EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 13 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México
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