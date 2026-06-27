EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: desmantelan red de cámaras ilegales en Ecatepec

El secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora de Pulso Informativo del Sureste, dominó la agenda de seguridad del viernes. La investigación ha evidenciado la posible infiltración del crimen organizado en corporaciones policiales locales, situando el caso en el centro del debate nacional sobre la libertad de prensa.

En simultáneo, el Gabinete de Seguridad Nacional reportó un operativo en Durango donde fuerzas federales aseguraron 46 vehículos y armamento en bodegas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. En Sonora, la Marina capturó a Jesús Tadeo Hernández Escareño, “El Monstruo”, operador logístico de Los Salazar, junto a tres presuntos integrantes de la misma célula.

La jornada se vio marcada también por el homicidio de un joven vendedor en el Centro Histórico de la Ciudad de México y la denuncia pública de violencia doméstica realizada por la esposa del exdirector de Pemex, quien solicitó apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A continuación, te presentamos los hechos más relevantes de este día.