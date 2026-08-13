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Las sentidas palabras de Maxi Rodríguez sobre Jorge Messi tras su muerte: “No es fácil ser padre, amigo y representar a tu hijo”

El ídolo de Newell’s recordó a Jorge Messi con un posteo de Instagram

El posteo de Maxi Rodríguez por la muerte de Jorge Messi
El posteo de Maxi Rodríguez por la muerte de Jorge Messi
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El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una cadena de mensajes en redes sociales de parte de allegados y figuras del fútbol. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Maximiliano Rodríguez, ex compañero de selección y símbolo de Newell’s Old Boys, club con el que ambos mantuvieron una relación estrecha. A través de su cuenta de Instagram, La Fiera compartió un sentido texto en el que destacó la humildad y la entereza de Jorge Messi, reconociendo el impacto de su figura en la vida del capitán de la selección argentina.

Maxi Rodríguez inició su mensaje con una reflexión sobre el rol de los padres en el deporte de alto rendimiento. Escribió: “No es fácil ser padre, ser amigo y representar a tu hijo, que tu hijo sea el mejor del mundo y mantener los pies sobre la tierra, eso quiere decir que los cimientos están firmes”. El ex Liverpool resaltó la dificultad de acompañar la carrera de un hijo que alcanzó el reconocimiento global sin perder la sencillez, un valor que, según sus palabras, caracterizó siempre a la familia Messi.

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La publicación de Rodríguez se difundió el mismo día en el astro rosarino regresó a Inter Miami. La despedida del padre de Lionel Messi se realizó en un entorno reservado y familiar, con la presencia de allegados y figuras cercanas al entorno del futbolista. El mensaje de Rodríguez se sumó a cientos de manifestaciones de afecto y respeto que llegaron desde distintos ámbitos del deporte y la sociedad argentina.

En su texto, Maxi Rodríguez subrayó el privilegio de haber conocido de cerca a la familia Messi, especialmente a Jorge. “Tuve el placer de conocer a Jorge al igual que a toda la familia y siempre con la misma conducta de humildad”, escribió el ex futbolista, quien compartió plantel con Messi en la selección argentina durante más de una década.

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La relación entre Lionel Messi y Maxi Rodríguez trascendió lo deportivo. Ambos surgieron de la cantera de Newell’s Old Boys. La Fiera, referente histórico de la institución, destacó en su mensaje la importancia de los valores transmitidos en el seno familiar. “Muchas fuerzas a toda la familia Leo Messi”, fue el cierre elegido para acompañar la publicación en Instagram.

La Pulga volvió a la actividad profesional este miércoles tras la pérdida de su padre. El Inter Miami cayó por 3-2 ante León en el Nu Stadium y quedó eliminado de la Leagues Cup. Messi ingresó en el inicio del segundo tiempo y disputó los últimos 45 minutos, aportando en la generación de juego y recibiendo una ovación de la hinchada. A pesar de la ventaja parcial y de los intentos del capitán argentino, el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos no logró sostener el resultado y quedó fuera de la competencia, cerrando una jornada de fuerte carga emocional para el fútbol de Miami y para la familia Messi.

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, se refirió al regreso de Lionel Messi en la conferencia posterior al partido, poniendo el foco en el contexto humano y emocional que atraviesa el capitán argentino. “Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa”, expresó. El técnico asumió la responsabilidad por la eliminación y valoró el esfuerzo del equipo en un momento de alta carga emocional.

El regreso de Lionel Messi al campo de juego también fue destacado por su compañero Casemiro, quien brindó declaraciones en zona mixta tras la eliminación de Inter Miami en la Leagues Cup. Es un ejemplo, porque al final seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso no solo con los jugadores, pero con el club, que fue increíble. Entonces, nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dar las gracias, dar las gracias por estar aquí...”, manifestó. El mediocampista brasileño remarcó la magnitud del compromiso asumido por Messi en un momento de duelo personal y reconoció que su presencia en el plantel generó motivación y respeto entre sus compañeros. Casemiro enfatizó: “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene con nosotros y el compromiso que él tiene con el club es algo de aplaudirlo, de ayudarlo”. .

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