Un triángulo narco-amoroso: los lazos de “El Chavo Félix” que unieron a la “Kardashian Mexicana” y Teresita Zambada

Juan Carlos Félix Gastélum fue uno de los rostros más visibles de la reciente entrega de 26 narcos a autoridades de EEUU | Defensa

El pasado 12 de agosto de 2025, el Gobierno de México entregó a Estados Unidos a 26 narcotraficantes de alto perfil, incluidos integrantes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas. Entre ellos figuró Juan Carlos Félix Gastélum, emblemático personaje conocido como “El Chavo Félix” y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.

Juan Carlos Félix Gastélum fue capturado en un fuerte operativo el 18 de enero pasado en la sindicatura de Quilá, ubicada al sur de Culiacán, Sinaloa. La captura fue nada menos que de el operador financiero y segundo al mando de La Mayiza; además, era considerado un hombre de total confianza de “El Mayo” y de su hijo, Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”.

De acuerdo con la versiones conocidas en ese momento, una de las causas de su caída fue su negativa a sumarse a la facción rival de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, tras la detención de Zambada García en julio de 2024. En respuesta, el grupo al mando de Iván Archivaldo Guzmán Salazar pusieron precio a su captura, lo que facilitó su ubicación y arresto.

En redes sociales se difundió una ficha de recompensa por "El Chavo Félix", la cual habría sido difundida por Los Chapitos en Sinaloa | X / @MartinGaut93076

Lazos de sangre y poder: lo que une a Claudia Ochoa Félix y Teresita Zambada

Lejos del plano de las actividades y operaciones criminales, el poder y las lealtades de “El Chavo Félix” también se pueden leer a través de sus vínculos con dos mujeres clave en la historia reciente del Cártel de Sinaloa, cuyas relaciones influyeron tanto en su ascenso como en su exposición pública.

Claudia Ochoa Félix: la relación mediática con la “Kardashian mexicana”

Apodada la “Kardashian Mexicana”, Claudia Berenice Ochoa Félix fue conocida por su estilo ostentoso en redes sociales, rodeada de lujos, armas y viajes en jets privados. Aunque negó en repetidas ocasiones tener vínculos con el narcotráfico, fue señalada como pareja sentimental de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, conocido como “El Chino Ántrax” y líder del brazo armado Los Ántrax. Sin embargo, antes de esa supuesta relación, Claudia tuvo tres hijos con Félix Gastélum.

De acuerdo con fragmentos del libro El Traidor de la periodista Anabel Hernández, Claudia se convirtió en una figura mediática que reforzó la narrativa de glamour en torno al narco. Su vínculo con “El Chavo” lo conectó indirectamente con la órbita de uno de los brazos armados más temidos del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades dieron a conocer que Ochoa Félix falleció en 2019 debido a la ingesta de alcohol y drogas | Facebook / Claudia Berenice Ochoa Félix

A pesar de que se ha establecido que Claudia falleció en 2019 en circunstancias polémicas cuando se encontraba en un bar, su legado mediático amplificó la notoriedad de “El Chavo Félix”.

Teresita Zambada Ortiz: la alianza estratégica dentro del cártel de La Dinastía Zambada

En contraste con la exposición mediática de Claudia, Teresita Zambada Ortiz, hija de “El Mayo” Zambada, mantenía un perfil discreto. Su matrimonio con “El Chavo Félix” representó no solo un lazo sentimental, sino una alianza estratégica que lo incorporó formalmente al núcleo de poder de la familia Zambada. Con Teresita, Félix Gastélum consolidó su rol de operador financiero dentro de “La Mayiza” y aseguró su posición como parte de la línea sucesoria de su suegro.

Teresita, junto con su hermano Serafín Zambada Ortiz, ha tenido apariciones en procesos judiciales en Texas, lo que refleja la dualidad entre su vida privada y la exposición pública de su apellido. En 2025 se reveló un episodio ilustrativo: El Chavo pidió al cantante Mario, “El Cachorro”, Delgado modificar un corrido que la describía como “más cabrona” para reemplazarlo por una versión más respetuosa.

"El Cachorro Delgado" se ha codeado con otros figuras polémicas e importantes del narco como Emma Coronal | Instagram

Este último gesto evidenció tanto el peso de Teresita como el interés de “El Chavo” en proteger su imagen pública.

Conexión de “El Chavo Félix” con “El Chino Ántrax”: ¿el nexo está claro? Esto se sabe

Aréchiga Gamboa fue uno de los sicarios más temidos como fundador del grupo armado que le sirvió a “El Chapo” durante muchos años. Aunque no existen pruebas de un vínculo operativo directo entre él y “El Chavo Félix”, la relación de éste con Claudia Ochoa Félix lo acercó más a él y Los Ántrax, dado que la mujer fue considerada “la emperatriz” del grupo.

Según con más información de El Traidor, "El Chino Ántrax" mantenía una relación estrecha con la familia Zambada, a quienes servía en operaciones estratégicas. Esto cruzó inevitablemente caminos con “El Chavo Félix”, lo cual ha reforzado la narrativa de que sus lazos personales —con Claudia y Teresita— lo posicionaron simultáneamente cerca del brazo armado y del núcleo financiero del cártel.

Así fue el funeral de 'El Chino Ántrax' en Culiacán | YouTube de Torres Anna

Tras el arresto de “El Chino Ántrax” en 2013 y su muerte en 2020, el reacomodo interno fortaleció a operadores, como “El Chavo Félix”, quienes supieron capitalizar sus vínculos familiares para ocupar posiciones clave. Sin embargo, esa misma exposición lo convirtió en un blanco prioritario cuando las divisiones internas del también llamado Cártel del Pacífico se intensificaron.