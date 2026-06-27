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Tras acusaciones de violencia doméstica, INEEL desmarca a Víctor Rodríguez Padilla y niega que encabece el organismo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno brindará apoyo institucional a María Felicia Jiménez en caso de que decida proceder legalmente

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Víctor Rodríguez Padilla de pelo blanco en un podio con el escudo de México; una mujer de pelo oscuro y blazer azul está a la izquierda; bandera de México y mural detrás
Imagen de archivo del presidente ejecutivo de la petrolera estatal mexicana, Víctor Rodríguez Padilla, durante una comparecencia junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, México. 4 febrero 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha (Reuters)

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) aclaró este 26 de junio que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no ocupa actualmente ningún cargo dentro del organismo, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente aparece ejerciendo violencia física contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.

A través de una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Energía, el INEEL precisó que, aunque inicialmente se había informado sobre una eventual incorporación de Rodríguez Padilla tras su salida de Pemex, “dicha incorporación nunca se formalizó”.

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“En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y, tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, señaló el comunicado oficial.

Parte de la agresión del exdirector de Pemex contra su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez
Parte de la agresión del exdirector de Pemex contra su esposa. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

Sin embargo, de acuerdo con un boletín informativo fechado el 3 de junio, Víctor Rodríguez Padilla asumió la dirección del INEEL el 1 de junio durante un evento privado. “Estoy convencido de que el INEEL tiene mucho que aportar a estos grandes objetivos nacionales. Por ello impulsaremos el trabajo colaborativo con universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y socios estratégicos, fortaleciendo los vínculos que permitan transformar el conocimiento en soluciones concretas para México”, indicó el funcionario.

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Hombre de pie en podio con logo INEEL, diez personas sentadas a una mesa larga con mantelería roja, y varias jardineras con plantas al aire libre
De acuerdo con un boletín informativo, Víctor Rodríguez Padilla asumió la dirección del INEEL el 1 de junio durante un evento privado. (Gobierno de México)

Denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla

La aclaración del INEEL ocurre después de que María Felicia Jiménez, esposa del directivo, difundiera un video de más de cinco minutos de duración en el que documenta una presunta agresión ocurrida el 15 de marzo de 2026 al interior de un domicilio familiar.

En el material, sin audio, se observa un forcejeo por un portafolios verde, empujones y momentos en los que Rodríguez Padilla presuntamente somete físicamente a la mujer, mientras un menor de edad presencia parte de los hechos.

En la descripción del video, Jiménez Lavie afirmó: “El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL”.

La denunciante también aseguró que hacer pública la situación implicaba riesgos personales y familiares. “Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadoras, diputadas y secretarías de estado”, escribió.

Tarjeta informativa oficial del Gobierno de México y Secretaría de Energía, con texto que indica la no formalización de un nombramiento. Incluye logos y fecha 26 de junio de 2026
Una tarjeta informativa de la Secretaría de Energía de México señala que Víctor Rodríguez Padilla no formalizó su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. (X: INEEL)

Claudia Sheinbaum y la Secretaría de las Mujeres fijan postura

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno brindará apoyo institucional a María Felicia Jiménez en caso de que decida proceder legalmente. “Se le va a dar toda la ayuda”, declaró la mandataria al ser cuestionada sobre el caso durante una gira de trabajo en Chiapas.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres condenó públicamente la violencia denunciada y confirmó que ya estableció contacto con la víctima para ofrecer acompañamiento y medidas de protección.

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”, señaló la dependencia federal.

La Secretaría informó que brindará orientación institucional y respaldo a María Felicia Jiménez, quien responsabilizó públicamente a Víctor Rodríguez Padilla de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos.

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Pemex el pasado 14 de mayo de 2026, después de año y medio al frente de la empresa del Estado. Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel
Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Pemex el pasado 14 de mayo de 2026, después de año y medio al frente de la empresa del Estado. Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, escribió la denunciante al hacer públicos los videos.

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Pemex el pasado 14 de mayo de 2026, después de año y medio al frente de la empresa del Estado.

Aunque se había informado sobre su eventual llegada al INEEL, el organismo confirmó ahora que dicha designación nunca se concretó y que, tras la denuncia de violencia doméstica, no existe posibilidad de formalizar su incorporación al servicio público federal.

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