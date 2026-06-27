Ejecutan a dos personas dentro de un Ferrari rojo en Nezahualcóyotl, no hay detenidos

Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos personas murieron a tiros al interior de un Ferrari rojo estacionado en el cruce de Loma Bonita y Oriente 12, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, durante la madrugada de este sábado. Las primeras investigaciones apuntan a que el doble homicidio fue un ataque directo.

Los vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. La policía municipal llegó al sitio y encontró el vehículo deportivo, con placas LA862C, con sus dos ocupantes sin vida en el interior.

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El hallazgo en el cruce de Loma Bonita

Los agentes confirmaron el deceso de ambas víctimas al llegar al lugar. Ninguna de las dos personas presentaba signos vitales cuando las autoridades las localizaron dentro del automóvil.

El automóvil, un deportivo de lujo de color rojo, permaneció en el cruce donde fue atacado. Los cuerpos quedaron a bordo hasta que los peritos autorizaron su levantamiento.

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Los elementos de seguridad acordonaron la zona de inmediato para preservar la escena del crimen. Esa medida permitió que los peritos y los agentes de la Policía de Investigación trabajaran sin interferencias externas.

Un cuerpo cubierto con una sábana blanca yace en el asfalto de una carretera, acordonada con una cinta amarilla de "NO PASAR" mientras las autoridades inician la investigación del suceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis del ataque directo

Los investigadores recabaron los indicios disponibles en el lugar durante las primeras horas tras el hecho. La naturaleza del ataque —múltiples disparos contra dos personas dentro de un vehículo estacionado— llevó a las autoridades a considerar que los agresores tenían un objetivo claro.

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Las primeras diligencias apuntan a que el doble homicidio no fue un hecho fortuito. La hipótesis de un ataque directo tomó fuerza desde las primeras horas de la investigación.

Los responsables huyeron antes de que la policía llegara al cruce. Hasta el cierre de esta nota, ninguna persona fue detenida en relación con el crimen.

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Sin detenidos y la Fiscalía a cargo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México asumió la investigación del caso. El organismo trabaja para establecer el móvil del crimen y la identidad de los agresores.

Las autoridades no revelaron la identidad de las dos víctimas. Tampoco trascendió información sobre el propietario del Ferrari ni sobre la razón por la que el vehículo se encontraba en ese punto de la ciudad.

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Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El levantamiento de los cuerpos y de los indicios quedó a cargo de los peritos adscritos a la Fiscalía. Ese proceso forma parte de las diligencias iniciales para reconstruir la secuencia del ataque.

El contexto de violencia en el municipio

Nezahualcóyotl es uno de los municipios más poblados del Estado de México y ha registrado episodios de violencia vinculados a disputas entre grupos delictivos. La presencia de un vehículo de lujo en el lugar del ataque refuerza la hipótesis de que las víctimas eran el objetivo específico de los agresores.

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La Policía de Investigación continúa con el análisis de los indicios levantados en la escena. Los resultados de esa labor determinarán si la fiscalía puede avanzar hacia la identificación y captura de los responsables.

La investigación sigue abierta y las autoridades no descartaron ninguna línea de trabajo. El caso se suma a una serie de ataques directos registrados en el Estado de México durante las últimas semanas.

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Ocho estados concentran más de la mitad de los homicidios dolosos en México

Una reducción significativa en el número de homicidios dolosos marcó el cierre de mayo de 2026 en México, con un promedio de 47.3 casos diarios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocho estados concentraron el 54 por ciento de estos delitos, destacando Guanajuato, Baja California y Chihuahua como los de mayor incidencia.

Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso del 6.4 por ciento frente al mes anterior posicionó a mayo como el periodo con menor registro desde que comenzó la administración federal actual. La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios bajó de 86.9 por ciento en septiembre de 2024 a la cifra actual, mostrando una disminución de 39 casos diarios en ese lapso.

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El dato más relevante es que, entre enero y mayo de 2026, el promedio diario fue de 50.4 homicidios, el más bajo para el mismo periodo desde 2016. Esta reducción no se limitó a unas pocas regiones: veintiocho entidades federativas lograron bajar sus cifras si se compara con los primeros cinco meses de 2025.

¿Qué ocurrió con los homicidios en México en los últimos meses? Según los datos oficiales, la tendencia a la baja se mantuvo a pesar del repunte registrado en abril y se atribuye a la estrategia nacional de seguridad y a la coordinación entre las autoridades federales y estatales.

Entre los estados con descensos más notables, San Luis Potosí reportó una caída del 81 por ciento, seguido de Zacatecas con 63 por ciento y Quintana Roo con 60.8 por ciento. Los registros se basan en carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales y solo se contabilizan como homicidios dolosos aquellos clasificados como tales por el Ministerio Público.

La presentación de estos resultados ocurrió a 20 meses de iniciado el actual gobierno federal. La funcionaria responsable subrayó que la baja se observó especialmente en los estados que históricamente registraban los mayores niveles de violencia, consolidando una tendencia sostenida en el tiempo.