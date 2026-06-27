Ernestina Godoy presume resultados de la coordinación institucional: más sentencias ejemplares e investigaciones sólidas

Ernestina Godoy, titular de la FGR, durante una visita a la fiscalía de Tlaxcala, este viernes 26 de junio. (Crédito: X | @ErnestinaGodoy_)

Desde Tlaxcala, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, destacó los resultados que, afirmó, ha generado la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales en materia de seguridad y procuración de justicia. La funcionaria sostuvo que el trabajo conjunto entre corporaciones y dependencias ha permitido fortalecer las investigaciones penales y obtener más sentencias condenatorias.

Durante un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía Federal en la entidad, Godoy señaló que uno de los principales objetivos de la Fiscalía General de la República (FGR) es integrar las carpetas de investigación con labores de inteligencia y análisis de información, con el propósito de construir casos más sólidos ante los tribunales.

PUBLICIDAD

La titular de la FGR aseguró que el intercambio de datos entre las distintas instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia ha contribuido a mejorar las indagatorias y aumentar las vinculaciones a proceso. En ese contexto, sostuvo que la coordinación permanente entre instituciones ha sido clave para fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia.

Godoy indicó que la colaboración entre la FGR, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales forma parte de la estrategia implementada a través de las Mesas para la Construcción de Paz y Seguridad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la funcionaria, estos mecanismos han permitido compartir información, planear operativos, definir objetivos comunes y ejecutar acciones coordinadas en distintas regiones del país. También afirmó que la suma de capacidades institucionales ha favorecido la integración de investigaciones más robustas y la obtención de resoluciones judiciales favorables.

Durante su encuentro con servidores públicos y mandos de seguridad, la fiscal general señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha resultado fundamental para incrementar las detenciones, las órdenes de aprehensión cumplimentadas y las vinculaciones a proceso derivadas de las investigaciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, destacó que la participación de gobernadores y representantes estatales en las reuniones de seguridad ha fortalecido la comunicación con las instituciones federales responsables de las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos.

Como parte de la visita de trabajo, Godoy recorrió las instalaciones de la Fiscalía Federal en Tlaxcala y sostuvo reuniones con personal operativo y administrativo. Durante el encuentro reconoció la labor de los servidores públicos de la institución y reiteró su compromiso de mantener cercanía con las 32 Fiscalías Federales y las 93 subsedes distribuidas en el país.

PUBLICIDAD

A la reunión acudieron representantes de la Fiscalía Especializada de Control Regional, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Federal en Tlaxcala, además de mandos de la Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno estatal vinculados con las tareas de seguridad y procuración de justicia.

Investigación, inteligencia y judicialización: la ruta para obtener sentencias condenatorias

En el sistema de justicia penal mexicano, una sentencia condenatoria no depende sólo de una detención, sino de todo el trabajo previo que permite sostener un caso ante un juez. Detrás de cada resolución judicial hay un proceso que inicia con la investigación de los hechos, continúa con la integración de pruebas y culmina en la etapa en la que el Ministerio Público presenta el caso ante la autoridad judicial.

PUBLICIDAD

En ese proceso, las labores de inteligencia y el intercambio de información entre instituciones de seguridad han adquirido un papel cada vez más relevante. Se trata de información que se obtiene a partir de seguimientos, análisis de patrones delictivos, cruces de datos y reportes operativos, y que sirve para orientar las investigaciones desde etapas tempranas.

La idea es que los casos no dependan únicamente de detenciones en flagrancia, sino que cuenten con elementos previos que permitan entender cómo operan ciertos grupos o personas, y así fortalecer las indagatorias desde su origen.

PUBLICIDAD

Con esa base, las fiscalías integran los expedientes que después serán presentados ante un juez. En esa etapa, conocida como judicialización, el Ministerio Público expone los datos de prueba que respaldan su acusación y solicita que el proceso avance, ya sea con la vinculación a proceso del imputado o con medidas cautelares.

El resultado final de ese camino depende en buena medida de la solidez de la investigación. Si los elementos están bien integrados, el caso tiene más posibilidades de sostenerse durante el proceso judicial y derivar en una sentencia condenatoria.

PUBLICIDAD