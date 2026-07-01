Festejos del Mundial, la mejor “promoción” para impulsar el turismo en México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sonríe mientras aborda el crecimiento del sector turístico de México impulsado por las celebraciones del Mundial. (Presidencia)

Como uno de los tres países sede de la Copa del Mundo 2026, México ha mostrado al mundo su gran diversidad social y cultural. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la pasión de las celebraciones nacionales durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles 1 de julio.

Luego del triunfo de la selección mexicana, que se impuso con dos goles frente a Ecuador, la mandataria reconoció los vibrantes festejos protagonizados por la afición en distintos puntos de la Ciudad de México y otros estados de la República.

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El Mundial 2026 como motor del turismo nacional

De acuerdo con Sheinbaum, las celebraciones del Mundial representan una promoción inmejorable para México a nivel internacional. La mandataria aseguró que la justa deportiva detonará un crecimiento importante en el sector turístico gracias al impacto de los visitantes internacionales.

Según explicó la presidenta, este impulso se logrará cuando las vivencias y buenas experiencias de los turistas extranjeros sean compartidas en sus lugares de origen, generando una promoción orgánica invaluable para el país.

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