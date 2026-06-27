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“El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada, se declara culpable en EEUU por lavado de dinero y narcotráfico

Reportes de un medio estadounidense señalaron que fueron cuatro los cargos aceptados por Juan Carlos Félix Gastelum

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Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)
Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)

El pasado viernes 26 de junio, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, aceptó ante un tribunal federal de San Diego su responsabilidad en cuatro delitos: tres vinculados al tráfico de drogas y uno al lavado de dinero.

La jueza en jefe Cynthia Bashant programó la sentencia para marzo del 2027; los tres cargos de narcotráfico contemplan cadena perpetua como pena máxima.

Félix Gastelum, de 43 años, y reconocido a nivel mundial por ser yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó haber dirigido una célula del Cártel de Sinaloa dedicada a producir metanfetamina en laboratorios clandestinos en la Sierra Madre de Sinaloa y Durango, y a introducir esa droga —junto con cocaína— al mercado estadounidense en cargamentos de cientos a miles de libras.

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La información sobre el acuerdo de culpabilidad fue reportada este 27 de junio por el periodista Alex Riggins en el medio San Diego Union-Tribune.

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