El mejor lugar para colocar una cuna de Moisés en tu departamento

El lugar donde se coloca la cuna de Moisés define si florece o se deteriora con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mejor lugar para colocar una cuna de Moisés (Spathiphyllum) en un departamento es un rincón con luz filtrada brillante, temperatura estable entre 20 y 27 grados Centígrados y sin corrientes de aire.

La planta “se desarrolla bien en condiciones de poca luz, pero prefiere luz brillante filtrada” y no debe exponerse al sol directo, según el portal del Jardín Botánico de Missouri.

Esa combinación de luz indirecta y calor constante determina qué rincón del departamento funciona y cuál la deteriora.

La cuna de Moisés (Spathiphyllum) es una planta tropical originaria de los bosques de América Central y Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta es originaria de los bosques tropicales de América Central y Colombia, donde crece bajo la sombra de árboles más altos.

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña explica que por eso necesita “calor, aire húmedo y luz indirecta” en interior. Trasladar esas condiciones al departamento es el ejercicio central para elegir su ubicación.

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La cuna de Moisés es una de las plantas de interior más tolerantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventana que mira al oriente es el mejor rincón para la cuna de Moisés

El portal oficial de la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña recomienda mantener la cuna de Moisés en “luz indirecta brillante, cerca de una ventana pero sin sol directo en verano”.

Una ventana orientada al oriente cumple esa condición sin ajustes adicionales: el sol de la mañana es menos intenso que el de la tarde y la planta recibe luz difusa el resto del día.

La planta necesita que su maceta se gire un cuarto de vuelta en cada riego para evitar que los tallos crezcan inclinados, indica la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la única ventana disponible mira al sur o al poniente, colocar un visillo o cortina translúcida reduce la intensidad del sol sin eliminar la luminosidad.

El Jardín Botánico de Missouri advierte que las condiciones “frías y con corrientes de aire” entre 10 y 15 grados Celsius ralentizan el crecimiento considerablemente, y que las temperaturas sostenidas por debajo de 4 grados dañan hojas, tallos y raíces.

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Una ventana con corriente en invierno, aunque luminosa, puede ser el peor rincón disponible.

El Jardín Botánico de Missouri advierte que la cuna de Moisés no debe exponerse al sol directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando hay poca luz, las hojas pierden intensidad y los tallos se alargan en busca de la fuente luminosa.

Esa deformación, conocida como etiolación, es la señal de que el rincón elegido no cubre las necesidades mínimas de la planta.

El baño con ventana cumple dos condiciones a la vez: luz y humedad

La cuna de Moisés prefiere humedad ambiental moderada, y se recomienda colocar la maceta sobre una charola con grava húmeda para que el agua al evaporarse eleve la humedad alrededor del follaje, según la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña.

La infografía de Infobae detalla las condiciones óptimas de luz y humedad para el cultivo de la cuna de Moisés en baños con ventana, según la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un baño con ventana resuelve ese requisito de manera natural: la humedad del ambiente tras la ducha o el baño imita las condiciones del sotobosque tropical donde la planta se desarrolló.

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La condición para que este sitio sea un lugar ideal es que tenga una ventana con luz natural suficiente.

Sin ella, la planta sobrevive pero rara vez florece, según la misma institución. La falta de floración es la primera señal de que el rincón elegido no tiene luz suficiente.

Un baño con ventana es uno de los mejores lugares para la cuna de Moisés: la humedad tras la ducha imita su hábitat natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde no ponerla: junto a radiadores o corrientes de frío

La ubicación también depende de lo que la planta debe evitar. La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña es advierte: hay que mantener la planta “lejos de radiadores calientes y corrientes de aire frío”.

El Jardín Botánico de Missouri añade que disfruta de “condiciones cálidas entre 20 y 29 grados durante el día” y de una caída de unos 5 grados por la noche, lo que corresponde a la temperatura habitual de una recámara o sala en un departamento con clima controlado.

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Las condiciones frías y con corrientes de aire entre 10 y 15 grados Celsius ralentizan el crecimiento considerablemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Girar la maceta un cuarto de vuelta cada vez que se riegue evita que los tallos crezcan inclinados hacia la fuente de luz, según indica la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña.

Es un ajuste menor que marca la diferencia en plantas colocadas a cierta distancia de la ventana.