“El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada, se declara culpable en EEUU por lavado de dinero y narcotráfico

El pasado viernes 26 de junio, Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, aceptó ante un tribunal federal de San Diego su responsabilidad en cuatro delitos: tres vinculados al tráfico de drogas y uno al lavado de dinero.
La jueza en jefe Cynthia Bashant programó la sentencia para marzo del 2027; los tres cargos de narcotráfico contemplan cadena perpetua como pena máxima.
Félix Gastelum, de 43 años, y reconocido a nivel mundial por ser yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó haber dirigido una célula del Cártel de Sinaloa dedicada a producir metanfetamina en laboratorios clandestinos en la Sierra Madre de Sinaloa y Durango, y a introducir esa droga —junto con cocaína— al mercado estadounidense en cargamentos de cientos a miles de libras.
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La información sobre el acuerdo de culpabilidad fue reportada este 27 de junio por el periodista Alex Riggins en el medio San Diego Union-Tribune.
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