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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: desmantelan red de cámaras ilegales en Ecatepec

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

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El secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora de Pulso Informativo del Sureste, dominó la agenda de seguridad del viernes. La investigación ha evidenciado la posible infiltración del crimen organizado en corporaciones policiales locales, situando el caso en el centro del debate nacional sobre la libertad de prensa.

En simultáneo, el Gabinete de Seguridad Nacional reportó un operativo en Durango donde fuerzas federales aseguraron 46 vehículos y armamento en bodegas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. En Sonora, la Marina capturó a Jesús Tadeo Hernández Escareño, “El Monstruo”, operador logístico de Los Salazar, junto a tres presuntos integrantes de la misma célula.

La jornada se vio marcada también por el homicidio de un joven vendedor en el Centro Histórico de la Ciudad de México y la denuncia pública de violencia doméstica realizada por la esposa del exdirector de Pemex, quien solicitó apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A continuación, te presentamos los hechos más relevantes de este día.

15:13 hsHoy

Desmantelan red criminal de cámaras que espiaba a autoridades en Ecatepec

Estos dispositivos, conocidos como “cámaras parásitas”, presuntamente eran utilizados por grupos criminales para monitorear movimientos de autoridades y facilitar actividades ilícitas.

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Elementos de la Secretaría de Marina desmantelaron 64 cámaras de videovigilancia ilegales en Ecatepec, Estado de México, con lo que la cifra de equipos retirados llegó a 252 dispositivos desde inicios de marzo, cuando comenzó el operativo, según la dependencia.

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