por encuentro, considerando alimentos, bebidas y atención. Este ambiente de consumo masivo representa una oportunidad única para miles de pequeños negocios dedicados a la venta de víveres y comidas preparadas.

Una familia y amigos se reúnen en una sala decorada con banderas de México, Estados Unidos y Canadá, viendo un partido del Mundial de la FIFA en una pantalla grande, rodeados de botanas y bebidas en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cálculos de ANPEC, cerca del 14% del flujo económico generado por la jornada futbolista internacional podría impactar en el comercio de barrio, con ingresos estimados entre 8.500 y 10.000 millones de pesos. El grueso de este gasto se volcará en alimentos rápidos, bebidas como agua, refrescos y cerveza, así como abarrotes, abarcando hasta el 90% de las compras recurrentes en estas fechas.

PUBLICIDAD

Detalles del consumo y oportunidades para emprendedores

Las tiendas de abarrotes serán protagonistas, ya que se espera que hasta el 30% de las ventas del periodo, unos 2.550 millones de pesos, correspondan a estos establecimientos.

El incremento abarcará refrescos, hielo, pan, desechables, latería y snacks. La cerveza, con el 25% de las ventas (2.125 millones de pesos), será esencial, y la comida preparada tendrá el mismo peso económico, impulsando a taquerías, pizzerías y negocios de comida para llevar, sobre todo en los días de partido de la selección nacional.

PUBLICIDAD

Productos alusivos a este evento deportivo, como banderas, playeras y termos, representarán el 10% del consumo, igual que las bebidas alcohólicas preparadas. Además, la fiebre por el álbum oficial y las estampas incentivará la compra de sobres y barajitas, dinamizando aún más el mercado.

Más allá de lo deportivo, será un motor para la economía mexicana, fortaleciendo a los comercios de barrio y generando oportunidades para pequeños empresarios y emprendedores en todo el país.

PUBLICIDAD