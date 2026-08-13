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Spotify etiquetará a los artistas creados con IA y evitará promocionarlos

La nueva etiqueta, que comenzará a aplicarse el mes próximo, es un intento del servicio de streaming por ser más transparente sobre la música generada con IA en su aplicación

Spotify etiquetará a los artistas creados con IA y evitará promocionarlos (Crédito: Europa Press)
Spotify etiquetará a los artistas creados con IA y evitará promocionarlos (Crédito: Europa Press)
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A medida que las canciones generadas con IA encabezan rankings e inundan las redes sociales, Spotify quiere que sus usuarios sepan cuándo están escuchando a personas reales.

A partir de septiembre, Spotify colocará etiquetas en los perfiles de artistas cuyas identidades considere que probablemente fueron generadas por inteligencia artificial, anunció la plataforma el martes. Los usuarios detrás de artistas generados con IA también podrán identificar a esos artistas como tales.

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Una vez etiquetados, los perfiles quedarán excluidos de las recomendaciones editoriales y algorítmicas de la compañía, dijo Spotify.

“Si bien creemos que todos los artistas tienen libertad creativa para decidir cómo se presentan”, dijo la empresa en un comunicado, “la programación de Spotify está enfocada en destacar música de artistas auténticos que están construyendo una carrera en la música”.

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El anuncio llega un mes después de que un consorcio de grupos de la industria musical, entre ellos la Recording Academy y la Recording Industry Association of America, pidiera etiquetas para las canciones que hubieran sido hechas en alguna medida con IA. Los grupos citaron el deseo de los fans de contar con transparencia cuando la IA participó en la creación musical.

La nueva etiqueta, que comenzará a aplicarse el mes próximo, es un intento del servicio de streaming por ser más transparente sobre la música generada con IA en su aplicación (Archivo/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)
La nueva etiqueta, que comenzará a aplicarse el mes próximo, es un intento del servicio de streaming por ser más transparente sobre la música generada con IA en su aplicación (Archivo/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Canciones de proyectos generados con IA con nombres como Velvet Sundown y Breaking Rust acumularon millones de reproducciones en Spotify, y muchos oyentes aparentemente desconocían el origen de esa música. (Algunos usuarios dijeron que no les molesta el papel de la IA en la creación musical).

La nueva etiqueta de Spotify dirá AI Persona y se ubicará cerca del nombre del artista. Laura Batey, vocera de Spotify, dijo que el proceso de revisión de la empresa tendrá dos etapas: un filtro automatizado seguido por una verificación de moderadores humanos de la compañía.

La revisión se centrará principalmente en los nombres de los usuarios y sus fotos de perfil, dijo Batey, quien agregó que la función busca enfocarse en las identidades de los artistas más que en sus canciones. Spotify permite subir música generada con IA a su plataforma, siempre que no infrinja las reglas de la empresa sobre spam o fraude.

En su comunicado, Spotify dijo que la etiqueta AI Persona también aparecerá en la función de búsqueda de la aplicación y en las listas de reproducción que incluyan esas canciones. Los oyentes podrán saber si los artistas revelaron esa información por su cuenta o si la etiqueta fue colocada por Spotify. Los perfiles marcados por Spotify tendrán la posibilidad de apelar esa designación.

Dos pantallas de la aplicación Spotify. Muestran secciones de 'Artist badges' con insignias 'AI Persona' y 'Likely AI Persona' y texto en inglés
La aplicación móvil de Spotify presenta distintivos que identifican a artistas con identidad de inteligencia artificial, ya sea declarada por el artista o presunta por la plataforma. (Spotify)

La plataforma de streaming también dijo que en los próximos meses permitirá a los usuarios reportar perfiles de artistas que crean que fueron generados con IA. No se dieron a conocer los detalles de ese proceso.

Aunque usuarios de Spotify expresaron frustración por recibir recomendaciones de música generada con IA en la aplicación, la empresa dijo en su comunicado: “Ajustamos nuestros algoritmos para destacar a artistas humanos auténticos y, en función de las señales disponibles, procuramos no incluir spam, contenido basura o material de bajo esfuerzo en nuestras recomendaciones”.

Este año, Spotify lanzó su función AI Credits, que permite a los artistas informar cómo usaron IA en la creación de sus canciones. La empresa también incorporó tecnología de IA en su aplicación mediante una función de D.J. personalizado y una herramienta de remix.

Fuente: The New York Times

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