Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, deja la cárcel tras ocho años y cumplirá arresto domiciliario con brazalete

El exgobernador fue extraditado desde Panamá en el año 2018. / AFP PHOTO / HO-PANAMA'S FOREIGN MINISTER / HO

Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) de Ayala, Morelos, donde estuvo recluido desde enero de 2018, luego de ser absuelto del delito de delincuencia organizada.

Según reportes de medios nacionales como N+, la jueza Graciela Anaya Ruiz ordenó su libertad tras el pago de una garantía de 10 millones de pesos; el exmandatario cumplirá arresto domiciliario con brazalete electrónico en un inmueble del Estado de México.

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La salida del penal se concretó después de la Fiscalía General de la República no presentara elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Borge en el delito de delincuencia organizada. De haber sido declarado culpable, enfrentaba una condena de entre 20 y 40 años de prisión.

Mantiene el proceso por lavado de dinero

Borge continúa sujeto a la causa penal 381/2017, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Desde septiembre de 2023 ya contaba con el beneficio de prisión domiciliaria en ese expediente, medida que con la absolución pudo hacerse efectiva.

Las condiciones impuestas incluyen vigilancia electrónica permanente mediante brazalete, restricciones de movilidad y disponibilidad para cualquier requerimiento del juzgado.

Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamp y Roberto Borge Ángulo en Tabasco. FOTO; MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

El procedimiento registró algunos retrasos por recursos promovidos por magistrados que solicitaron excusarse de conocer el caso, según reportes del medio Quintana Roo Hoy. Con la instalación del dispositivo electrónico quedó concluido el trámite para autorizar su salida, la cual se realizó la madrugada del pasado 26 de junio.

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Los procesos del fuero común que enfrentó Borge —peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública— ya no tienen procedimientos activos. En diciembre de 2023 obtuvo un amparo contra el proceso por haber entregado indebidamente cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres.

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